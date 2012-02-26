MWC 2012 : Huawei'nin 4 çekirdeklileri : Ascend D quad ve Ascend D quad XL

Basın toplantılarının başladığı Barselona'daki MWC 2012 fuarının ilk haberi Huawei firmasından geldi. Günlerdir 4 çekirdekli bir modeli ile ilgili haberleri gündemde olan Çinli Huawei Ascend D quad serisini resmi olarak duyurdu.

4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip ekrana firmanın kendi üretimi 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi eşlik ediyor. K3V2 adlı işlemci firmanın iddiasına göre en hızlı 4 çekirdekli işlemci ve 1.2GHz/1.5GHz hızlarında görev yapıyor. Huawei'nin enerji yönetimi sistemi ile yüzde 30'a kadar da enerji tasarrufu sağlanıyor. Dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonunun HTC'ye ait olacağı beklense de Huawei daha erken bir zamanda tanıtınca ilk 4 çekirdekli ve en hızlı akıllı telefon ünvanını elde etmiş oldu.

Huawei Ascend D quad Android 4.0 işletim sistemini temel alıyor. Dolby 5.1 Surround ses sistemi, 32-bit gerçek renk grafik işlemcisi, 330 ppi yoğunluk oranı, arka aydınlatmalı 8MP çözünürlüğünde sensöre sahip arka kamera, 1080p video kaydı, Audience earSmart ses teknolojisi, 1800mAh batarya, 2 güne kadar kullanım süresi, 8.9mm incelik sunuyor.

Firmanın diğer bir 4 çekirdeklisi ise Ascend D quad XL modeli oldu. Ascend D quad ile aynı özelliklere sahip model farklı olarak 2500mAh batarya ve 10.9mm incelik sunuyor.

Ascend D1 modeli ise 1.5GHz hızında çift çekirdekli işlemci ve 1670mAh batarya özelliklerine sahip.

Daha önceki iddiaların aksine Ascend D1 Q adlı 4 çekirdekli bir model tanıtılmadı.

Ascend D1 modeli Nisan ayında global olarak satışa sunulacakken, Ascend D quad serisi de hemen ardından aynı pazarlarda piyasaya sürülecek.