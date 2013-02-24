MWC 2013 : Alcatel de Firefox OS trendine katılıyor





Mozilla vakfının mobil platformlara adım attığı işletim sistemi Firefox OS, ilk olarak ZTE Open akıllı telefonunda boy gösterse de, diğer bir Çin sermayeli firma Alcatel One Touch da bu yeni ekosisteme adım atıyor.





Firmanın Firefox işletim sistemli ürünü, Alcatel One Touch Fire adını almış. Donanım bakımından ZTE Open'dan pek bir farkı olmadığını söylemek mümkün.





Alcatel One Touch Fire modelinde 3.5 inçlik HVGA ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 256MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, WiFi, Bluetooth, FM radyo, microSD desteği, 1400mAh gücünde batarya, GPS şeklinde özellikler bulunuyor.





Cihazın fiyatı belli olmamakla birlikte, Haziran ayında Latin Amerika ve Avrupa kıtasında satışa sunulacak. Mozilla'nın özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke pazarlarında başarılı satışlar yapmak istediğini belirtelim.