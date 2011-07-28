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MS-DOS 30. yaşgününü kutluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
33
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un dev olmaya doğru ilk adımını attığı işletim sistemi olan MS-DOS bugün 30. yaşgününü kutluyor. 1981 yılında Seattle Computer Products şirketinden 50000$ karşılığında Microsoft tarafından satın alınan işletim sistemi o dönem "Quick and Dirty Operating System - Hızlı ve Kirli İşletim Sistemi" adını taşıyordu.

Adını MS-DOS olarak değiştiren Bill Gates, IBM'in ev kullanımı için üreteceği bilgisayarlarda kullanmak üzere bir işletim sistemi aradığını öğrenince kendi işletim sistemini kabul ettirdi ve 1981 yılında IBM'in ev kullanımı için ürettiği tüm bilgisayarlarda MS-DOS yer aldı.

Anlaşma gereği hem bilgisayar satışından kar alan hem de ürünü kendi lisansı altında satma hakkına sahip olan Microsoft büyüyen pazar karşısında IBM ile ortaklıktan çekildi ve dağıtımını kendi üstlendi. Bu sayede inanılmaz bir başarı kazandı ve Microsoft'u bugünlere getiren temel atıldı. IBM ise kendi DOS işletim sistemini halen merkezindeki bazı bilgisayarlarda kullanmaya devam ediyor.

1994 yılına kadar bağımsız olarak dağıtımı yapılan DOS işletim sistemi daha sonra Windows 95 ve ME sürümlerinin bir parçası olarak devam etti ve XP'den sonra ise kendine yer bulamadı. Bugün MS-DOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlar yine de mevcut. Volfied gibi oyunları oynamak için bu platforma ihtiyaç duyulmaktadır. 


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hakan35m 8 yıl
İlk bilgisayarım 80286 makineydi. Hdd alacak param kalmadığından dolayı 5,25 ve 1.44 disket sürücü taktırmıştım. Makineye windows 3 kurmak için 2 saat uğraşrıdık. Dırt dırt disket sesleri birde disketler bozulurdu. Yanlız o günlderde kurduğumuz windows şimdikinden cok hizli calisirdi.
o günlere ait bende de bir komut muhasebeciler çok üzülecek ama neyse
etamenu 00 0000 00 girince şifre sormadan girer
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HaypurTiryading 8 yıl
Çocukken ne oyun oynardık ya Dos'la disketle. Babamın tower kasalı bir bilgisayarı vardı hatırlıyorumda 2-3 tane 5.25"lik disketi falan vardı. Böyle turbo falan vardı. Msdos canavar gibiydi ya. :)
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Rusty 8 yıl
elemanın disketine oyun çekecem diye format a:/q yerine format c:/q yazmıştım. Sonrası malum. Şerefsiz bilgisayarcının teki bana msdos disketi diye içinde sadece command.com dosyası olan bir disket vermişti. Pehhhh
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OverClocK1ng 8 yıl Rusty
Rusty

elemanın disketine oyun çekecem diye format a:/q yerine format c:/q yazmıştım. Sonrası malum. Şerefsiz bilgisayarcının teki bana msdos disketi diye içinde sadece command.com dosyası olan bir disket vermişti. Pehhhh


Şu Format a:/q da ne biçim. Küfür gibi.



Format a:/q ?

Baaak. Formatlamıyorr.

Lan Formatlasana a:/q

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FightForBeer 8 yıl
KatanaHero
Orqun06ping www.donanimhaber.comwww.donanimhaber.com [77.92.138.230] yoklanıyor 32bayt veri ile :77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=16ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=249ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 için Ping istatisliği : Paket : Giden=4, Gelen=4, Kayıp=0 %0 Kayıp,Milisaniye türünden yaklaşık tür süreleri: Enaz=15ms, Ençok=249ms, Ortalama=72msBuda benden olsun :)
latency sürelerin çok kısa gerçekten fiberoptik felan mı kullanıyorsun :)

yok bildiğin 1mbit uydunet :) :)
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teramit 8 yıl
autoexec.bat dosyasını silmiştim 1 ay pc açılmamıştı, ağlamıştım ..:)
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Boragungoren 8 yıl
KatanaHero
Orqun06ping www.donanimhaber.comwww.donanimhaber.com [77.92.138.230] yoklanıyor 32bayt veri ile :77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=16ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=249ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 için Ping istatisliği : Paket : Giden=4, Gelen=4, Kayıp=0 %0 Kayıp,Milisaniye türünden yaklaşık tür süreleri: Enaz=15ms, Ençok=249ms, Ortalama=72msBuda benden olsun :)
latency sürelerin çok kısa gerçekten fiberoptik felan mı kullanıyorsun :)

benimkide Microsoft Windows [Sürüm 6.1.7601]
Telif Hakkı (c) 2009 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
www.donanimhaber.com [77.92.138.230] yoklanıyor32 bayt veri ile:
77.92.138.230 cevabı: bayt=32 süre=9ms TTL=118
77.92.138.230 cevabı: bayt=32 süre=11ms TTL=118
77.92.138.230 cevabı: bayt=32 süre=11ms TTL=118
77.92.138.230 cevabı: bayt=32 süre=11ms TTL=118
77.92.138.230 için Ping istatistiği:
Paket: Giden = 4, Gelen = 4, Kaybolan = 0 (%0 kayıp),
Mili saniye türünden yaklaşık tur süreleri:
En Az = 9ms, En Çok = 11ms, Ortalama = 10ms
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ßekir 8 yıl
fdisk


format c:/s/q
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SEO-Uzmanı 8 yıl
dos ( komit istemi ) ölmez yaw :D
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KatanaHero 8 yıl
Orqun06
ping www.donanimhaber.comwww.donanimhaber.com [77.92.138.230] yoklanıyor 32bayt veri ile :77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=16ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=249ms TTL=11877.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=11877.92.138.230 için Ping istatisliği : Paket : Giden=4, Gelen=4, Kayıp=0 %0 Kayıp,Milisaniye türünden yaklaşık tür süreleri: Enaz=15ms, Ençok=249ms, Ortalama=72msBuda benden olsun :)

latency sürelerin çok kısa gerçekten fiberoptik felan mı kullanıyorsun :)
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FightForBeer 8 yıl
ping www.donanimhaber.com
www.donanimhaber.com [77.92.138.230] yoklanıyor 32bayt veri ile :
77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=118
77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=16ms TTL=118
77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=249ms TTL=118
77.92.138.230 cevab: bayt=32 sre=15ms TTL=118
77.92.138.230 için Ping istatisliği :
Paket : Giden=4, Gelen=4, Kayıp=0 %0 Kayıp,
Milisaniye türünden yaklaşık tür süreleri:
Enaz=15ms, Ençok=249ms, Ortalama=72ms
Buda benden olsun :)
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mav1li 8 yıl
Zamanın virüs temizlemede en etkili komutu: format c: /q /s
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OverClocK1ng 8 yıl mav1li
mav1li

Zamanın virüs temizlemede en etkili komutu: format c: /q /s


Off. Bir de araya /u sokacaksın ki geri bile gelmesin :))
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