Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2012: Sony, Xperia serisinin amiral gemisi Xperia S'in sevkiyatına başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
35,8b
1
95
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Düzenlediği etkinlik kapsamında Xperia P ve Xperia U modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturan Sony, Xperia serisinin amiral gemisi konumundaki Xperia S modelinin sevkiyatına başlandığını duyurdu.
İlk parti ürünlerin, Mobil Dünya Kongresi süresince Sony'nin Barcelona'daki satış mağazasında bulunabileceği belirtilirken fiyata dair bilgi verilmedi. Sony Xperia S'in teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;
  • Dörtband GSM şebekesi desteği ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
  • 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemci
  • 1 GB RAM
  • Adreno 220 grafik birimi
  • 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
  • 32 GB dahili depolama kapasitesi
  • Android 2.3 işletim sistemi (Android 4.0 güncellemesi alacak)
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth
  • GPS (Glonass)
  • MicroSIM kart desteği
  • HDMI portu
  • 1750 mAh batarya
4.55-inç HD ekranlı Xperia Ion'un ise yaz aylarına doğru global pazara sunulacağı bildiriliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
trapattoni11 7 yıl en beğenilen
Arkadaş adamlar içine;
1.5 ghz çift çekirdekli işlemci
adreno 220 grafik birimi
1gb bellek
32gb hafıza
1280*720 ekran
bir de Sony kalitesi ve tasarımını koymuşlar hala özelliklerini yeterli bulmayanlar var. Bir de HTC' nin orta sınıf telefonu diyor. Adamlar telefondan render alıcak sanki.
Arkadaş adamlar içine;1.5 ghz çift çekirdekli işlemciadreno 220 grafik birimi1gb bellek32gb hafıza1280*720 ekranbir de Sony ka...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl

Sony'nin telefonu duyurduktan yüzyıllar sonra piyasaya sürmesine alışmıştık. Bu sevkiyat beni şaşırttı :P
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ystipi 7 yıl
Bırakın 4 Çekirdeklileri Beklesin Arkadaş DAHA ÇOK BEKLER :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Weycell 61 7 yıl
Aynen gaynen...Ekran kalitesi ve kamerası yeter bu telefonun çekirdek sayısı bonusu olur benim açımdanki 2 çekirdek de bonusa girer benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unflattering 7 yıl
istesem şuan 1200 tl alacağım ama karar veremiyorum. Tereddütlerim yurtdışı olmasından. Bir de 4 çekirdekliler geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Weycell 61 7 yıl
1200 TL'ye bulsakda alsak nerdee..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leren 7 yıl
1699 tl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 7 yıl
türkiyeye gelir incelersin kararını verirsin. Kullanan sayısı çok az. Onlarda yurtdışından aldılar s lerini. Ama inceleme sitelerinde telefonun boyutları ile ilgili bilgiler var. Oralardan bakabilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa pepe 7 yıl
ARKADAŞLAR XPERIA S KALIN BIR TELEFONMU KALAS GİBİ ŞIK DEGİLMİ BİLGİ VEREBILCEK OLAN VARMI YADA IPHONE 4S MI YOKSA XPERIA ARC S Mİ.
KULLANAN YOKMU BU TELEFONLARDAN YARDIMCI OLABILIRMISINIZ LÜTFEN.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leren 7 yıl
Piyasada bulunan son nesil üst seviye telefonların resmi satış fiyatlarına baktığımızda Htc Sensation Xe 1849 tl Galaxy S2 1699 tl Iphone 4s 2000 tl Nokia N9 1400 tl. Sony ın fiyatlandırma şekli bu telefonun satış grafiği için belirleyici olacak. Bunun yanında yeni lansmanı yapılan telefonlar arasında en erken piyasaya çıkacak olan da Xperia S ve Htc nin de sevkiyatının gecikeceği söyleniyor rüzgar Sony lehine esebilir ki geçen sene Japonya daki deprem yüzünden Xperia serisi üretimi sekteye uğramış ve yeterli ürün piyasaya verilmemişti. Erken kalkan yol alır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 7 yıl
Fiyatı 1500 civarı olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa pepe 7 yıl
yokmuy xperıa s telefonu gören kullanan arkadaşlar ??? ıphone 4s mi xperıa s mi ??? xperıa s çok klaın ve agır degılmı görünümü nasıl tavsıyesı olan yokmu arkadaşlar lütfen . . .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 7 yıl mustafa pepe
mustafa pepe

yokmuy xperıa s telefonu gören kullanan arkadaşlar ??? ıphone 4s mi xperıa s mi ??? xperıa s çok klaın ve agır degılmı görünümü nasıl tavsıyesı olan yokmu arkadaşlar lütfen . . .

xperia s daha buyuk olmasına ragmen iphone la aynı agırlıkta hocam biri 144 gram biri 140 gram aralarında kalınlık olarak 1 mm oynuyor sadece. özellik olarak 4s 1ghz çift cekırdek 512 mb ram.960*540 led ekran. xperia s ise 1.5 ghz cift cekırdek 1 gb ram 1280*720 bravia engine ekran. vs vs gordugun gıbı xperia barız ustun sen kararını ver
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 7 yıl
dün teknosa bimeks vs. Gibi bir çok yere sordum. Sadece bir teknosadaki görevli nisan gibi geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Incelemeler yayınlanmadan karar vermemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuZ-MaViSi 7 yıl
Sony iyi bir işletim sistemi yapıp apple gibi farkını ortaya koymalı.Androidle bu işin sonu yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa pepe 7 yıl
ARKADAŞLAR SİYAH RENK Mİ ? YOKSA BEYAZ RENK Mİ ? TAVSIYENIZ HANGİSİDİR VE TELEFON ÇOK KALIN DEĞİLMİ :) XPERIA ARC LARIN KALINLIGIDA OLABILIRDI DIYE DÜŞÜNÜYORUM. DIZAYN OLARAK BENCE ARC LAR DAHA GÜZEL. BU TELEFONU ALIP KULLANAN YOKMU ARAMIZDA TAVSIYENIZ NEDIR ARKADAŞLAR. XPERIA S Mİ IPHONE 4S Mİ ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +62 .TT. +41 V4LKyR +34 onkuba +25 Robinson_Crusoe +19 crazywinner3 +19 Giresunlufuk +19 GAMBIT +17 FEARTR +17 Mr. Jingles +16
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35811 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve sevkiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli
DonanımHaber
Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı:
DonanımHaber
Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler,
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim