Lumia 525 modeli benchmark testlerinde ortaya çıktı









Nokia'nın 22 Ekim'deki lansmanına doğru tanıtılacak modeller yavaş yavaş ortaya çıkarken, bir model hakkında belirsizlik devam ediyor.





6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520, 10.1 inçlik Full HD ekranlı Lumia 2520, 5 inçlik Full HD Lumia 929, Asha 500, Asha 502 şeklinde sıralanan 5 modelin haricinde diğer modelin 4 çekirdekli orta seviye bir model olacağı gündeme gelmişti.





Ancak Evleaks tarafından benchmark skorları paylaşılan Lumia 525 adlı bir model, dikkatleri bu yöne çekti. Nokia Glee kod adlı model çift çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 305 grafik birimine sahip. Bu bakımdan Krait 200 tabanlı Snapdragon 400 yongasetini taşıması muhtemel.





Cihazda 480x800 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Modelin öne çıkan özelliği olarak ise müzik odaklı bir yapı sunması gösteriliyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi yok. Ancak Lumia 520 modelinin benzer özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor.

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx27&D=Nokia+RM-997&testgroup=system