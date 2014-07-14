Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 1020 modelinin resmi desteği Eylül ayında sona erebilir

4 yıl
517
1
71
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lumia 1020 modelinin resmi desteği Eylül ayında sona erebilir

Nokia'nın 41MP çözünürlükteki Pureview kamerasını Windows Phone ekosistemine sunduğu Lumia 1020 modeli bir süre amiral gemi olarak devam ettikten sonra yerini Lumia 1520'ye bırakmıştı.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre Microsoft, Lumia 1020 modelinin resmi desteğini 14 Eylül tarihinde sona erdirmeyi planlıyor. Bu tarihten itibaren Lumia 1020 modeli End of Life konumuna gelecek. Yani üretilmeyecek veya yazılım konusunda herhangi bir güncelleme almayacak. Bu nedenle hatalara da açık hale gelecek. 
Sızıntının neyi kastettiği konusunda tam bir bilgi verilmemiş ancak Microsoft'un söz verdiği süreden daha az bir sürede yazılım desteğini kesmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Bu bakımdan üretimin durdurulması daha akla yakın geliyor.  

4.5 inçlik AMOLED ekranda 1280x768 piksel çözünürlük sunan Lumia 1020; 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon yongaseti şeklinde özellikler taşıyordu. Model orta seviye cihazlar kadar ilgi görmedi ve Windows Phone ekosisteminde en çok kullanılan telefon sıralamasında çok gerilerde kaldı. 

http://www.wpcentral.com/lumia-1020-could-hit-end-life-status-september Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DokuzKuyrukluTilki 4 yıl en beğenilen
Üretmeyebilir fakat güncelleme desteğini kesmesi saçma. Bizden niye kesmiyor da 1020'den kesiyor. 2000 TL o telefon boşuna mı aldı millet?
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orktas 4 yıl
Haber yanlış, doğrusu üretimini durduracak yazılım desteği 3 sene boyunca devam edecek.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Microsoft bu. En güvenilmez ve en çok cayan firma. Her an bir şeylerin kararını, fikrini değiştirebilir.

3 yıl diye söz verir, sonra baktı zarar ediyor, cayar.

Oyun stüdyosu açar. Daha oyun çıkmadan ,zarar ediyor der kapatır.

Windows xp gibi bir işletim sistemine 10 yıldan fazla destek veren firmayı bu şekilde lanse etmeniz çok garip. Samsung gibi çıkardığı cihaza 6 ay sonra yazılım desteğini kesen firmalar sizin bu mantığınız yüzünden yükselişe geçiyor, dünya kadar donanımı 3 ay stabil kullanma imkanı vermeden piyasaya cihaz sürebiliyor.

