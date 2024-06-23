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    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı

    Samsung’un yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın maket görüntüleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylarıyla Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6...
    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliği yakında Paris’te düzenlenecek. Bu etkinlikte ise Samsung'un Galaxy Watch 7 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyurması bekleniyor. Şimdi aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın market görüntüleri ortaya çıktı.

    Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy Z Fold 6, yeni tasarımıyla Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek. Telefon, Fold5'e kıyasla biraz daha keskin ve sert köşelere sahip. Ayrıca daha önce bahsedilen kare tasarım yerine selefinin en-boy oranını koruyor. Arkasında ise bir adet led flaş olmak üzere üçlü kamera sensörü ile karşılaşıyoruz.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 6'ya gelirsek, telefon hala sadece iki kameraya sahip ve telefonun yanları tamamen düz. Galaxy Z Fold 6’nın aksine Galaxy Z Flip 6’nın köşeleri kavisli bir yapıda geliyor. Telefonun ön tarafında ise, alt kısmında katlanmış bir tasarım bulunan 3,4 inçlik bir kapak ekranı yer alıyor. Menteşe konusunda Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor.

    Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

    Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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