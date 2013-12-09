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MSI'dan ürün gamına iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: AE222(G) ve AE201

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan ürün gamına iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: AE222(G) ve AE201
Dar alana sahip kullanıcılar için, özellikle son dönemde sayıları artan hepsi bir arada bilgisayarlar arasına AE222(G) ve AE201 modellerini eklediği duyuran MSI, farklı teknolojilerle toplu bir çözüm ortaya koymuş durumda.

Tasarımsal olarak birbirine oldukça benzeyen ve beyaz renkleriyle şık görünen MSI AE222(G) ve AE201, "Blue Light" ve "Flicker-Free" teknolojileriyle kişilerin gözlerini uzun kullanımlarda dahi yormayan bir deneyim sağlayabiliyor. Teknik olarak AE222(G) modelini Intel Core i3 4130, Core i5 4440S işlemci seçenekleri, 21.5” FHD LED arka aydınlatmalı dokunmatik 1920 x 1080 piksel panel ve NVIDIA GeForce GT740M 2GB DDR3 ekran kartı, AE201'i ise Intel Pentium G3220, Core i3 4130 işlemci seçenekleri, Intel HD grafik birimi ve 19.5” LED arka aydınlatmalı 1600 x 900 piksel dokunmatik panel ile hazırlayan MSI, ortak olarak ise 1TB 3.5'' SATAIII / 7200 RPM depolama seçeneği, 16 GB'a kadar DDR3 1333 / DDR3L 1600 SO-DIMM RAM miktarı, Windows 7 ya da Windows 8 / 8.1 işletim sistemi, ses giriş x1, ses çıkış x1, USB2.0 x 4, HDMI çıkış x1, HDMI giriş x1, RJ45x1, USB3.0 x 2, SD kart okuyucu, Vesa bağlantı desteği ve 802.11 b/g/n WiFi kablosuz bağlantı gibi detayları kullanıcılarına sunuyor. Sound Blaster Cinema teknolojisine sahip 2 x 3W hoparlör sistemiyle başarılı bir multimedya deneyimi vaat eden bilgisayarlar, HD kamera ve mikrofon desteğiyle de görüntülü sohbet edilmesine imkan tanıyor.

MSI'ın yeni hepsi bir arada bilgisayar modelleri AE222(G) ve AE201'in resmi satış fiyatı ve tarihleri şimdilik bilinmiyor.
 
MSI'dan ürün gamına iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: AE222(G) ve AE201

http://www.msi.com/news-media/news/1634.html Yorum Yaz
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keskin53 5 yıl
all one pc biraz daha kompak tasınabilir olsalar yemede yanında yat
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DH Misafiri 5 yıl
Bence MSI ,Turkiye'ye biraz daha destek verse buralari toz duman eder.Bu modeller ki ozellikle dizüstü bilglsayarlari cok iyi...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
birden aklıma nedense AEG marka beyaz eşyalar geldi :D
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