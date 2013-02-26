MWC 2013 : Bada işletim sistemi tarihe karışıyor





Nokia ve Intel arasında açık kaynak bir mobil işletim sistemi geliştirmek amacıyla başlayan çalışmalar MeeGo işletim sistemini teknoloji dünyasına kazandırmıştı. Ancak Nokia'nın Microsoft ile ortaklığa gitmesi, sadece N9 modelini çıkararak projeyi yarıda bırakması ile sonuçlandı. Bir kısım Nokia çalışanları Jolla adlı bir şirket kurup SailFish OS adıyla MeeGo projesini devam ettirirken, Samsung da Nokia'dan kalan boşluğu doldurarak Intel ile Tizen adlı işletim sistemini geliştirmeye başladı.





Tizen işletim sistemine daha çok önem vereceğini belirten ve iddialı akıllı telefonlar piyasaya süreceğini belirten Samsung, Bada işletim sistemini de bu projeye aktaracağını açıklamıştı.





Samsung MWC 2013 etkinliğinde resmi bir açıklama yaparak, Bada işletim sisteminin, Tizen'e entegre edildiğini duyurmuş oldu. İlk Tizen cihazları piyasaya sürüldüğünde entegrasyon tamamlanmış olacak.





Bada cihazlarının Tizen işletim sistemine terfi etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Samsung medya çözümleri başkanı Hon Won-pyo, Bada'nın modern akıllı telefonlar için uygun bir işletim sistemi olmadığını dile getirdi. Bununla birlikte Bada cihazları için tasarlanan uygulamalar Tizen cihazlarında çalışabilecek.

http://www.theverge.com/2013/2/25/4026848/bada-and-tizen-to-merge