MWC 2014: Global Mobile Awards 2014 sahiplerini buldu; Türkiye'ye iki ödül

Mobil Dünya Kongresi'nin vazgeçilmezlerinden olan Küresel Mobil Ödülleri (Global Mobile Awards), bu yılki sahiplerini buldu.

GSMA uzmanları ve bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme ile sahiplerini bulan ödüller, bu yılda Bağlantılı Yaşam, En İyi Mobil Hizmetler, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler, Yılın Uygulamaları, En İyi Mobil Cihazlar, En İyi Mobil Teknoloji kategorilerinde verildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Yılın Akıllı Telefonu: HTC One

Düşük Fiyatlı En İyi Telefon: Nokia Lumia 520

En İyi Giriş Seviyesi ya da Temel Fonksiyonlu Telefon: Nokia 105

Yılın En Yenilikçi Cihazı Üreticisi: LG

Yılın Tableti: Apple iPad Air

seçildi.

Diğer taraftan bu yılki ödüllerden ikisi, ülkemizin iki önemli kurumu Turkcell ve Akbank'a verildi. Turkcell, Hayal Ortağım (My Dream Partner) ile Erişebilirlik ya da Kolay Kullanım için En İyi Mobil Ürün / Servis ödülüne layık görülürken; Akbank ise "Akbank Direkt Mobil Bankacılık" uygulaması ile Akıllı Telefon Uygulama Yarışması'nda ipi göğüsledi.

Turkcell, Hayal Ortağım projesi ile görme engelli vatandaşlarımızın en güncel haberler ile köşe yazarları takip edebilmelerine imkan sunarken; elektronik ortama aktarılmış, sayıları yüzleri bulan kitabı ve özel eğitim içeriklerini sesli dinleyebiliyorlar.

Global Mobile Awards 2014'ün kazananlar listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.