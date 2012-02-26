MWC 2012: Sony, Xperia serisinin amiral gemisi Xperia S'in sevkiyatına başlıyor

Haber Editörü
Düzenlediği etkinlik kapsamında Xperia P ve Xperia U modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturan Sony, Xperia serisinin amiral gemisi konumundaki Xperia S modelinin sevkiyatına başlandığını duyurdu.
İlk parti ürünlerin, Mobil Dünya Kongresi süresince Sony'nin Barcelona'daki satış mağazasında bulunabileceği belirtilirken fiyata dair bilgi verilmedi. Sony Xperia S'in teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;
- Dörtband GSM şebekesi desteği ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
- 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemci
- 1 GB RAM
- Adreno 220 grafik birimi
- 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
- 32 GB dahili depolama kapasitesi
- Android 2.3 işletim sistemi (Android 4.0 güncellemesi alacak)
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth
- GPS (Glonass)
- MicroSIM kart desteği
- HDMI portu
- 1750 mAh batarya
4.55-inç HD ekranlı Xperia Ion'un ise yaz aylarına doğru global pazara sunulacağı bildiriliyor.
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1.5 ghz çift çekirdekli işlemci
adreno 220 grafik birimi
1gb bellek
32gb hafıza
1280*720 ekran
bir de Sony kalitesi ve tasarımını koymuşlar hala özelliklerini yeterli bulmayanlar var. Bir de HTC' nin orta sınıf telefonu diyor. Adamlar telefondan render alıcak sanki.
Sony'nin telefonu duyurduktan yüzyıllar sonra piyasaya sürmesine alışmıştık. Bu sevkiyat beni şaşırttı :P