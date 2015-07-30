Lumia'nın yeni üst seviye modeli sızıntılarda ortaya çıktı

Daha önce Microsoft yeni amiral gemisi modellerin Windows 10 Mobile ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Dün Windows 10 masaüstü sürümü yayınlanırken, mobil sürüm için ise 2015'in son çeyreği işaret ediliyor. Bu durumda ise Lumia'nın yeni modellerini pazarda görmemiz için bir kaç ayın daha geçmesi gerekecek.

Bugün ortaya çıkan görüntüler ise yeni modellerden birisi hakkında önemli bilgiler içeriyor. Görüntülerdeki model Lumia cihazlarda görmeye alışık olduğumuz polikarbon kasaya sahip. Cihaz oldukça heybetli görünüyor ancak arka kısımda herhangi bir logo yer almazken ekran üzerindeki Nokia logosu dikkat çekici. Bu logo nedeniyle bazı iddialar görüntülerin eski bir modele ait olduğunu söylese de cihazın yeni donanımı bu iddiayı pek desteklemiyor.

Söylentiler cihazın 5.2" Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacağı ve işlem gücün Snapdragon 810 çipsetinden karşılayacağı yönünde. Bu durumda modelin görünüm olarak Lumia 1020'yi andırması ve ön panelin daha önce ortaya çıkan Lumia 1030'a ait panele benzemesi bazı soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Büyük ihtimalle Lumia 1030 adıyla gelecek akıllı telefonun daha önce de belirttiğimiz gibi 2015'in son çeyreğinde Windows 10 Mobile ile birlikte duyurulması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/polycarbonate_highend_lumia_spotted_in_the_wild_with_s810_inside-news-13297.php