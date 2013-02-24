MWC 2013 : Alcatel de Firefox OS trendine katılıyor

Haber Editörü
Mozilla vakfının mobil platformlara adım attığı işletim sistemi Firefox OS, ilk olarak ZTE Open akıllı telefonunda boy gösterse de, diğer bir Çin sermayeli firma Alcatel One Touch da bu yeni ekosisteme adım atıyor.
Firmanın Firefox işletim sistemli ürünü, Alcatel One Touch Fire adını almış. Donanım bakımından ZTE Open'dan pek bir farkı olmadığını söylemek mümkün.
Alcatel One Touch Fire modelinde 3.5 inçlik HVGA ekran, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, 256MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1GHz saat hızında çalışan işlemci, WiFi, Bluetooth, FM radyo, microSD desteği, 1400mAh gücünde batarya, GPS şeklinde özellikler bulunuyor.
Cihazın fiyatı belli olmamakla birlikte, Haziran ayında Latin Amerika ve Avrupa kıtasında satışa sunulacak. Mozilla'nın özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke pazarlarında başarılı satışlar yapmak istediğini belirtelim.
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Firefox OS da java sanal makinası kullanılmıyor daha önceki haberlerinden hatırladığım kadarıyla.
aynen bende sanal makinasiz bi isletim sistemi düsünüyorum. sarj bakimindan cok fark edecektir. bb z10 a göz kirpiyorum arada bi ama androidin kullanimi ve yayginligindan ileri gelen yazilimci desteginden dolayi vaz gecemiyorum.
wp8, firefox os, bb10 ve üzerine cimento döküldü ama web os sanal makinasiz isletim sistemleri diye biliyorum. ama alacagim telefon kesin widget ekrani yada masa üstü diyebilecegimiz ekrani olan bi isletim sistemi tercihim olacaktir.
Bb'de java sanal makinesi kullaniliyor. Ben de kullanmıyor saniyordum.
Bakın burada yazmış.
en.m.wikipedia.org/...
Umarım İOS dışında, java'ya bağımlı olmayan bir alternatif ortaya çıkar.