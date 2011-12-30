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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MGS fanlarına özel deri kaplamalı Nintendo 3DS

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun oynama kavramını kişisel bilgisayarlardan alarak oturma odamızdaki televizyonlarımıza getiren masaüstü veya taşınabilir oyun konsolları zaman zaman standart renginden ziyade dekorasyona uyacak tasarımlarda veya oyunlara özel renklerde karşımıza çıkabiliyor. Genelde Microsoft Xbox ve Nintendo Wii/3DS/DS modellerinde farklı temalar barındıran paketler görmekteyiz. Son gelen haber ise Metal Gear Solid fanlarını oldukça heyecanlandıracak.

Efsane oyun Metal Gear Solid serisinin 3D olarak 3DS konsoluna geleceği artık resmi olarak doğrulandı. Efsanenin arkasındaki isim olan Hideo Kojima yeni yapım ile ilgili ipuçları verirken henüz 3DS satın almamış olanlara da bir müjde verdi.

MGS serisinin 3DS versiyonu olan Metal Gear Solid: Snake Eater 3D, Mart ayında oyunseverlerle buluşmuş olacak. Oyunun yanında özel bir 3DS paketi de fanları bekliyor. Pakette hali hazırda 3DS modeline sahip olanlar için MGS temalı çıkartmalar bulunacak. En önemlisi ise paketteki 3DS modelinin yılan derisi kaplamaya sahip olması. Oyun oynarken yılan derisi, kullanıcılara ayrı bir deneyim yaşatacak. Firma tarihindeki en ilginç temalı paketin bu olduğu söyleniyor.

Kojima, Twitter üzerinden takipçilerine yeni modelin ipucunu verecek bir resim yayınladı ve 20 Ocak'ta fiyatlandırma ve kesin çıkış tarihi ile ilgili resmi bilgilerin açıklanacağını duyurdu.
Mobil cihazlardaki donanım seviyesinin yükselmesi ve yüksek grafik kaliteli oyunları tüketicilere sunması taşınabilir oyun konsolunu olumsuz etkiliyor. PS Vita'nın bu haftaki büyük düşüşü buna da işaret ediyor. Ancak geç de olsa toparlanan ve pazarın tek gözlüksüz 3D teknolojisi sunan modeli Nintendo 3DS, bu avantajını uyumlu içeriklerle destekleyerek 2012 yılında daha başarılı satışlar yapacak gibi görünüyor.

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