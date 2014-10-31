MAID akıllı mikrodalga fırın projesi yemek ve aktivite önerileri yapabiliyor





Artık herşeyin akıllandığı günümüzde mutfak eşyalarının da bundan ayrı kalması düşünülemez. Buna son örnek yemek ve aktivite önerileri yapabilen MAID akıllı mikrodalga fırın projesi oldu.





SectorQube tarafından geliştirilen MAID projesi "mükemmel yemekler yapın" sloganını kullanıyor. 6 inçlik kapasitif bir ekrana sahip olan MAID, WiFi üzerinden internete bağlanarak sayısız yemek tarifini kullanıcısına sunuyor ve pişirme süresi ile derecesini otomatik olarak ayarlıyor.





Dokunarak, sesli veya el hareketleri ile kontrol edebildiğiniz fırın, uyumlu uygulamalar üzerinden akıllı telefonunuza pişirmenin bittiğine dair uyarılar gönderebiliyor. Fırının en önemli tarafı ise öneri sistemi.





MAID kullanıcının beslenme alışkanlıklarını takip ederek ona uygun yemekler önerebiliyor ve tariflerini ekrana getiriyor. Kullanıcı kaloriyi fazla kaçırdığı zaman ise MAID ne kadar mesafe koşmanız gerektiğini de size bildiriyor.





MAID projesi gerekli bağışı toplamaya oldukça yakın. Ancak üretim süreci nedeniyle en erken Ekim 2015 tarihinde ilk parti ürünler dağıtılabilecek. Projede 450$ karşılığında ürün hediye ediliyor. Geliştiriciler ise 2000$ karşılığında geliştirici versiyonunu satın alabilecek.

https://www.kickstarter.com/projects/sectorqube/maid-oven-make-all-incredible-dishes