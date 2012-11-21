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Lumia 920 ve Lumia 820 modelleri ülkemizde resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü iki yeni modeli olan Lumia 920 ve Lumia 820, bugün İstanbul'da yapılan bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı.

Modellerin başlıca özelliklerini hatırlamak gerekirse; Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik Puremotion HD+ 1280 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB depolama kapasitesi, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, Qi uyumlu kablosuz şarj yongası, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık mevcut.

Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik ClearBlack OLED 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss arka kamera, VGA ön kamera, 1650mAh batarya, değiştirilebilir kapaklar, microSD yuvası sayılabilir.

Lansmanda Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen hazır bulundu. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop ise lansmana bir video mesaj ile katıldı.

Elop mesajında, Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin Türkiye'de satışa sunulmasından dolayı heyecan içinde olduklarını belirtti.

Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Türkiye'nin Nokia için önemli bir pazar olduğunu, yeni ürünlerle Türk kullanıcıların kalbini bir kez daha fethetmek istediklerini dile getirdi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ise, Microsoft ve Nokia'nın işbirliğinin ilk meyvelerinden olan Lumia 920 ve Lumia 820'yi, Türkiye'de kullanıcılar ile buluşturuyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti Nokia Türkiye ekibine teşekkür etti.

Lumia 920 modeli 1649TL perakende fiyatına sahip. Lumia 820 modeli ise gelecek ay 1249TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Lumia 920 ve Lumia 820 modelleri ülkemizde resmi olarak tanıtıldı
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DH Misafiri 6 yıl
drkalix
Parasini Ziyan etmek isteyen varsa alsin...

Geliştirilmesi mümkün olmayan birşey yok aldın memnunum. Piyasaya çıktığından beridir kullanıyorum. Mart ayına kadar da güncelleme geliyor. Hali ile eksiklikleri baya bi azalacak. Market konusunda android de ilk çıktığında herkez aynı şeyleri söylemişti. Arayüzün vermiş olduğu rahatlıktan dolayı cihaz oyun vs. de hiç kasmıyor / yorulmuyor. Samsung alıp da rezil olmaktan iyidir bence.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bence Windows 8 ile Windosws phone 8'in app leri beraber çalışacağı için temel bir çok app'in olmasına rağmen eksiklerini çok kısa zamanda toparlayacsağına eminim.
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drkalix 6 yıl
Parasini Ziyan etmek isteyen varsa alsin...
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Provisional 6 yıl
cem650
Bukalemun Dün 1 saat inceleme yayınlandı, 1: ağır 2. kablosuz şarj kapsama alanı düşük 3. kablosuz şarj ünitesi / aksesua ÇOK pahalı 4.TELEFON olan bir cihazda ARAMA işlemi uzun / çok geri planda 5: Bildirim ışığı - bilgilendirme çubuğu yetersiz 6: Cihazı KAPALI KONUMDA şarj edemiyorsunuz , uçak modeuna almak gerek 7: ARAMA / BÜYÜTEÇ İKONU sadece yandex için ayrılmış + işlevsel değil 8. Mermer / doğak bir renk de TONLAMA ( sarı ton ) problemi var 9.Uygulama - oyun maalesef yok MARKET sıfır .......
bu yazdığın olumsuzluklar şuan hemen her telefonda var...

Bu olumsuzlukların çoğu sadece WP8'de var. Bilmeden atıp tutmayalım.
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senatorlines 6 yıl
Nokia çok büyük çaba ve efor sarfetmiş, bu WP8 kulvarında digerl firmalarda yok, lumia 920 dolu dolu bir cihaz olmuş şu anda piyasanın en iyisi LUMİA 920 'DAKİ ÖZELLİKLER NE GALAKSİ S3 NE DE IPHONE 5 te va, NOKİA BU DEFA DÜZGÜN CİHAZLAR YAPMIŞ GERÇEKTEN AMA WP8 İÇİN aynısını söyleyemeyecem malesef bence bu defa WP8 dersini iyi çalışmamış gibime geliyor, tabii denemek lazım, ve bu telefonlardam alırsam NOKIA OLDUĞU İÇİN ALACAM WP8 OLDUĞU İÇİN DEĞİL.
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Barce 6 yıl
Lumia fiyatını beğenmeyenler Iphone 5 Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyor çok merak ediyorum.
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wustti 6 yıl Barce
Barce

Lumia fiyatını beğenmeyenler Iphone 5 Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyor çok merak ediyorum.

onunla ilgili yazarım ama iphone fanı çok burda o yüzden korkuyorum. inan milletin elinde var almak aklımın ucundan dahi gelmiyor. o telefona o kadar para vermek tamamen enayilik. çevremde de birsürü alan arkadaş akrabam vs. var ama bana göre enayilik hatta bi telefona 1000-1200TL den fazla para vermek enayilik. o da yeni çıkan en üst düzeyy telefon olacak da verecem. şimdi neyin kafası bu filan diyenler olabilir ama yazmayıncada ne düşünüyorsunuz diye merak ediyorsunuz:) alın ne düşündüğümü yazdım:)

not:bunu her denk geldiğinde yazıyorum ama yine yazayım. bizim ülkemizin vergi cenneti olmasının tabiki etkisi var bu işte ama firmalarda kullanıcıları kesinlikle enayi yerine koyuyor. sadece telefon değil bugün üst model işlemciler, ekran kartları, ses kartları vs. hepsi ederinin üzerinde fahiş fiyatlardan satılıyor bizlere. ben de almıyorum. evde hala 2006 da topladığım pc duruyor. bu güne kadar 2 telefon kullandım biri ngage idi hala duruyor şimdi de 3 yıldır filan 5800 var bu fiyatlar böyle gittiği sürece almam arkadaş:) siz de böyle yapsanız fiyatlar düşer ama yapmıyorsunuz:)
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FERFEROS 6 yıl
WP8 için henüz erken diye düşünüyorum.1 sene beklemekte yarar var.
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sarjaleti 6 yıl
Bu fiyatlarla telefon satmayı umuyorlar bir de.
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drkalix 6 yıl
Kardesim nokia hem batiyorsun hemde son sansin bu telefonlar.hala acayip fiyat politikasi yurutuyorsun.ver su telefonu 750 tlden .piyasada otursun telefonun,kullanici sayin artsin...2-3yil boyle satis yap..app ler artsin indan sonra arttirmaya bak..ne yazikki iflasa dogru gidiyorsun...
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Recharged 6 yıl
Cihazlar satışa çıkmadan önce almayı düşünüyordum ancak fiyatları gördükten sonra büyük hayal kırıklığına uğradım.Umarım fiyatlar düşer ilerleyen zamanlarda.
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