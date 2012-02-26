MWC 2012 : Serinin giriş seviyesi modeli HTC One V oldu





Daha önce de haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi HTC'nin giriş seviyesi akıllı telefon segmentine sunduğu son One serisi model de HTC One V oldu.

HTC Primo kod adıyla bilinen HTC One V 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass LCD ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 25GB Dropbox depolama alanı, 1500mAh batarya, Sense 3.6 arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 4 bant GSM ve WCDMA iletişim teknolojileri, GPS, WiFi, Bluetooth, alüminyum siyah kasa, Beats Audio, otomatik odaklamalı, atanmış ImageChip imaj işlemcisi, f/2.0 lense sahip 5MP kamera, 720p video kaydı özellikleri sunuyor.

Tepe yöneticisi Peter Chou bu modelin HTC Legend ile benzer bir eğimli tasarıma sahip olduğunu ve onun gibi bir popülarite yaklayacağına inandığını belirtti. Model yine Nisan ayında satışa sunulacak.







