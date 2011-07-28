MS-DOS 30. yaşgününü kutluyor

Microsoft'un dev olmaya doğru ilk adımını attığı işletim sistemi olan MS-DOS bugün 30. yaşgününü kutluyor. 1981 yılında Seattle Computer Products şirketinden 50000$ karşılığında Microsoft tarafından satın alınan işletim sistemi o dönem "Quick and Dirty Operating System - Hızlı ve Kirli İşletim Sistemi" adını taşıyordu.





Adını MS-DOS olarak değiştiren Bill Gates, IBM'in ev kullanımı için üreteceği bilgisayarlarda kullanmak üzere bir işletim sistemi aradığını öğrenince kendi işletim sistemini kabul ettirdi ve 1981 yılında IBM'in ev kullanımı için ürettiği tüm bilgisayarlarda MS-DOS yer aldı.





Anlaşma gereği hem bilgisayar satışından kar alan hem de ürünü kendi lisansı altında satma hakkına sahip olan Microsoft büyüyen pazar karşısında IBM ile ortaklıktan çekildi ve dağıtımını kendi üstlendi. Bu sayede inanılmaz bir başarı kazandı ve Microsoft'u bugünlere getiren temel atıldı. IBM ise kendi DOS işletim sistemini halen merkezindeki bazı bilgisayarlarda kullanmaya devam ediyor.





1994 yılına kadar bağımsız olarak dağıtımı yapılan DOS işletim sistemi daha sonra Windows 95 ve ME sürümlerinin bir parçası olarak devam etti ve XP'den sonra ise kendine yer bulamadı. Bugün MS-DOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlar yine de mevcut. Volfied gibi oyunları oynamak için bu platforma ihtiyaç duyulmaktadır.