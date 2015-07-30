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Lumia'nın yeni üst seviye modeli sızıntılarda ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia'nın yeni üst seviye modeli sızıntılarda ortaya çıktı
 
Daha önce Microsoft yeni amiral gemisi modellerin Windows 10 Mobile ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Dün Windows 10 masaüstü sürümü yayınlanırken, mobil sürüm için ise 2015'in son çeyreği işaret ediliyor. Bu durumda ise Lumia'nın yeni modellerini pazarda görmemiz için bir kaç ayın daha geçmesi gerekecek.
Bugün ortaya çıkan görüntüler ise yeni modellerden birisi hakkında önemli bilgiler içeriyor. Görüntülerdeki model Lumia cihazlarda görmeye alışık olduğumuz polikarbon kasaya sahip. Cihaz oldukça heybetli görünüyor ancak arka kısımda herhangi bir logo yer almazken ekran üzerindeki Nokia logosu dikkat çekici. Bu logo nedeniyle bazı iddialar görüntülerin eski bir modele ait olduğunu söylese de cihazın yeni donanımı bu iddiayı pek desteklemiyor.
Söylentiler cihazın 5.2" Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacağı ve işlem gücün Snapdragon 810 çipsetinden karşılayacağı yönünde. Bu durumda modelin görünüm olarak Lumia 1020'yi andırması ve ön panelin daha önce ortaya çıkan Lumia 1030'a ait panele benzemesi bazı soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Büyük ihtimalle Lumia 1030 adıyla gelecek akıllı telefonun daha önce de belirttiğimiz gibi 2015'in son çeyreğinde Windows 10 Mobile ile birlikte duyurulması bekleniyor.
Lumia'nın yeni üst seviye modeli sızıntılarda ortaya çıktı
 

http://www.gsmarena.com/polycarbonate_highend_lumia_spotted_in_the_wild_with_s810_inside-news-13297.php Yorum Yaz
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Bay H 4 yıl en beğenilen
Lumia 1030 prototipi ve kod adı, McLaren. Kendisi iptal edildi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Cihaz 1030 değil erken bir 950 prototipi, bundan dolayıdır ki hala boot ve ekran kısmında Nokia markasını görmekteyiz. Kendisi uzun süredir (yaklaşık olarak 1 yıl) geliştirilmekte.

Ek olarak yeni 950 ve 950XL siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğine sahip olacak.



Lumia 1030 prototipi ve kod adı, McLaren. Kendisi iptal edildi.Cihaz 1030 değil erken bir 9...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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blackzeros 4 yıl
kamera kısmını cıkıntılı yapıyorsun bari biraz şık olsun.
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Bay H 4 yıl en beğenilen
Lumia 1030 prototipi ve kod adı, McLaren. Kendisi iptal edildi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Cihaz 1030 değil erken bir 950 prototipi, bundan dolayıdır ki hala boot ve ekran kısmında Nokia markasını görmekteyiz. Kendisi uzun süredir (yaklaşık olarak 1 yıl) geliştirilmekte.

Ek olarak yeni 950 ve 950XL siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğine sahip olacak.



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abdullaharif 4 yıl
her gördüğünüz resme inanmayın. nokia yazıyor ekranda. microsoft un kendi cihazlarında microsoft yazıyor. nokia cihazların boot ekranında halen nokia yazar mesela.
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hollowman_ 4 yıl
yine tuğla tasarım, yine sarı renk, yine estetik fakiri
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fx3169 4 yıl
bm07tr

Geçmiş Olsun...


Ne kadar da iğneleyici bir yorum olmuş amanda aman...
1 yıl sonra görürüm sizin gibi M$ fanlarını burada tabi hala konuşacak yüzünüz olursa...
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MegaWindows 4 yıl fx3169
fx3169
bm07tr

Geçmiş Olsun...


Ne kadar da iğneleyici bir yorum olmuş amanda aman...
1 yıl sonra görürüm sizin gibi M$ fanlarını burada tabi hala konuşacak yüzünüz olursa...

Senin nick baştan hatalı bir amd fx havası vermişsin bir 31 Bir 69 sen bizi ne sanıyon 😈
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fx3169 4 yıl
Sızıntılarda bile Nokia ismini kullanmaya devam ederek MS çirkin algı yönetimini devam ettiriyor.Aynen paralı yorumcuları gibi. Satya Nutella ve avaneleri çabanız boşuna!Bir yıl sonra Nokia nın yanında Android yazmaya başlayacak!Korkma Titre!
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exent4246o 4 yıl fx3169
fx3169
Sızıntılarda bile Nokia ismini kullanmaya devam ederek MS çirkin algı yönetimini devam ettiriyor.Aynen paralı yorumcuları gibi. Satya Nutella ve avaneleri çabanız boşuna!Bir yıl sonra Nokia nın yanında Android yazmaya başlayacak!Korkma Titre!

Geçmiş Olsun...
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dr20mouse 4 yıl
Snapdrogon yazılım desteği konusunda çok iyi mediatek de şu yazılım işini çözse rekabet baslayacak ama mediatek yazılım sorununu çözemediği sürece Apple ve Samsung dışında birçok marka qualcomm'a mahkum.
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Mr. Jingles 4 yıl
S810 ise baştan kaybetti. Güya WP8 ile birlikte ARM serisi donanımlar da desteklenecekti ne oldu? Snapdragon dışında donanım kullanma seçeneği yok. Eli mahkum bir şekilde ısınma sorunu olan bir işlemciyi cihazında kullanacak.
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mkyb 4 yıl
Lumia 920'ye Lumia 830 kamerası takmışlar.


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