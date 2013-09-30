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Lumia 525 modeli benchmark testlerinde ortaya çıktı

5 yıl
1,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 525 modeli benchmark testlerinde ortaya çıktı


Nokia'nın 22 Ekim'deki lansmanına doğru tanıtılacak modeller yavaş yavaş ortaya çıkarken, bir model hakkında belirsizlik devam ediyor. 

6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520, 10.1 inçlik Full HD ekranlı Lumia 2520, 5 inçlik Full HD Lumia 929, Asha 500, Asha 502 şeklinde sıralanan 5 modelin haricinde diğer modelin 4 çekirdekli orta seviye bir model olacağı gündeme gelmişti. 

Ancak Evleaks tarafından benchmark skorları paylaşılan Lumia 525 adlı bir model, dikkatleri bu yöne çekti. Nokia Glee kod adlı model çift çekirdekli bir işlemciye ve Adreno 305 grafik birimine sahip. Bu bakımdan Krait 200 tabanlı Snapdragon 400 yongasetini taşıması muhtemel. 

Cihazda 480x800 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Modelin öne çıkan özelliği olarak ise müzik odaklı bir yapı sunması gösteriliyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi yok. Ancak Lumia 520 modelinin benzer özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. 

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx27&D=Nokia+RM-997&testgroup=system Yorum Yaz
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
Şu Lumiaları seviyorum,en ucuzu bile stabil çalışıyor.
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olağan_şüpheli 5 yıl
menekşe moru mu o ? ne güzel renk lan...
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SoLdOut 5 yıl
1 gb ram, ön kamera, flash,uzun şarj süresi ve hafif olsun tipide iyi olsun çıktığı gün alırım!
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omersenel 5 yıl
Ben bu hafta L 520 alacaktım.
L 525 i duyunca vaz geçtim.
Biraz daha beklemeye karar verdim.
Umarım doğru karardır.
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biuu 5 yıl
Genelde 512mb ram deniyor yabancı sitelerde. Ama en kötüsü batarya 1430mah mı ne.

Rami 1gb yapsa sadece satış artmaz, yılın kullanıcı transferini gerçekleştirler aslında.
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porsche911gt2 5 yıl
1 gb ram var mıdır acaba yoksa yine512 devam mı?
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
Şu Lumiaları seviyorum,en ucuzu bile stabil çalışıyor.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
x20'ler x25'e döndü sayılır. x25'lerin evrimine az kaldı.
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coolsten 5 yıl
Sen buna 525 demissin ama bu bildigin 820
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The Tenth Doctor 5 yıl
Sunları gordukce 720yi satasım geldi
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Katibim 5 yıl
yalnız görseldeki mor kapaklı 820
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onur01651 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Sunları gordukce 720yi satasım geldi


720 kadar tipi güzel, hafifi ve şarjı uzun var mı :D
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Paroksetin 5 yıl
929 ülkemizde satılacak mı?
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e-Militarist 5 yıl Paroksetin
TianLeiLe

929 ülkemizde satılacak mı?

Hayır.
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haqy 5 yıl
CakirAkinSen
konuyla pek ilgisi yok ama kiyas.lada neden lumia 625 yok? Tüm modeller mevcut sadece 625 yok.

Bırak konuyu felan, komple site ile ilgisi yok yav :D
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olağan_şüpheli 5 yıl
menekşe moru mu o ? ne güzel renk lan...
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SanMarinoForveti 5 yıl
520'nin flaşlısı olsun adam olsun
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donanımcı123 5 yıl
Nokia da yavaş yavaş ekran çerçevesini yok etmeye başlamış 525 te, güzel hareketler bunlar.
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oktayakgoz 5 yıl
cem yilmazin dedigi gibi. dikkat etsin de tahttayken oturmasin
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