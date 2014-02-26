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MWC 2014: Global Mobile Awards 2014 sahiplerini buldu; Türkiye'ye iki ödül

Mobil Dünya Kongresi'nin vazgeçilmezlerinden olan Küresel Mobil Ödülleri (Global Mobile Awards), bu yılki sahiplerini buldu.
5 yıl
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45
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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MWC 2014: Global Mobile Awards 2014 sahiplerini buldu; Türkiye'ye iki ödül

Mobil Dünya Kongresi'nin vazgeçilmezlerinden olan Küresel Mobil Ödülleri (Global Mobile Awards), bu yılki sahiplerini buldu.

GSMA uzmanları ve bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme ile sahiplerini bulan ödüller, bu yılda Bağlantılı Yaşam, En İyi Mobil Hizmetler, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler, Yılın Uygulamaları, En İyi Mobil Cihazlar, En İyi Mobil Teknoloji kategorilerinde verildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

  • Yılın Akıllı Telefonu: HTC One
  • Düşük Fiyatlı En İyi Telefon: Nokia Lumia 520
  • En İyi Giriş Seviyesi ya da Temel Fonksiyonlu Telefon: Nokia 105
  • Yılın En Yenilikçi Cihazı Üreticisi: LG
  • Yılın Tableti: Apple iPad Air

seçildi.

Diğer taraftan bu yılki ödüllerden ikisi, ülkemizin iki önemli kurumu Turkcell ve Akbank'a verildi. Turkcell, Hayal Ortağım (My Dream Partner) ile Erişebilirlik ya da Kolay Kullanım için En İyi Mobil Ürün / Servis ödülüne layık görülürken; Akbank ise "Akbank Direkt Mobil Bankacılık" uygulaması ile Akıllı Telefon Uygulama Yarışması'nda ipi göğüsledi.

Turkcell, Hayal Ortağım projesi ile görme engelli vatandaşlarımızın en güncel haberler ile köşe yazarları takip edebilmelerine imkan sunarken; elektronik ortama aktarılmış, sayıları yüzleri bulan kitabı ve özel eğitim içeriklerini sesli dinleyebiliyorlar.

Global Mobile Awards 2014'ün kazananlar listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


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ProsesMuhendisi 5 yıl en beğenilen
HTC çoktan hak etti bu ödülü.Farklı düşündüğün için teşekkürler HTC.
Yanıtla +41
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thinkwithbrain 5 yıl kule_genclik
kule_genclik

Yilin akilli telefonu tartisilir bence gerisii dogru

Yılın akıllı telefonunu benchmark sonuçlarına göre mi seçselerdi yani. HTC One çok doğru bi karar bence. Bu tip ölçütlerde tasarım her zaman daha ön plandadır.
kule_genclikYilin akilli telefonu tartisilir bence gerisii dogruYılın akıllı telefonunu benchmark sonuçlarına göre mi s...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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GodisCoking 5 yıl
Mesele donanım değil sadece,anlayamadınız mı?Mükemmel tasarım, üstün ses kalitesi, en üst seviye malzeme kalitesi,nexuslardan sonra en stabil android cihaz,yenilikçi kamera teknolojisi (ancak tam olarak istenilen seviyeye gelemese de)..yerinde kararlar olmuş.ne kadar htc kullanmasam da.
Ek olarak;yine kullanmasam da turkcell ve akbanka tebrikler.
Mesele donanım değil sadece,anlayamadınız mı?Mükemmel tasarım, üstün ses kalitesi, en üst seviye malzeme kalitesi,nexuslardan sonra en stabil android cihaz,yen...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 5 yıl
en yenilikçi marka lg seçilmiş gerçeketen de öyle LG g pro 2 telefonu gördüğüm en iyi akıllı telefon mükemmel ve dahası da gelicektir.
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DH Misafiri 5 yıl
telefon kullananlar 2 ye ayrılır ..htc kullananlar ve diğerleri....
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Mihrali Bey 5 yıl
En iyi fiyatlı telefonu lumia 520 mi? Tabi onlar GM Discovery'i bilmiyor. :)
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OBA INC 5 yıl
Olmamış çift renk flaş ve parmak okuyucu ile 5s lider telefon oldu bu sene yine. Bunların hiç birini sunamayan tam tersi rezil kamerası ile One olması çok komik olmuş. Adamların gözleri bozuk bence.




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ssschutzstaffel_ss 5 yıl
Dikkat ettiniz mi? Samsung'un adı yok :D
Yılın telefonu G2 olabilirdi....
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Götterfunken 5 yıl
Gerisi aynı ama yılın 3.telefonu one olabilir ama 1.telefon z1 dir.5s haketmiyor evet sahiden.2.telefon 5s
edit z1 yerine z2 yazmışım
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muzooocan 5 yıl
arkası eğri telefon HTC one. Hakikaten O NE?
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Lady GarGara 5 yıl
Her şeyiyle ben de çok memnunum telefonumdan.

Teknoloji 5000 mAh lik bir batarya falan çıkaracak kadar ilerlerse anca o zaman degistiririm herhalde telefonumu.

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Opricnik 5 yıl
lumia 520 kesinlikle ödülü hakediyor o fiyata o performanslı android bulun
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Limon- 5 yıl
LG de ödülünü haketmişti ama.Yamuk telefon bile çıkardılar.
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carter 5 yıl
Nokia'yı beğenmiyoruz lakin adamlar iki ödül birden almış.
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