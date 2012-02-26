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MWC 2012 : Serinin giriş seviyesi modeli HTC One V oldu

7 yıl
6,2b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce de haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi HTC'nin giriş seviyesi akıllı telefon segmentine sunduğu son One serisi model de HTC One V oldu.
HTC Primo kod adıyla bilinen HTC One V 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass LCD ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 25GB Dropbox depolama alanı, 1500mAh batarya, Sense 3.6 arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 4 bant GSM ve WCDMA iletişim teknolojileri, GPS, WiFi, Bluetooth, alüminyum siyah kasa, Beats Audio, otomatik odaklamalı, atanmış ImageChip imaj işlemcisi, f/2.0 lense sahip 5MP kamera, 720p video kaydı özellikleri sunuyor.
Tepe yöneticisi Peter Chou bu modelin HTC Legend ile benzer bir eğimli tasarıma sahip olduğunu ve onun gibi bir popülarite yaklayacağına inandığını belirtti. Model yine Nisan ayında satışa sunulacak.
 



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quzman 7 yıl en beğenilen
haymatloshan
Manasız bir model,tek çekirdek mi kalacak 2012de.Giriş seviyesi kullansa ne olur millet kullanmasa ne olur.

Babam hala 1100 kullanıyor .
Sattırıp 4 çekirdekli bir şey mi aldırayım ?
haymatloshanManasız bir model,tek çekirdek mi kalacak 2012de.Giriş seviyesi kullansa ne olur millet kullanmasa ne olur.Babam hala 110...
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p(x) 7 yıl
haymatloshan
Manasız bir model,tek çekirdek mi kalacak 2012de.Giriş seviyesi kullansa ne olur millet kullanmasa ne olur.

Bazen insanları anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum arkadaş. Ben ki hala 3310 kullanıyorum, ama tabi ki ben de isterim bi Smartphone um olsun. Ama yok arkadaşım, benim bi telefona verecek 1500-2000 liram yok. Gidip de taksitle 500-600 liraya benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir Smartphone almayayım mı yani ? Ha sen diyorsan ki benim isteyen herkese bi iPhone alacak param var orası ayrı.
haymatloshanManasız bir model,tek çekirdek mi kalacak 2012de.Giriş seviyesi kullansa ne olur millet kullanmasa ne olur.Bazen insanlar...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Tasarımı en güzel model bu olmuş bence gerçektn şık ve farklı diğer modellerin sıradanlığından uzak ama donanım fazla düşük daha kuvvetli olsa çok güzel olacaktı şimdi diyorsunuz ucuz olacak ama ben htc nin uygun fiyata satılan tek modelini bilmiyorum wildfire s bile şuan 750 lira ... 3.5" ekranlı 800mhz işlemcili lg e510 650 lira .. htc hep pahalı girer sonra düşer ama yine de diğerlerinden daha pahalı kalır samsung ve lg uygun fiyatlı cihaz satıyor o yüzden belki 1500 lira olmayacaktır (garantisi yok) ama 1000 liranın altında olacağını da hiç düşünmeyin bence e 1000 liradan fazla ödeyince de insanın bari çift çekirdek olsaydı demeye hakkı var
Tasarımı en güzel model bu olmuş bence gerçektn şık ve farklı diğer modellerin sıradanlığından uzak ama donanım fazla düşük daha kuvvetli olsa çok güzel olacak...
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DH Misafiri 7 yıl
bi alt kısmı tuhaf ama adamlar da bu sefer böyle bir model sergilemiş demekki ama ekranı 4inç olsaymıs daha makul olurmus bence
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gorlinux 7 yıl
800-900 filan olacaksa iyi
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Dark Shade 7 yıl
iyi bir alternatif olmuş...
şimdinin alt seviye telefonları bile 2 yıl öncenin en hızlı modellerinden bile daha iyi..
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlar için giriş seviyesi telefonlar bizim için hatsaffada telefonlar..
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Fx_57,5 7 yıl
htc gırıs sevıyesı dıyorsa fıyatı 900tl cıvarı olur muhtemelen..
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danGerfuLL 7 yıl
Neo V klasmanında bir tel olmuş.
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haymatloshan 7 yıl
Affedersiniz,daha iyi ifade etmek gerekirse.Kaynak tüketmek yerine daha eli yüzü düzgün bir cihaz yaparsın illa alt seviye diye tabir ettiğini kesime faydan olur,yoksa onlar kullanmasın diye değil,fiyatlar 1.500-2.000 TL olsun demiyorum.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Tasarımı en güzel model bu olmuş bence gerçektn şık ve farklı diğer modellerin sıradanlığından uzak ama donanım fazla düşük daha kuvvetli olsa çok güzel olacaktı şimdi diyorsunuz ucuz olacak ama ben htc nin uygun fiyata satılan tek modelini bilmiyorum wildfire s bile şuan 750 lira ... 3.5" ekranlı 800mhz işlemcili lg e510 650 lira .. htc hep pahalı girer sonra düşer ama yine de diğerlerinden daha pahalı kalır samsung ve lg uygun fiyatlı cihaz satıyor o yüzden belki 1500 lira olmayacaktır (garantisi yok) ama 1000 liranın altında olacağını da hiç düşünmeyin bence e 1000 liradan fazla ödeyince de insanın bari çift çekirdek olsaydı demeye hakkı var
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suleyman_007 7 yıl
bi alt kısmı tuhaf ama adamlar da bu sefer böyle bir model sergilemiş demekki ama ekranı 4inç olsaymıs vede o alt kıvrımı olmasaymıs daha dekore olurmus bence
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benv3kendim 7 yıl
Htc o alt taraftaki kıvrımı koymasan ölürmüydün yahu
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hazarRS 7 yıl
haymatloshan
Manasız bir model,tek çekirdek mi kalacak 2012de.Giriş seviyesi kullansa ne olur millet kullanmasa ne olur.

herkes 1.5-2 bin tl veremiyor bir telefona.ayrıca telefonu gündelik işler için kullanacaksam,son teknoloji grafiklere sahip oyunlar oynamak istemiyorsam neden 4 çekirdekli bir telefon alıp boşu boşuna fazladan para vereyim ki?giriş seviyesi için gayet makul özelliklere sahip.
modelin tasarımı oldukça hoş duruyor.alttaki eğimli kısım ayrı bir tarz katmış modele.zaten htcyi hero modeli ile sevmiştim-aynı etkiyle beğenen insanlar da olacaktır eminim.
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