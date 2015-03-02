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MWC 2015 : Alcatel yeni One Touch Idol ve Pixie modellerini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Mobil dünya kongresinde şirketler hız kesmeden yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Yeni modellerini duyuran firmalardan biri de Alcatel oldu. OneTouch Idol 3 adı altında iki ilginç model tanıtılırken bir de Pixie 3 modeli duyuruldu.

One Touch Idol 3 telefonunu farklı kılan ise ters tutularak kullanılabilmesi. Simetrik bir tasarıma sahip telefonun tüm fonksiyonlarını ters tuttuğunuzda da kullanabiliyorsunuz. Alcatel OneTouch Idol 3 ailesinin iki modeli tanıtılırken bunlar 5.5 inç  ve 4.7 inç ekrana sahip modeller oldu.
 
MWC 2015 : Alcatel yeni One Touch Idol ve Pixie modellerini tanıttı
Alcatel OneTouch Idol 3 
One Touch Idol 3 (5.5) 5.5 inç IPS ekran Full HD çözünürlük sunarken cihazın işlem gücünü Snapdragon 615 çipset yükleniyor. 2 GB sistem belleğinin eşlik ettiği telefonda 16GB ve 32 GB depolama seçenekleri sunulacak.
Ayrıca cihaz 13MP  f/2.0 lense sahip arka kamera barındırırken ön kamera 8MP çözünürlükte. 7.4mm kasa kalınlığına sahip modelin 2910 mAh bataryası ve çift hoparlörü bulunuyor. Modelin fiyatı ise 250 Euro seviyesinde açıklandı.

One Touch Idol 3(4.7) modeli de diğeri gibi ters kullanıma olanak sağlayabiliyor. 4.7 inç ekranda HD çözünürlük sunulurken işlem gücünü Snapdragon 410 karşılıyor. Arka kamerası diğer model gibi 13MP olurken aynı lense sahip, ön kamera ise 5 MP'e düşürülmüş durumda. Ayrıca pil kapasitesi de 2000 mAh seviyesinde ve  kalınlığı 7.55mm.  One Touch Idol 3(4.7) modelinin fiyatı da 200 Euro olarak duyuruldu.
 
MWC 2015 : Alcatel yeni One Touch Idol ve Pixie modellerini tanıttı

Alcatel Pixie 3 
Ayrıca Alcatel Pixie 3 isimli 5.5 inç başka bir modelini daha duyurdu. 3G ve 4G iki modeli duyurulan akıllı telefonun 3G modelinde 5.5 IPS ekranda 540x960 piksel çözünürlük sunuluyor. MT6580 çipsetinden gücünü alacak 1 GB sistem belleği ve 8 GB depolama alanı ile birlikte gelecek. Arka kamerada 8 MP ön kamerada 2 MP çözünürlük sunulurken Micro SD kart slotuna sahip cihaz 2910 mAh batarya barındıracak.

4G modelde ise 5.5 inç TFT ekran kullanılırken HD çözünürlük sunulacak. QCT 8909 çipseti kullanacak modelin sistem belleği ve depolama alanı 3G modelle aynı tutulurken bataryası 2800mAh seviyesine düşürülmüş. 

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doctor_bey 4 yıl
540x960 çözünürlükte 5.5 inç düşündürdü
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DH Misafiri 4 yıl
"general mobile discovery 3"
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lifeisunfare 4 yıl
Bence kendi seviyesinde iş yapabilecek bir telefon olmuş, hem de simetrik olması bir farklılık kazandırmış, fiyatı da uygun görünüyor. yazılım desteği lolipoptan daha ilerisi için olmaz herhalde.
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