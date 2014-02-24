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MWC 2014 : Nokia'dan en ucuz dokunmatik mobil cihaz - Asha 230

5 yıl
9,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Nokia'dan en ucuz dokunmatik mobil cihaz - Asha 230

Bu yıl ki MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtmayan ve ağırlığını Android tabanlı X serisine veren Nokia, Asha serisine de katkı yapmayı sürdürdü.

Firmanın etkinlikte lanse ettiği son cihaz Asha 230 oldu ve dünyanın en ucuz dokunmatik mobil cihazı iddiasını taşıyor. Bunun sebebi ise 45 Avro seviyesindeki fiyatı.

Asha 230 modeli 2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunuyor. 64MB RAM ve 256MB depolama sunan cihaz microSD kartlara uygun. Arka kısımda 1.3MP çözünürlükte kamera yer alırken, 1200mAh gücündeki çıkarılabilir batarya ile 42 saat kullanım süresi sunuluyor.

89gr ağırlığındaki cihazda Twitter, Facebook, Whatsapp, Direct Chat, Viber, Vine, Line, WeChat gibi pek çok uygulama önyüklü olarak geliyor. 

Asha 230 an itibariyle Asya/Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde raflara çıkmaya başladı. Ayrıca çift SIM destekli versiyonu da mevcut. 

http://www.phonearena.com/news/The-most-affordable-touch-device-ever-announced-at-MWC--meet-the-Nokia-Asha-230_id53017 Yorum Yaz
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emre0102 5 yıl en beğenilen
"cihazda Twitter, Facebook, Whatsapp, Direct Chat, Viber, Vine, Line, WeChat gibi pek çok uygulama önyüklü olarak geliyor"



bu kadar chat programı az değil mi :D
"cihazda Twitter, Facebook, Whatsapp, Direct Chat, Viber, Vine, Line, WeChat gibi pek çok uygulama önyüklü olarak geliyor"bu kadar chat...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
önyüklü uygulamalar ve fiyatıyla gençler için öğrenci işi tel olmuş ama bizdeki fiyatı yine uçuk seviyeden olacaktır
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codex-hex 5 yıl
nokia:
"-tasarıma dikkat ederken renkli banyo sabunlarından esinlendik."
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Grkwnxs 5 yıl
3 inçten küçük dokunmatik telefon üretilmemeli bence
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DH Misafiri 5 yıl
RAM olmasada olurmuş .
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eftpft 5 yıl
Fiyat bence 250 tl civarında gelir
Telefonu değerlendirirsek aslında mükkemel bir şey bütün sosyal uygulamaların yüklü olması
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huseyintat 5 yıl
zavalli nokia :D
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Okisht 5 yıl
türkiyeye fiyattan dolayı gelmez muhtemelen. burda vergi sistemi yüzünden saçma bir fiyatla çıkmak zorunda kalır.
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Emre_z3 5 yıl
Nokia X 99 avrodan 500 TL fiyatla ülkemize geliyorsa bu da 250 Lira civarından giriş yapar.
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Drakoid 5 yıl
ekranlı çerçeve
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
En ucuzu firefox'unki değilmi.25 dolarcık :D
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DaRKFoRCeS 5 yıl
buradaki fiyatı önemli olan.
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michael01 5 yıl
25 Dolarlık telefondan sonra 2. en ucuz telefon oluyor kendileri
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