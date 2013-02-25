MWC 2013 : Asus yeni PadFone modelini duyurdu





Hem akıllı telefon hem tablet olabilen melez konseptiyle iki nesildir beğeni toplayan Asus, artık seri haline getirdiği PadFone ailesinin üçüncü neslini resmen tanıttı.





Asus, PadFone Infinity adlı modelinde yeni trende ayak uydurarak 5 inçlik Full HD ekran ve 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 çözümüne yer veriyor. Artık belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde görmeye alıştığımız PadFone serisinin son üyesi de geleneği bozmuyor ve 799 pound başlangıç fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.





PadFone Infinity modeli; 400 nit parlaklık birimi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 3G/4G desteği, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri, arka tarafta 13MP çözünürlükte f/2.0 diyafram aralıklı lense sahip sensör, ön tarafta 2MP çözünürlükte kamera, WiFi, GPS, GLONASS, Bluetooth, NFC, 2400 mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip.





Tablet docku da Full HD çözünürlük ile geliyor. 400 nit parlaklık ve 40 saat konuşma süresi sunan batarya ile telefon ünitesini destekliyor.





İlk olarak İngiltere'de piyasaya çıkacak olan Asus PadFone Infinity için kesin tarih verilmiyor.



