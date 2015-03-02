Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015: Lenovo Pocket Projector ile akıllı cihazlarla büyük ekran deneyimi elde edilebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,8b
1
6
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2015: Lenovo Pocket Projector ile akıllı cihazlarla büyük ekran deneyimi elde edilebiliyor
Barcelona'da düzenlenen mobil dünya kongresi kapsamında yeni geliştirdiği tablet ve telefonları görücüye çıkartan Lenovo, aynı zamanda akıllı telefonları odak noktasına alan "Pocket Projector" isimli yeni pico projektör modelini de resmi olarak duyurdu.
Kompakt boyutları (104mm x 25mm) ve 170 gramlık ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan Lenovo Pocket Projector, 50 lümen gücündeki 20,000 saat kullanım ömrü vaat eden LED ışık kaynağıyla 110-inçlik bir görüntü ortaya çıkartabiliyor ve  854 × 480 piksel çözünürlük sunuyor. Akıllı telefonlarla DLNA (Ethernet üzerinden) ve Miracast (Kablosuz aktarım) destekleriyle ya da microUSB portu üzerinden bağlantı kurabilen projektör, isteğe bağlı olarak 32GB'a kadar microSD kartlar üzerinden de bağımsız şekilde içerik oynatımı gerçekleştirebiliyor. Kontrast seviyesi 1000:1 olarak belirtilen Lenovo Pocket Projector, ufak gövdesinde yer alan 2 adet 0.5W gücündeki hoparlör sistemiyle ekstra ürünlere olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, belirtildiği kadarıyla tek şarla 2.5 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.
Lenovo'nun yeni pico projektör modeli Pocket Projector, 199$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor. 
 
MWC 2015: Lenovo Pocket Projector ile akıllı cihazlarla büyük ekran deneyimi elde edilebiliyor

http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-Pocket-Projector-blows-up-your-smartphone-screen-to-110-with-a-50-lumen-shine_id66506 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 4 yıl
200 dolara böyle bir ürün bence çok çok kötü, insanın beklentisi biraz daha fazla çözünürlük ve daha yüksek bir lamba yönünde oluyor fiyatı düşününce. Görüntünün renk kalitesi de yüksek olmayacak zaten bare diğer kısımları iyi olsaydı diyor ama yok ya. 200 Lira bile etmeyecek bir ürün gibi şu haliyle (bence)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
200 dolara böyle bir ürün bence çok çok kötü, insanın beklentisi biraz daha fazla çözünürlük ve daha yüksek bir lamba yönünde oluyor fiyatı düşününce. Görüntünün renk kalitesi de yüksek olmayacak zaten bare diğer kısımları iyi olsaydı diyor ama yok ya. 200 Lira bile etmeyecek bir ürün gibi şu haliyle (bence)

Bencede haklısınız ancak adamlar taşınabilirliği ön planda tutmak için düşük donanım koymuşlardır büyük ihtimalle, yoksa 200$'a daha iyi cihazlar olduğunu eminim ki biliyorlardır ancak onlarda büyük oluyor işte, adamlar dediğim gibi taşınabilirlik için yapmıştır büyük ihtimalle, ha niye 200$ gibi saçma bir fiyat istemişler orası teferruat tabi, her ne kadar taşınabilirde olsa düşük donanıma sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adorer 4 yıl
50 lumenle gece önümu goremem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Boyle birseyi hep almak istemişimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görkem Coşkun 4 yıl
bu cihazın eşi benzeri var mı bilmiyorum ama inanılmaz fonksiyonel bir ürün olduğu kesin. valla bravo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beetle26 4 yıl
işte bu cihazı merakla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy S6 video ön inceleme "Yeni nesil akıllı telefon tüm detaylarıyla mercek altında" 4 yıl MWC 2015: Samsung Galaxy S6 Edge ön inceleme videosu 4 yıl HTC One M9 ön inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim