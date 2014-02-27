Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2014 : Samsung'dan iki yeni Exynos yongaseti

5 yıl
7,8b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2014 : Samsung'dan iki yeni Exynos yongaseti

Beklentilerin aksine MWC 2014 etkinliğinde sadece Galaxy S5 ile sahne alan ve daha çok giyilebilir cihazlara ağırlık veren Samsung, yongaseti tarafında da durgundu. Firma hali hazırda mobil cihazlarında kullanmaya başladığı iki yongasetini resmen lanse etti.

Yongasetleri Exynos 5422 ve Exynos 5260 adını taşıyor. Exynos 5422 yongaseti Galaxy S5 3G versiyonunda, Exynos 5260 da Galaxy Note 3 Neo modelinde yer almaktaydı.
Yonagetleri yine ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alıyor. Çekirdek kümeleri iş yüküne göre sırayla devreye giriyor. Ancak tüm çekirdekleri aynı anda çalıştıran HMP (Heterogeneous Multi-Processing) teknolojisi ilk olarak bu yongasetlerinde yer alacak.

Exynos 5422 serideki diğer üyeler gibi 8 çekirdeğe sahip. 2.1GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor. Veya tüm çekirdeklerin aynı anda çalıştığı senaryolar da mevcut. 

28nm fabrikasyon sürecine göre üretilen Exynos 5422, bünyesinde Mali-T628 grafik birimini barındırıyor. Bu bakımdan saat hızları hariç Galaxy Note 3 modelindeki Exynos 5420 ile aynı özellikleri taşıyor. 

Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim; OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e de destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor.
Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor. Exynos 5422 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.

Exynos 5422 yongaseti 2560x1440 ve 2560x1600 piksel çözünürlüklere imkan tanırken, ekrana yansıtılan verinin sıkıştırılarak bant genişliğinin daha az meşgul edilmesini sağlıyor. Yongaseti 4K çözünürlüklere izin verirken, çift kanal 32-bit 1866MHz LPDDR3 bellek arabirimi kullanıyor. Ancak bu yongasetinin 4K video kaydına destek sunup sunmadığı halen belirsizliğini koruyor.

Exynos 5260 ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip 6 çekirdekli bir yongaseti. 1.7GHz saat hızında çalışan 2 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor. Veya tüm çekirdekler aynı anda çalışabiliyor. Yongaseti 6 çekirdek ile sektörde de bir ilke imza atıyor. 

Yongasetinde Mali-T624 grafik birimi bulunuyor. OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, Directx 11 ve tam profil OpenCL 1.1 API'lerini destekleyen birim 4 çekirdeğe sahip ve ikinci nesil MidGard mimarisini temsil ediyor. Serinin orta seviye modeli sayılsa da ilk nesile göre iki kat performans artışı sağlıyor. 

Exynos 5260 yongaseti 2560x1600 piksel çözünürlükte ekranlara destek sunarken, 12.8GB/s bant genişliği ve çift kanal 32-bit 1600MHz LPDDR3 bellek arabirimi kullanıyor. Samsung her iki yongasetinin de seri üretime başladığını belirtiyor. 

http://www.anandtech.com/show/7811/samsungs-exynos-5422-the-ideal-biglittle-exynos-5-hexa-5260 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ileri iade 5 yıl en beğenilen
ekrem hiçbişey anlamadım valla
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl
Bizi ilgilendiren Exynos 5422 versiyonu. Bu da Note 3'te kullanılan işlemcinin cilalanmış hali imiş:) Note 3 exynos lu versiyon 4k video çekimi yapamıyordu. bunun yapacağından şüpheliyim. Note 3 snapdragon 800'lü versiyonu Exynos'lu versiyonundan çok daha üstündü. Yeni çıkacak Exynos 5422'de taş çatlasın Note 3'ün snpdragon 800'lü versiyonu kadar olur. Zannımca Mayıs ayında çıkacak Snapdragon 805 bundan daha iyi olacaktır.
Valla bu saatten sonra Exynos işlemcilerine kuşku ile bakmaya başladım. Qualcomm işlemcide gerçekten bir numara:)
Bizi ilgilendiren Exynos 5422 versiyonu. Bu da Note 3'te kullanılan işlemcinin cilalanmış hali imiş:) Note 3 exynos lu versiyon 4k video çekimi yapamıyordu. bun...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
freudunpiposu 5 yıl
Işlemciden anlamayan herkes yine yazmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombie 5 yıl
" 3. dünya ülkelerine gönderdiğimiz işlemcilerin kullanıcıların gözünü boyamak için farklı bir versiyonunu Çıkardık. Şahmış-Şahpaz olmuş." En Kısa Özet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 5 yıl
Bence samsung türkiyeye 3.dünya ülkesi muamelesi yapmayı bırakmalı ve s801 li versiyonu türkiyede satışa sunmalıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knock Code 5 yıl
Kimse anlamamis ama yinr turkiyeye dandik mal anlayacaaaaaniz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pixelliumdh90 5 yıl
Bu arada s4 opengl 3.0 aldımı forumda almıyacak diyenler vardı o konuda pek bilgim yok
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl pixelliumdh90
pixelliumdh90

Bu arada s4 opengl 3.0 aldımı forumda almıyacak diyenler vardı o konuda pek bilgim yok

Exynos'lu S4 donanımsal olarak Open GL 3 desteklemiyor. Snapdragon'lu versiyon donanımsal olarak destekliyor fakat yazılımsal olarak en az Android 4.3 sürümüne sahip olması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 5 yıl
GPU'lar hesaplama ve Donanımsal hızlandırma konusunda özel optimizasyon içeriyor. Onu da habere eklerseniz iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pixelliumdh90 5 yıl
2k ekran destegini okuyana kadar umutluydum ama 2k yı ögrenince beklentim azaldı ve bundada 32 bit olması pek istenilen performansı vermiyecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
o degılde bu exynos ınfınıty vardı en oldu ona? Galaxy s5 premıumda bu ıslemcıler kullanılırsa Galaxy S serısının sonu olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
ülkemize bu işlemciyle gelcek galiba
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 yıl
Bizi ilgilendiren Exynos 5422 versiyonu. Bu da Note 3'te kullanılan işlemcinin cilalanmış hali imiş:) Note 3 exynos lu versiyon 4k video çekimi yapamıyordu. bunun yapacağından şüpheliyim. Note 3 snapdragon 800'lü versiyonu Exynos'lu versiyonundan çok daha üstündü. Yeni çıkacak Exynos 5422'de taş çatlasın Note 3'ün snpdragon 800'lü versiyonu kadar olur. Zannımca Mayıs ayında çıkacak Snapdragon 805 bundan daha iyi olacaktır.
Valla bu saatten sonra Exynos işlemcilerine kuşku ile bakmaya başladım. Qualcomm işlemcide gerçekten bir numara:)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7835 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl GM ve Telpa Yetkilileri sorularınızı cevapladı "Elite, Discovery 4.4, Discovery 2 ve fazlası" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim