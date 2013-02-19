MWC 2013 etkinliğinde NVIDIA bu kez Tegra 4i ile karşımıza çıkacak













Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdekli ve 72 işlem birimi taşıyan GeForce grafik birimli Tegra 4 yongada sistemini CES 2013 fuarında tanıtan NVIDIA'nın, seri üretime ne zaman geçeceği ve ilk olarak hangi cihazda bu çözümü göreceğimiz merakla bekleniyordu. Ancak firma yeni bir çözümünü daha MWC 2013 etkinliğinde tanıtacak.





Firma blogundan yaptığı duyuruda dünyanın ilk LTE yongası entegre edilmiş 4 çekirdekli işlemcisinin Tegra 4i olacağını açıkladı. Tegra 4 çözümü de aslında i500 LTE yongası barındırıyordu ancak NVIDIA bu yongayı opsiyonel olarak sunduğu için devreye entegre olarak gelmiyordu.





Tegra 4i çözümü sanılanın aksine Cortex-A9 çekirdeğinden gücünü alan ve grafik olarak biraz daha kırpılmış bir versiyon. Ayrıca nispeten biraz daha küçük boyutlara sahip.





Tegra4i çözümünde yine 4+1 stratejisine yer verildiğini görüyoruz. Bu kez saat hızı 2.3GHz'e kadar çıkartılmış. Grafik birimindeki paralel işlem birimi sayısı ise 60 ile sınırlandırılmış. Ancak entegre LTE yongası sayesinde enerji sarfiyatı düşürülmüş. Çözümün hedefinde üst seviyeden ziyade yaygın kullanımda olan akıllı telefon ve tabletler yer alıyor.





Firmanın grafik birimi, uygulama işlemcisi ve kamera sensörünü kullanarak otomatik olarak HDR fotoğraf ve videolar sunan Computational Photography Architecture adlı teknolojisi de Tegra4i'de karşımıza çıkıyor.





Tegra 4i çözümünde diğer özellikler ise 2GB'a kadar LPDDR3 bellek desteği, Full HD ekranlara destek, 28nm fabrikasyon süreci ve global 3G/4G ağlarına uyum şeklinde sayılabilir.





NVIDIA ayrıca platformu için referans cihazı olarak ürettiği Phoenix'i de tanıttı. Geliştiricilere platformun avantajlarını gösterecek olan Phoenix, 5 inçlik Full HD ekrana sahip. Model şu an üst seviye gibi görünse de NVIDIA bir yıl içerisinde bu özelliklerin yaygın kullanımdaki akıllı telefonlarda sık sık kullanılacağını belirtiyor.





Çözüm ilk olarak MWC 2013 etkinliğinde tanıtılacak olsa da, bu çözümü taşıyan cihazları yaz aylarına doğru pazarda görebileceğiz.

http://blogs.nvidia.com/2013/02/nvidia-unveils-worlds-first-quad-core-processor-with-lte-in-just-20-months/