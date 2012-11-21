Lumia 920 ve Lumia 820 modelleri ülkemizde resmi olarak tanıtıldı

Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi yüklü iki yeni modeli olan Lumia 920 ve Lumia 820, bugün İstanbul'da yapılan bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı.





Modellerin başlıca özelliklerini hatırlamak gerekirse; Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik Puremotion HD+ 1280 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM , 32GB depolama kapasitesi, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojili arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2000mAh batarya, Qi uyumlu kablosuz şarj yongası, 10.7mm kalınlık, 185gr ağırlık mevcut.





Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik ClearBlack OLED 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss arka kamera, VGA ön kamera, 1650mAh batarya, değiştirilebilir kapaklar, microSD yuvası sayılabilir.





Lansmanda Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen hazır bulundu. Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop ise lansmana bir video mesaj ile katıldı.





Elop mesajında, Lumia 920 ve Lumia 820 modellerinin Türkiye'de satışa sunulmasından dolayı heyecan içinde olduklarını belirtti.





Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Türkiye'nin Nokia için önemli bir pazar olduğunu, yeni ürünlerle Türk kullanıcıların kalbini bir kez daha fethetmek istediklerini dile getirdi.





Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ise, Microsoft ve Nokia'nın işbirliğinin ilk meyvelerinden olan Lumia 920 ve Lumia 820'yi, Türkiye'de kullanıcılar ile buluşturuyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti Nokia Türkiye ekibine teşekkür etti.





Lumia 920 modeli 1649TL perakende fiyatına sahip. Lumia 820 modeli ise gelecek ay 1249TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



