Lumia 1020 modelinin resmi desteği Eylül ayında sona erebilir





Nokia'nın 41MP çözünürlükteki Pureview kamerasını Windows Phone ekosistemine sunduğu Lumia 1020 modeli bir süre amiral gemi olarak devam ettikten sonra yerini Lumia 1520'ye bırakmıştı.





Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Microsoft, Lumia 1020 modelinin resmi desteğini 14 Eylül tarihinde sona erdirmeyi planlıyor. Bu tarihten itibaren Lumia 1020 modeli End of Life konumuna gelecek. Yani üretilmeyecek veya yazılım konusunda herhangi bir güncelleme almayacak. Bu nedenle hatalara da açık hale gelecek.

Sızıntının neyi kastettiği konusunda tam bir bilgi verilmemiş ancak Microsoft'un söz verdiği süreden daha az bir sürede yazılım desteğini kesmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Bu bakımdan üretimin durdurulması daha akla yakın geliyor.





4.5 inçlik AMOLED ekranda 1280x768 piksel çözünürlük sunan Lumia 1020; 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon yongaseti şeklinde özellikler taşıyordu. Model orta seviye cihazlar kadar ilgi görmedi ve Windows Phone ekosisteminde en çok kullanılan telefon sıralamasında çok gerilerde kaldı.

http://www.wpcentral.com/lumia-1020-could-hit-end-life-status-september