Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı

Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, yeni tasarımıyla Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek. Telefon, Fold5'e kıyasla biraz daha keskin ve sert köşelere sahip. Ayrıca daha önce bahsedilen kare tasarım yerine selefinin en-boy oranını koruyor. Arkasında ise bir adet led flaş olmak üzere üçlü kamera sensörü ile karşılaşıyoruz.
Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.
Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.