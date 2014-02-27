MWC 2014 : Samsung'dan iki yeni Exynos yongaseti





Beklentilerin aksine MWC 2014 etkinliğinde sadece Galaxy S5 ile sahne alan ve daha çok giyilebilir cihazlara ağırlık veren Samsung, yongaseti tarafında da durgundu. Firma hali hazırda mobil cihazlarında kullanmaya başladığı iki yongasetini resmen lanse etti.





Yongasetleri Exynos 5422 ve Exynos 5260 adını taşıyor. Exynos 5422 yongaseti Galaxy S5 3G versiyonunda, Exynos 5260 da Galaxy Note 3 Neo modelinde yer almaktaydı.

Yonagetleri yine ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alıyor. Çekirdek kümeleri iş yüküne göre sırayla devreye giriyor. Ancak tüm çekirdekleri aynı anda çalıştıran HMP (Heterogeneous Multi-Processing) teknolojisi ilk olarak bu yongasetlerinde yer alacak.





Exynos 5422 serideki diğer üyeler gibi 8 çekirdeğe sahip. 2.1GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor. Veya tüm çekirdeklerin aynı anda çalıştığı senaryolar da mevcut.





28nm fabrikasyon sürecine göre üretilen Exynos 5422, bünyesinde Mali-T628 grafik birimini barındırıyor. Bu bakımdan saat hızları hariç Galaxy Note 3 modelindeki Exynos 5420 ile aynı özellikleri taşıyor.





Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim; OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e de destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor.

Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor. Exynos 5422 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.





Exynos 5422 yongaseti 2560x1440 ve 2560x1600 piksel çözünürlüklere imkan tanırken, ekrana yansıtılan verinin sıkıştırılarak bant genişliğinin daha az meşgul edilmesini sağlıyor. Yongaseti 4K çözünürlüklere izin verirken, çift kanal 32-bit 1866MHz LPDDR3 bellek arabirimi kullanıyor. Ancak bu yongasetinin 4K video kaydına destek sunup sunmadığı halen belirsizliğini koruyor.





Exynos 5260 ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip 6 çekirdekli bir yongaseti. 1.7GHz saat hızında çalışan 2 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor. Veya tüm çekirdekler aynı anda çalışabiliyor. Yongaseti 6 çekirdek ile sektörde de bir ilke imza atıyor.





Yongasetinde Mali-T624 grafik birimi bulunuyor. OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, Directx 11 ve tam profil OpenCL 1.1 API'lerini destekleyen birim 4 çekirdeğe sahip ve ikinci nesil MidGard mimarisini temsil ediyor. Serinin orta seviye modeli sayılsa da ilk nesile göre iki kat performans artışı sağlıyor.





Exynos 5260 yongaseti 2560x1600 piksel çözünürlükte ekranlara destek sunarken, 12.8GB/s bant genişliği ve çift kanal 32-bit 1600MHz LPDDR3 bellek arabirimi kullanıyor. Samsung her iki yongasetinin de seri üretime başladığını belirtiyor.

http://www.anandtech.com/show/7811/samsungs-exynos-5422-the-ideal-biglittle-exynos-5-hexa-5260