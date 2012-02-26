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MWC 2012 : Huawei'nin 4 çekirdeklileri : Ascend D quad ve Ascend D quad XL

7 yıl
5,5b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Basın toplantılarının başladığı Barselona'daki MWC 2012 fuarının ilk haberi Huawei firmasından geldi. Günlerdir 4 çekirdekli bir modeli ile ilgili haberleri gündemde olan Çinli Huawei Ascend D quad serisini resmi olarak duyurdu.
4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip ekrana firmanın kendi üretimi 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi eşlik ediyor. K3V2 adlı işlemci firmanın iddiasına göre en hızlı 4 çekirdekli işlemci ve 1.2GHz/1.5GHz hızlarında görev yapıyor. Huawei'nin enerji yönetimi sistemi ile yüzde 30'a kadar da enerji tasarrufu sağlanıyor. Dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonunun HTC'ye ait olacağı beklense de Huawei daha erken bir zamanda tanıtınca ilk 4 çekirdekli ve en hızlı akıllı telefon ünvanını elde etmiş oldu.
Huawei Ascend D quad Android 4.0 işletim sistemini temel alıyor. Dolby 5.1 Surround ses sistemi, 32-bit gerçek renk grafik işlemcisi, 330 ppi yoğunluk oranı, arka aydınlatmalı 8MP çözünürlüğünde sensöre sahip arka kamera, 1080p video kaydı, Audience earSmart ses teknolojisi, 1800mAh batarya, 2 güne kadar kullanım süresi, 8.9mm incelik sunuyor.
Firmanın diğer bir 4 çekirdeklisi ise Ascend D quad XL modeli oldu. Ascend D quad ile aynı özelliklere sahip model farklı olarak 2500mAh batarya ve 10.9mm incelik sunuyor.
Ascend D1 modeli ise 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemci ve 1670mAh batarya özelliklerine sahip.
Daha önceki iddiaların aksine Ascend D1 Q adlı 4 çekirdekli bir model tanıtılmadı.
Ascend D1 modeli Nisan ayında global olarak satışa sunulacakken, Ascend D quad serisi de hemen ardından aynı pazarlarda piyasaya sürülecek.

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ozgurr84 7 yıl en beğenilen
300 ppi degil 330 ppi buda iphone dan daha yüksek demek
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abdullah53 7 yıl
iyi hoşta o cihazların sadece kasa olmadığı ne malum..
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caver 7 yıl
güzell
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artcraft35 7 yıl
ozgurr84

300 ppi degil 330 ppi buda iphone dan daha yüksek demek


ne alaka şimdi iphone bir kriter mi herşeyi buraya bağlıyorsunuz? sanki mobil platform için hayali bir çizgi çekmişler üreticiler de bu çizgiye yaklaşmaya çalışıyor. siz ve sizin gibilere göre iphone bu hayali çizgi
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sahoron 7 yıl
mf.askin
Allahtan ilk dört çekirdekli işlemcili telefonu Apple yapmadı, yoksa Ekrem Bey sağolsun okuya okuya bitiremezdik......

3-4 paragraf yazı var hepsi özellik sadece yazılmış geçilmiş ama apple olsaydı bunun yarısı özellikte en az 1 sayfa olurdu bu sayfa
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rCoder 7 yıl
ozgurr84
300 ppi degil 330 ppi buda iphone dan daha yüksek demek

300 olsa ne 330 olsa ne, sidik yarisina gerek yok. iPhone kullanan kitle belli, Android kullanan kitle belli. kac iPhone kullanicisi, 326 dpi oldugunu biliyor?
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fatihcanery 7 yıl
4 çekirdek gereksiz felan değil bence çok gerekli,birbirleriyle sürekli yarışmaları kadar güzel bir sey yok.daha ucuza daha kaliteli ürünler kullanıyoruz.tek anlamadığım nokta o kadar bilim insanı şu batarya konusunda bir alternatif sunamıyor ilginç.evet hız görsellik hersey çok iyi gelişiyor,hatta bir önceki senenin telefonu performans olarak simdikinin yarısı etmiyor ama bataryalar olduğu yerde saydığı için bataryanın ömürlerinden yiyorlar.telefonda elbette hd ekran olsun,1,5 ghz 3ghz değerleri olsun ama bu benim telefonumun şarjını yarım günde bitiriyorsa bu kalsın.
benim alternatif düşüncem batarya konusunda daha kalın üretmeleri veya söyle yapsalar tutulan modellerde daha güzel olur.kalın ve ince olarak,atıyorum kalın telefon iki gün gitsin şarjı benim gibi telefonun ağırlığını önemsemeyip şarjı önemseyenler için iyi bir alternatif oluşturacaktır
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Pulstar 7 yıl fatihcanery
fatihcanery

4 çekirdek gereksiz felan değil bence çok gerekli,birbirleriyle sürekli yarışmaları kadar güzel bir sey yok.daha ucuza daha kaliteli ürünler kullanıyoruz.tek anlamadığım nokta o kadar bilim insanı şu batarya konusunda bir alternatif sunamıyor ilginç.evet hız görsellik hersey çok iyi gelişiyor,hatta bir önceki senenin telefonu performans olarak simdikinin yarısı etmiyor ama bataryalar olduğu yerde saydığı için bataryanın ömürlerinden yiyorlar.telefonda elbette hd ekran olsun,1,5 ghz 3ghz değerleri olsun ama bu benim telefonumun şarjını yarım günde bitiriyorsa bu kalsın.

benim alternatif düşüncem batarya konusunda daha kalın üretmeleri veya söyle yapsalar tutulan modellerde daha güzel olur.kalın ve ince olarak,atıyorum kalın telefon iki gün gitsin şarjı benim gibi telefonun ağırlığını önemsemeyip şarjı önemseyenler için iyi bir alternatif oluşturacaktır


Peki şunlar da etkili olabilir mi?

- Biz bir uygulamadan çıkınca o uygulama kapansa.

- Telefonu açtığımızdan beri dokunmadığımız, ayrıca güncelleme ve senkronize yapma ihtiyacı olmayan uygulamalar arkada kendi kafasınca açılmasa.

- Markette hesabımız ve yüklü uygulamarımızın kaydı ve listesi varken güncelleme denetimlerini bizim isteğimize bıraksa.

Bence çok etkili olur.
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FRUEHAUF 7 yıl
youtube.com/...
Tanıtım reklamı gerçekten iyi.
Huawei bu işi çözdü :D
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E_Aydin35 7 yıl
Huawei'nin iddasi baya büyükmüş en hızlı 4 çekirdekli işlemci.. Ayrıca HTC'dende ilk 4 çekirdekli unvanını alması onların yararına isim olarak bir artı kazandırdı ilk 4 çekirdekli işlemci:Huawei tabi bu birşeyi değiştirmez,sonuçta herşey satış grafiğine bakar..:)
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mf.askin 7 yıl
Allah'tan ilk dört çekirdekli işlemcili telefonu Apple yapmadı, yoksa Ekrem Bey sağolsun okuya okuya bitiremezdik......
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bocekgrafik 7 yıl
Bunlar artık akıllı telefon olmaktan çıktı. Cep bilgisayarı demek lazım bunlara; çok geliştiler çünkü.
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virtue28 7 yıl
Ascend D Quad video inceleme link

sıcak sıcak videosuda hazır
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