MWC 2015: Lenovo Pocket Projector ile akıllı cihazlarla büyük ekran deneyimi elde edilebiliyor

Barcelona'da düzenlenen mobil dünya kongresi kapsamında yeni geliştirdiği tablet ve telefonları görücüye çıkartan Lenovo, aynı zamanda akıllı telefonları odak noktasına alan "Pocket Projector" isimli yeni pico projektör modelini de resmi olarak duyurdu.

Kompakt boyutları (104mm x 25mm) ve 170 gramlık ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan Lenovo Pocket Projector, 50 lümen gücündeki 20,000 saat kullanım ömrü vaat eden LED ışık kaynağıyla 110-inçlik bir görüntü ortaya çıkartabiliyor ve 854 × 480 piksel çözünürlük sunuyor. Akıllı telefonlarla DLNA (Ethernet üzerinden) ve Miracast (Kablosuz aktarım) destekleriyle ya da microUSB portu üzerinden bağlantı kurabilen projektör, isteğe bağlı olarak 32GB'a kadar microSD kartlar üzerinden de bağımsız şekilde içerik oynatımı gerçekleştirebiliyor. Kontrast seviyesi 1000:1 olarak belirtilen Lenovo Pocket Projector, ufak gövdesinde yer alan 2 adet 0.5W gücündeki hoparlör sistemiyle ekstra ürünlere olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, belirtildiği kadarıyla tek şarla 2.5 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.

Lenovo'nun yeni pico projektör modeli Pocket Projector, 199$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-Pocket-Projector-blows-up-your-smartphone-screen-to-110-with-a-50-lumen-shine_id66506