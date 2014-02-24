MWC 2014 : Nokia'dan en ucuz dokunmatik mobil cihaz - Asha 230





Bu yıl ki MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtmayan ve ağırlığını Android tabanlı X serisine veren Nokia, Asha serisine de katkı yapmayı sürdürdü.





Firmanın etkinlikte lanse ettiği son cihaz Asha 230 oldu ve dünyanın en ucuz dokunmatik mobil cihazı iddiasını taşıyor. Bunun sebebi ise 45 Avro seviyesindeki fiyatı.





Asha 230 modeli 2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunuyor. 64MB RAM ve 256MB depolama sunan cihaz microSD kartlara uygun. Arka kısımda 1.3MP çözünürlükte kamera yer alırken, 1200mAh gücündeki çıkarılabilir batarya ile 42 saat kullanım süresi sunuluyor.





89gr ağırlığındaki cihazda Twitter, Facebook, Whatsapp, Direct Chat, Viber, Vine, Line, WeChat gibi pek çok uygulama önyüklü olarak geliyor.





Asha 230 an itibariyle Asya/Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde raflara çıkmaya başladı. Ayrıca çift SIM destekli versiyonu da mevcut.

http://www.phonearena.com/news/The-most-affordable-touch-device-ever-announced-at-MWC--meet-the-Nokia-Asha-230_id53017