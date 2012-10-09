Lumia 810 modeli T-Mobile için duyuruldu

Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü yeni Lumia serisi 920 ve 820'nin ardından modellerin farklı operatörler için geliştirilen varyantları da ortaya çıkmaya başladı.





T-Mobile USA tarafından yapılan duyuruda Lumia 810 modelinin kısa süre sonra satışa sunulacağı açıklandı.





Lumia 810 modeli LTE uyumlu 820 modelinin bir varyantı. Bu model LTE desteği olmamasına karşın, T-Mobile'ın HSPA+ ağlarda yüksek hızlara ulaştığı ve 4G olarak tanımladığı ağ teknolojisine uyumlu.





Modelin özelliklerine bakacak olursak, Nokia, işlemci ve RAM hakkında herhangi bir detay paylaşmıyor. Ancak 810 model numarası, donanımda biraz kırpma olabileceğini akla getiriyor.





4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ClearBlack AMOLED ekran, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli arka kamera, HD ön kamera, değiştirilebilir arka kapaklar, animasyonlu fotoğraflar oluşturabildiğiniz Cinemagraph yazılımı, panorama, Group Shot çoklu çekim, Nokia City Lens yazılımları sunulan özellikler arasında.