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MSI'dan Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar: AP2021

6 yıl
671
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI'dan Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar: AP2021
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Donanım alanının önemli isimlerinden MSI, hepsi bir arada bilgisayarı Wind Top AP2021'in basın duyurusunu yayımladı. Intel'in 22 nm'lik ''Ivy Bridge'' platformunun hayat verdiği hepsi bir arada bilgisayarın hedefinde, iş dünyası ile yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymadığı gibi az yer kaplayan bir bilgisayar arayışı içinde olan nihai tüketiciler var.
Intel Pentium G2020 (2.9 GHz, 3 MB L3 bellek) / Core i3-3220 (3.3 GHz, 3 MB L3 bellek) işlemci seçenekleriyle, Intel HD grafik birimiyle, 4 GB DDR3-1333 MHz RAM modülüyle (8 GB'a kadar arttırılabilir) ve 500 GB kapasiteli SATA-II (3 Gb/ sn) sabit diskle donatılan Wind Top AP2021'de, 20-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik LCD ekrana yer verilmiş. Hepsi bir arada bilgisayarın, Windows 8 işletim sistemi desteğini arkasına aldığı göz önünde bulundurulursa, dokunmatik ekran yerinde bir tercih olmuş. Zira Microsoft, Windows 8 ile insanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor. Ekranın hemen üst kısmına ise internet üzerinden görüntülü ve sesli görüşme için 1 megapiksel çözünürlüğünde web kamera yerleştirilmiş durumda.
Wind Top AP2021'in bağlantı seçeneklerine değinecek olursak, 1 adet mikrofon girişi, 1 adet kulaklık çıkışı, 4 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet HDMI girişi, 1 adet RJ45 bağlantısı ve 2 adet COM portu dikkat çekiyor. Hepsi bir arada bilgisayarın COM portlarına barkod okuyucu veya kredi kartı terminali bağlanabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına, DVD yazıcıya, kart okuyucuya (SD, MS, MMC, XD), TV alıcısına (Opsiyonel) ve 3 watt'lık stereo hoparlörlere ev sahipliği yapan hepsi bir arada bilgisayarda, pivot stand sistemi opsiyonel olarak sunulmuş. Bu sayede Wind Top AP2021'in duruş açısını değiştirebiliyorsunuz, yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz veya ekranı 90 derece döndürerek portre modunda kullanabiliyorsunuz. Hepsi bir arada bilgisayar, duvara montaj için VESA standartlarına da destek vermekte.
MSI, fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapmamış.
MSI'dan Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar: AP2021
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MSI'dan Windows 8 işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayar: AP2021
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http://www.msi.com/news-media/news/1513.html Yorum Yaz
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BlackAngel998 6 yıl
Hepsi bir arada, bir pcde klavyeyle farenin kablolu olması çok kötü bir görüntü sergiliyooo :O :)
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MaDMaxiBo 6 yıl
monitörü değiştireyim desen olmaz
ekran kırılsa değişmez

laptopun klavyesiz büyük abisi resmen.
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regaibyigit. 6 yıl
tasarımı hala bi iMac değil ama
1 Yanıt Yanıtla +1
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gmfaruk 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

tasarımı hala bi iMac değil ama


kesinlikle
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eddy123 6 yıl
Monitör inşallah TN panel değildir. Artık TN panel gördükçe kırasım geliyor. Aşağıdan bakınca kararan başka bir ekran türü yoktur. TN panel monitör olacağına CRT monitör olsun daha iyi.
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SystemApps 6 yıl
adamlar dvdyi bile es geçmemiş tasarımda gayet iyi
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True Romance 6 yıl
Bende beğendim ancak biraz kaba olmuş gibi en azından panel biraz daha şık yapılabilirdi. Hepsi bir arada demek estetik anlamda da güzellik demek sonuçta.
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