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Lumia Camera uygulaması artık diğer WP cihazlarla da çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lumia Camera uygulaması artık diğer WP cihazlarla da çalışıyor
 
Microsoft Mobile'ın Lumia telefonlara özel olarak hazırladığı gelişmiş fotoğraf uygulaması Lumia Camera, artık diğer Windows Phone cihazlarla da çalışıyor.
Böylece artık BLU, HTC, LG ve Samsung'un Windows Phone işletim sistemli cihazlarında da kullanılabildiği belirtilen Lumia Camera, ilginç olarak 5.x yerine 4.x sürümüyle çalışma gösterebiliyor ve bu nedenle zengin çekim özelliklerini kullanıcılarına sunmuyor. Zengin çekim ile HDR, dinamik flaş ile dinamik pozlama gibi özellikler açılıyor ve çekim sonrası düzenleme imkanları geliyor. Ancak herşeye rağmen kullanıcılar manuel pozlama, enstantane hızı, ISO, netleme ve beyaz ayarı gibi gelişmiş fotoğraf özelliklerini aktif olarak deneyimleyebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Lumia Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/install-lumia-camera-not-lumia-windows-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 4 yıl
şu hızlı açılma ve yeni algoritma gelseydi wp8.1e , w10 falan umrumda değil pek. lumia 720 de 7 saniyede açılıyor lumia camera.
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