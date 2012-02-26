MWC 2012 : Serinin giriş seviyesi modeli HTC One V oldu

Haber Editörü
Daha önce de haberlerimizde sizlere aktardığımız gibi HTC'nin giriş seviyesi akıllı telefon segmentine sunduğu son One serisi model de HTC One V oldu.
HTC Primo kod adıyla bilinen HTC One V 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass LCD ekran, 1GHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 25GB Dropbox depolama alanı, 1500mAh batarya, Sense 3.6 arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 4 bant GSM ve WCDMA iletişim teknolojileri, GPS, WiFi, Bluetooth, alüminyum siyah kasa, Beats Audio, otomatik odaklamalı, atanmış ImageChip imaj işlemcisi, f/2.0 lense sahip 5MP kamera, 720p video kaydı özellikleri sunuyor.
Tepe yöneticisi Peter Chou bu modelin HTC Legend ile benzer bir eğimli tasarıma sahip olduğunu ve onun gibi bir popülarite yaklayacağına inandığını belirtti. Model yine Nisan ayında satışa sunulacak.
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Babam hala 1100 kullanıyor .
Sattırıp 4 çekirdekli bir şey mi aldırayım ?
Bazen insanları anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum arkadaş. Ben ki hala 3310 kullanıyorum, ama tabi ki ben de isterim bi Smartphone um olsun. Ama yok arkadaşım, benim bi telefona verecek 1500-2000 liram yok. Gidip de taksitle 500-600 liraya benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir Smartphone almayayım mı yani ? Ha sen diyorsan ki benim isteyen herkese bi iPhone alacak param var orası ayrı.