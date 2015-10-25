MSI'dan oyuncular için bu kez hepsi-bir-arada bilgisayar









Son dönemde bilgisayar üreticilerinin daha fazla önem vermeye başladığı oyuncu donanımları segmenti ağırlıklı olarak masaüstü ve dizüstü modelleri üzerinde yoğunlaşıyor. Zaman zaman hepsi-bir-arada sistemlerde de oyunculara yönelik çözümlere rastlıyoruz. MSI Gaming 27 buna son örnek.





MSI Gaming 27 donanım olarak aynı segmentteki dizüstü bilgisayar modellerinde geri kalmıyor. 27 inçlik Full HD çözünürlükteki ekran parlamayı önleyen bir kaplamaya sahipken, ekran titremelerinin önüne geçmek için MSI özel bir yazılım kullanıyor. Ekranın dokunmatik olduğu bir versiyon daha mevcut.





MSI yeni modelinde Skylake tabanlı bir işlemci kullanıyor. 4 çekirdekli Core i7-6700 işlemcisi 3.4 GHz saat hızında çalışıyor ve beraberinde 1.7GB video belleğine sahip 1GHz hızında Intel HD 530 grafik birimini de getiriyor. Oyuncuların bununla yetinmeyeceğini bilen MSI, 8GB GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GTX 980M ekran kartını sisteme dahil etmiş. Böylece en iyi oyun tecrübesinin sunulması amaçlanmış.





64GB'a kadar 4 kanal DDR4 RAM desteği sunan bilgisayar 1 adet HDD ve 2 adet M.2 PCI-E SSD barındıran depolama sistemi, MSI'nın en hızlı RAID 0 konfigürasyonu Super RAID 4 ile 32Gbps veri aktarım hızlarına erişebiliyor.





Killer E2400 Ethernet ve Killer Wireless-AC 1535 ağ kartları ile akıcı bir internet bağlantısı sağlayan Gaming 27 ayrıca Killer DoubleShot Pro yazılımı ile bu iki ağ kartını en iyi hız için optimize edebiliyor. Cihazdaki çeşitli bağlantı seçeneklerinin arasında USB 3.1 yuvası standart yuvaların iki katı daha hızlı şarj etme özelliğine sahip. Cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

http://www.techradar.com/news/computing/pc/msi-gaming-27-is-an-all-in-one-pc-with-top-end-laptop-graphics-1307409