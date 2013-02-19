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MWC 2013 etkinliğinde NVIDIA bu kez Tegra 4i ile karşımıza çıkacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 etkinliğinde NVIDIA bu kez Tegra 4i ile karşımıza çıkacak


Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdekli ve 72 işlem birimi taşıyan GeForce grafik birimli Tegra 4 yongada sistemini CES 2013 fuarında tanıtan NVIDIA'nın, seri üretime ne zaman geçeceği ve ilk olarak hangi cihazda bu çözümü göreceğimiz merakla bekleniyordu. Ancak firma yeni bir çözümünü daha MWC 2013 etkinliğinde tanıtacak.

Firma blogundan yaptığı duyuruda dünyanın ilk LTE yongası entegre edilmiş 4 çekirdekli işlemcisinin Tegra 4i olacağını açıkladı. Tegra 4 çözümü de aslında i500 LTE yongası barındırıyordu ancak NVIDIA bu yongayı opsiyonel olarak sunduğu için devreye entegre olarak gelmiyordu. 

Tegra 4i çözümü sanılanın aksine Cortex-A9 çekirdeğinden gücünü alan ve grafik olarak biraz daha kırpılmış bir versiyon. Ayrıca nispeten biraz daha küçük boyutlara sahip.

Tegra4i çözümünde yine 4+1 stratejisine yer verildiğini görüyoruz. Bu kez saat hızı 2.3GHz'e kadar çıkartılmış. Grafik birimindeki paralel işlem birimi sayısı ise 60 ile sınırlandırılmış. Ancak entegre LTE yongası sayesinde enerji sarfiyatı düşürülmüş. Çözümün hedefinde üst seviyeden ziyade yaygın kullanımda olan akıllı telefon ve tabletler yer alıyor. 

Firmanın grafik birimi, uygulama işlemcisi ve kamera sensörünü kullanarak otomatik olarak HDR fotoğraf ve videolar sunan Computational Photography Architecture adlı teknolojisi de Tegra4i'de karşımıza çıkıyor. 

Tegra 4i çözümünde diğer özellikler ise 2GB'a kadar LPDDR3 bellek desteği, Full HD ekranlara destek, 28nm fabrikasyon süreci ve global 3G/4G ağlarına uyum şeklinde sayılabilir.

NVIDIA ayrıca platformu için referans cihazı olarak ürettiği Phoenix'i de tanıttı. Geliştiricilere platformun avantajlarını gösterecek olan Phoenix, 5 inçlik Full HD ekrana sahip. Model şu an üst seviye gibi görünse de NVIDIA bir yıl içerisinde bu özelliklerin yaygın kullanımdaki akıllı telefonlarda sık sık kullanılacağını belirtiyor. 

Çözüm ilk olarak MWC 2013 etkinliğinde tanıtılacak olsa da, bu çözümü taşıyan cihazları yaz aylarına doğru pazarda görebileceğiz.
 
MWC 2013 etkinliğinde NVIDIA bu kez Tegra 4i ile karşımıza çıkacak

http://blogs.nvidia.com/2013/02/nvidia-unveils-worlds-first-quad-core-processor-with-lte-in-just-20-months/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 6 yıl
A15 yerine A9, 40nm T3 yerine 28nm. Üstüne biraz kırpık GPU. A15 versiyonu telde yeterince uzun dayanamazken, 28nm A9 versiyonu baya bi gider, çoğu kişiyi de memnun eder. A15'in sorun yaratacağını onlar da biliyorlardı ki, eninde sonunda böyle bişeyi de alternatif olarak sunudular.
Ama T3'e avantaj sağlayn yanlarından birinin, milletin 28nm de üretim yaptırtamazken, illaki 32nm de kalmaları gerekirken, sıkıntıda oldukları zamanlarda T3'ü heryere ama heryere kakalamak için çalıştılar, bundan da para kazandılar baya. Şimdi az çok herkesze yetecek üretim var gibi gözüküyor, ilave oyuncular ve teknolojileri de var, ST-E vs. gibi A9 temelli özel olarak fazlaca güç tüketimi düşürülmüşlerden tut A7 temelli sgx544 mp2 gpu'lu ucuz çiplere kadar. Rekabet bu sefer eskisi gibi olmayacak.
Direk konu ile alakasız: Softmodem olayı bizim yıllardır savunduğumuz bişeydi, ucuz bi çipde yaygın olarak hayat bulacağını görmek güzel bi nebze. Şimdi o Tubitakcılar foncular bürotratlar bilmemneciler otursun vursunlar kafalarını hala hayatta veya bişeylerle ilgileniyorlarsa.
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E_Aydin35 6 yıl
Nvidia bence iyi bir atılım yapmış olur Tegra4i ile. Tegra 4 daha yeni tanıtılmış, beklentileri karşılamamışken bence önlem amaçlı yapılmış iyi bir işlemci olabilir.. 2.3GHz rakamı beni baya şaşırttı bakalım hakkını verebilecekmi ?
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enaz3posta 6 yıl
nvidia pişmanliktir.her sene ayni hikaye
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poyraz_371 6 yıl enaz3posta
enaz3posta

nvidia pişmanliktir.her sene ayni hikaye

önyargılı olmamak lazım hele cihazlar bir gelsin testler yapılsın!
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cagataykoroglu 6 yıl
Telefon iyiymiş
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DH Misafiri 6 yıl
2. nexus 7'nin işlemcisi belli oldu
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Vedpla 6 yıl
Telefon süpermiş
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DH Misafiri 6 yıl
IOS 6.2.2 ile mükemmel çalışacağna inanıyorum.
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