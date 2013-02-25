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MWC 2013 : Asus yeni PadFone modelini duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Asus yeni PadFone modelini duyurdu

Hem akıllı telefon hem tablet olabilen melez konseptiyle iki nesildir beğeni toplayan Asus, artık seri haline getirdiği PadFone ailesinin üçüncü neslini resmen tanıttı.

Asus, PadFone Infinity adlı modelinde yeni trende ayak uydurarak 5 inçlik Full HD ekran ve 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 çözümüne yer veriyor. Artık belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde görmeye alıştığımız PadFone serisinin son üyesi de geleneği bozmuyor ve 799 pound başlangıç fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.

PadFone Infinity modeli; 400 nit parlaklık birimi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 3G/4G desteği, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama seçenekleri, arka tarafta 13MP çözünürlükte f/2.0 diyafram aralıklı lense sahip sensör, ön tarafta 2MP çözünürlükte kamera, WiFi, GPS,  GLONASS, Bluetooth, NFC, 2400 mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip. 

Tablet docku da Full HD çözünürlük ile geliyor. 400 nit parlaklık ve 40 saat konuşma süresi sunan batarya ile telefon ünitesini destekliyor.

İlk olarak İngiltere'de piyasaya çıkacak olan Asus PadFone Infinity için kesin tarih verilmiyor.


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by__metallica 6 yıl
Padfone 2 için para biriktirirken bu çıktı başıma. Telefonun tasaramı çok daha güzel olmuş. Türkiyeye 3000 liradan aşağı fiyatda girmez bu.
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Umutcan 6 yıl
Padfone mantığına 5" lik telefon ekranı koymak bana biraz anlamsız gibi geldi. Telefon zaten phablet boyutunda olacaksa neden docka takıp da ekstra tablet kullanalım ki.
Veya tam tersi, tablet dockumuz varsa neden 5" boyutlarında bir telefona ihtiyacımız olsun vs. gibi. Telefon 4.3" olsaydı gayet yeterliydi, büyük ekran için zaten tablete geçiyorsun.
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cceviz 6 yıl
oo süper .. 2.sinin fiyatı düşecek demektir.
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Firaristt 6 yıl
Fiyatı saymazsak güzel olmuş. Ama o fiyat cidden üst seviyeye hitap ediyor. Bize kolay kolay gelmez...
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@CAN@ 6 yıl
Asus bu konsepti iyice geliştirdi.Birde dock vallahi pil performansını düşünemiyorum.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çok pahalı
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orientem 6 yıl
Gereksiz bir fiyat bence o fiyata satmaz
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h0c@ 6 yıl
satış rakamlarını çok merak ettim.
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ProfXavier 6 yıl
441ppi değerinde olacak diyorlar, fiyat içinde 1325$ seviyesinde olacakmış. Yalnız tasarım harika duruyor. Gavur yapıyor lan...
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bozok_53_45 6 yıl
forumda padfone almak için delirenler vardı noldu onlara :D
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ProfXavier 6 yıl
Tüketiciyle resmen dalga geçiyorlar.
Padfon 1900 den satılıyor, padfone 2 ülkemize gelmedi ve padfone 3 duyruldu...
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__Nikolaus__ 6 yıl ProfXavier
ExpertDH
Tüketiciyle resmen dalga geçiyorlar.
Padfon 1900 den satılıyor, padfone 2 ülkemize gelmedi ve padfone 3 duyruldu...

Her pazarda satmak zorundalar mi ?
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