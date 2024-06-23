Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Bu yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliği yakında Paris’te düzenlenecek. Bu etkinlikte ise Samsung'un Galaxy Watch 7 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyurması bekleniyor. Şimdi aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın market görüntüleri ortaya çıktı.

Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, yeni tasarımıyla Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek. Telefon, Fold5'e kıyasla biraz daha keskin ve sert köşelere sahip. Ayrıca daha önce bahsedilen kare tasarım yerine selefinin en-boy oranını koruyor. Arkasında ise bir adet led flaş olmak üzere üçlü kamera sensörü ile karşılaşıyoruz.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6'ya gelirsek, telefon hala sadece iki kameraya sahip ve telefonun yanları tamamen düz. Galaxy Z Fold 6’nın aksine Galaxy Z Flip 6’nın köşeleri kavisli bir yapıda geliyor. Telefonun ön tarafında ise, alt kısmında katlanmış bir tasarım bulunan 3,4 inçlik bir kapak ekranı yer alıyor. Menteşe konusunda Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor.

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Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı