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MWC 2013 : Bada işletim sistemi tarihe karışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Bada işletim sistemi tarihe karışıyor

Nokia ve Intel arasında açık kaynak bir mobil işletim sistemi geliştirmek amacıyla başlayan çalışmalar MeeGo işletim sistemini teknoloji dünyasına kazandırmıştı. Ancak Nokia'nın Microsoft ile ortaklığa gitmesi, sadece N9 modelini çıkararak projeyi yarıda bırakması ile sonuçlandı. Bir kısım Nokia çalışanları Jolla adlı bir şirket kurup SailFish OS adıyla MeeGo projesini devam ettirirken, Samsung da Nokia'dan kalan boşluğu doldurarak Intel ile Tizen adlı işletim sistemini geliştirmeye başladı.

Tizen işletim sistemine daha çok önem vereceğini belirten ve iddialı akıllı telefonlar piyasaya süreceğini belirten Samsung, Bada işletim sistemini de bu projeye aktaracağını açıklamıştı.

Samsung MWC 2013 etkinliğinde resmi bir açıklama yaparak, Bada işletim sisteminin, Tizen'e entegre edildiğini duyurmuş oldu. İlk Tizen cihazları piyasaya sürüldüğünde entegrasyon tamamlanmış olacak.

Bada cihazlarının Tizen işletim sistemine terfi etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Samsung medya çözümleri başkanı Hon Won-pyo, Bada'nın modern akıllı telefonlar için uygun bir işletim sistemi olmadığını dile getirdi. Bununla birlikte Bada cihazları için tasarlanan uygulamalar Tizen cihazlarında çalışabilecek. 

http://www.theverge.com/2013/2/25/4026848/bada-and-tizen-to-merge Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum banlanacagimi bilmesem cok fena seyler yazicam. Hala Wave serisinde sorunlar devam ederken 10 milyon kullaniciyi hice sayarak yeni bir sistem yapip eski kullanicilara guncelleme vermemekle cok mukemmel bi ise imza attin Samsung. Cok sasirmadim nasilsa bi kac ay onceden belliydi bitecegi ama belki saglam bi surum cikarirlarda hic yoktan finali iyi yaparlar diye bekledi herkez. Yaziklar olsun. Mukemmel bi cihazi cope attin Samsung. Bundan sonraki cihazim kesinlikle Apple olucak S2 almayi dusunuyordum ama ikinci el bile olsa artik senin markani cebime sokmak istemiyorum! Lanet olsun!

Ha bide bada modern cihazlara uygun degilmis. Yahu siz ne kadar gelistirdiniz ki uygun olsun? Desteklediniz mi yeterince? WhatsApp bile yok daha BB10 cikmadan adamlar WhatsApp calismalarina basladilar. Ha ben WhatsApp kullanmiyorum umrumda da degil pek ama kullanan o kadar insan var. Sanki arkasinda durdularda bide modern cihazlara uygun degil diye aciklama yapiyorlar. Hadi ordan!
Yemin ediyorum banlanacagimi bilmesem cok fena seyler yazicam. Hala Wave serisinde sorunlar devam ederken 10 milyon kullaniciyi hice sayarak yeni bir sistem ya...
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broodofqueen 6 yıl
Ürünü satıp kullanıcısını arkada bırakan Samsung.. Helal be. Gerçek yüzünü gösterdin nihayet..
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DH Misafiri 4 yıl
samsunga lanetler olsun bir kez daha 4 yıldır kullanıyorum uygulama yok whatsapp olsun oyun olsun yok dolandırıcılık hat safhada bir dahada samsung ürünü kullanmam. insanları mağdur ederler anca
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DH Misafiri 5 yıl
ben bada 2.0 kullanıyorum lanet bişe Allah kimseye bada telefon nasip etmesin uygulama bile yok :(
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DH Misafiri 6 yıl
Uzun lafın kısası. Samsung ve ürünlerini lanetliyorum. Allahını kitabını seven Samsung almasın.
Saygılarımla.
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antonidas 6 yıl
samsung 10 telefon çıkartıyor, 9'una üvey evlat muamelesi yapıyor. Kalan 1 telefona ise 1-2 yıl sonra üvey evlat muamelesi yapıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Utanmaz adam madem bada telefonlar için uygun bi işletım sistemi değil de neden okadar cihazı piyasaya sürmüş? Kullanıcısını bu kadar enayi durumuna düşüren başka bir şirket var mı? Milyar para ver. samsunga güven. Wave 3 gibi klas bi telefon al sonrada çöpe at. Samsung ürettiği cihazın arkasında durur muş? Görüyoruz. İşte samsunga güvenenlerin sonu. Sayın medya bilmem ne başkanı hong mong pu ! yengeme sevgi ve sekamlarımı ilet. Benim wave 3 ü ona kargo yapıp gönderiyorum. Artık nasıl kullanırsa!....
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DH Misafiri 6 yıl
hadi samsung fanları şimdi nerdesiniz kendi kendini androidin kölesi yaptı samsung çok övdüğünüz marka nasılmış?
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Rubisco 6 yıl
Android gibi her işlemci altında çalışan diyorsunuz da, o Androidin üstünde çalıştığı cihazlara ayar verebilmek için milletin anası ağlıyor. O üstünde çalıştığı ARM donanımlarının fw lerinin hiçbiri birbiri ile uyumlu değil, %90 değil. Az sayıda ortak yerleri var, birisi diğerinde çalışmaz illaki ama illaki bi şekilde problem çıkartırlar. He aynı şeyi söyleyip duruyoruz da, bu ARM temelli cihazlar sayesinde buralara kadar gelindi ama, her geliştirici kernelden tut configlerine kadar hiçbişeyi biribiri ile mi uyumlu yapmaz kardeşim!! Sadece kendi ana-geliştirici brimleri neyin nerde olduğunu bilsin diye, /cfg/asdjh12312 diye alakasız isimler mi kullanılır mesela? Linux kernel gruplarına bakın, bu ARM çılgınlığı yzünden canı çok sıkkın olanlar var. Her bi Linux kernel güncellemesinde x86 için 5 bin satır civarında kod değişirken, ARM için 30-50 bin arasında değişiyor. Hep bu başına buyruk kafasına göre bişeyleri değiştirmiş geliştriciler yüzünden. Sonra Android niye öyle niye böyle, bi yerden sonra elbet bi patlak verecek bi şekilde.
Symbian çok güzeldi, arkadaş yazmış yukarda Ngage faln hey gidi günler dedirtiyo insana. Bu zmanda hem kullanıcılar hem geliştriciler varolan bu bozuk düzeni körükledikçe inanın düzelmez bu işler. İşletim sisteminin, yazılımların bütün çalışma zmanlarının %95'lik kısmında doğru düzgün multi-thread yapamazken, diğerlerinden 1 adım öne geçmiş gözükmek için yapılanlar ile gelindi buralara, ister yazılım olsun ister chipset olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Sanki Bada için yazılmış uygulama bolluğu var da bir de müjdesini veriyo "Tizen de de çalışacak" diye. Sen al o müjdeni de .... ayağına giy. Parizyen müjde niyetine vijdansız tosbağa.
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Krone 6 yıl
Bu üreticiler iyice şımardı.
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erturk unal 6 yıl
Şu tizen'i de bi görelim bakalım. mwc'de tanıtsalar iyi olurdu. bu arada mwc 2013'e özel sayfayı çok beğendim. sade ve güzel olmuş :)
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himmet_dal 6 yıl
android alsanız ondada açıkta kalırsınız bu koreliler telefon işini bilmiyor olan kullanıcıya oluyor bak nokia symbianı kapattı ama sistem mükemmel olarak son buldu 1 ghz lik cihazlar uçuyor takılmadan her işini görüyorsun 10 numara telefon oldu. symbianın ölü hali bile androidden iyidir bence sadece donanım ve uygulama eksiği vardı symbianın hata verdiğini takıldığını kapandığını hiç bilmem ios gibi tıkır tıkır sistem. zamanında azmı ngage oynardık 6600ımızla çoluk çocuk bilmez ey gidi
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mert1907 6 yıl
Samsung bada yi ya baska firmaya satsin yada kodlarini paylassin belki adam gibi rom cikar. Hic olmadi Android kullaniriz bari napalim. Oyle kolayca yuz ustu birakamazlar kullanicilari ya o kadar kolaymi bu.
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