Belli projeleri lanse edip bekleneni alamayınca o projeyi sonlandırmak caymak değildir. Bilmiyorum proje yöneticiliği ile ilgili bilginiz var mı ama her proje başarı ile sonlanacak diye bir şart yok. Başarısız olacağını anlayınca minimum zararla projeyi sonlandırmak da bir deneyim işidir.
OverClocK1ngMicrosoft bu. En güvenilmez ve en çok cayan firma. Her an bir şeylerin kararını, fikrini değiştirebilir.3 yıl di...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Eylül'de üretimi duruyor ve 3 sene daha güncelleme alacak. Bunun dışında Lumia 1020 donanım bakımından zayıf olduğu devamı bir güçlü telefon çıkartacak Nokia merak etmeyin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Donanimhaber ekibi lütfen doğru haber sunun, windowsphone işletim sistemine Nokia ya karşı olabilirsiniz ama haberi doğru olarak sunmak zorundasınız. Arkadaşlar evet 1020 eylul'den itibaren artık üretilmeyecek ancak güncellemeyi 2016 sonuna kadar alacak. Üretim kesilmesi güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor, örnek olarak 920 ve 620 modellerini de üretimi sonlandı ama şuana kadar 4 güncelleme aldı ve halada almaya devam edecek. Güncelleme desteğini Microsoft verıyor, htc modellerini de 3 yıl boyunca güncelleme alacak. Donanım habere yakıştıramadım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
telefonuna destek verip arkasında durma bakımından halen apple'a alternatif yok, diğer firmalar telefonumu al 6 ay sonra at çöpe zihniyetinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dakamon 4 yıl
Yazılım desteğinin kesilmesi diye bir durum yok. Kimse yanlış anlamasın. Cihazın üretimine son verileceğidir kastedilen. Çünkü mcleren kod adlı telefonun 1020 nin üst modeli olacağı daha gelişmiş bir kamera ve donanıma sahip olacağı için 1020 nin üretiminin duracağıdır aslında konu. Hali hazırda 2017 ye kadar yazılım güncelleme desteği verilecek fakat Nokia tarafından bios yani kamera donanım yazılımı güncellemesi gelirmi orası meçhul.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyatlar baya düşmüştü zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Çok saçma, yanlış ve gereksiz bir haber olmuş. 1020 satış başarısı gösteremediği için firma üretimini durdurma kararı almış. Güncelleme desteği ile ilgili bir açıklama bile yok. Zaten 1 senelik telefona destek vermeyecekse kimse WP almasın. Yani kısaca araştırmadan, mantığa oturtmadan yayınlanmış bir haber olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
Akıllı telefon diyorlar ama 2 yıl sonra aptal oluyor. 3310 akıllı değildi ama hiç bir zaman aptal olmadı. Taş gibi telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Ekrem71 kendini aşmış
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 4 yıl
Destek kesilmesi neymiş yahu ? Bunu bu haberi paylaşan kardeş nereden sallamış şaştım kaldım doğrusu.. Dil bilmemek ayıp değil ama yalan yanlış çeviriler ile insanları yanlış bilgilendirip yönlendirmek son derece ayıp! Bu haber sitesi genelde bir markayı desteklerken diğerlerini yerden yere vurur! Genel düşüncesi ise: "parayı veren düdüğü çalar" olarak görüyorum. O yüzden bu sitede ve forumda paylaşılan hiçbir habere inanmadığım gibi kullanıcılarının da buyuk çoğunluğunu oluşturan çoluk çocuklar olduğu açıkça gorulduğunden artık aktif olarak bile kullanmıyorum. Sizlere de öneririm. Küçük ama bu işe daha hevesli forum ve siteleri takip etmeye çalışıyorum. Tavsiye ederim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tadalar 4 yıl
ah ah ne zaman doğru bir haber yanınlanacak bir haber yanınlanırken 10 defa düşünmek lazım yeni çıkan bir telefonu yine güncelleme kessin ms kaç defa 3 yıl garanti vermedimi yani sadece üretimi durdulacak oda yeni çıkacak telefonlara geçilsin diye güncelleme devam ediyor yani rahat olun ve gördüğünüz her haberede inanmayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Mergen- 4 yıl
It looks like the Nokia Lumia 1020 may soon be reaching "end-of-life" status. End-of-life generally refers to the point in time when a product is no longer manufactured or supported. For the 1020, that time looks to be September 14, according the Evleaks.

It would be a little odd for the Lumia 1020 to reach End-of-Life status now. The phone launched in late July 2013, just shy of a year ago. The device has a 41-megapixel camera with a Carl Ziess optic, along with a 4.5-inch AMOLED screen, 32GB of storage, 2GB of RAM, and a 1.5GHz dual-core Snapdragon processor.

What do you think of the Lumia 1020 possibly reaching End-of-Life? Let us know below in the comments.

Source: Evleaks

Alıntı yapılan sitedeki haberin orjinali, göründüğü üzere ilk paragrafta 1020 nin End of Life durumuna (konumuna) gelebileceği söylenmiş.Yani "Bu tarihten itibaren Lumia 1020 modeli End of Life konumuna gelecek" ifadesi yanlıştır ki yazılanda da söylendiği gibi kaynak Evleaks, peki ki kimdir neyin nesidir bu Evleaks?
-Nokia x gibi bir çok modeli önceden sızdıran bir twitter hesabına ait kullanıcı ismidir.

Bu hesabın önceden sızdırmış olduğu haberlerin doğru olması yapacağı diğer haberlerinde kesin doğru olacağının bir göstergesi değildir ki microsoft ürünlerine destek sözü vermiştir. Şayet bu haber doğru olsa bile 1020 ye desteğin kesmesi alt modellere de keseceği ihtimali doğmasına yol açar.Peki sizce böyle bir olası durum microsoft un yeni ceo su Satya Nadella için düzgün bir başlangıç olur mu?

Dh yazarlarının haber konusunda daha titiz davranması gerekirdi haberi çevirip (ki ne kadar da doğru çevirdiği ortada) lap diye siteye eklemesi kanımca yanlıştır, verilen kaynağın da ne kadar güvenilir olduğu, yaptığı haberin doğruluk payının da ne kadar doğru olduğu sorup soruşturulmalıdır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 4 yıl
spakülatif haber, yani dedikodu haberciliğinin donanımhaber'e yakışmadığını yazdığım yorumum silinmiş... içinde saygısızlık ya da hakaret bulunmayan bir yazıydı, bunun adı eleştiri kaldıramamak ve sansürdür! yazıklar olsun.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Nokia Lumia 630 inceleme "Uygun fiyatlı(!)" Windows Phone 8.1 4 yıl LG G3 video inceleme "2K ekranlı süper telefon testte" 4 yıl Mobilite: Sony Xperia C3, Apple'ın A8 işlemcisi, LG G3'e Snapdragon 805 ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim