Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri

Görseller The Verge'den alınmıştır.

Nokia, amiral gemisi telefonu Nokia 8'in yenilenmiş versiyonu Nokia 8 Sirocco'yu tanıttı. Nokia 8 Sirocco, kavisli ekranı ve tasarımsal bir takım özellikleriyle Nokia 8'den ayrışıyor.

Nokia 8 Sirocco, "hamburger tasarım" diyebileceğimiz ön ve arkada cam materyalin köşelerde ise metal çerçevenin kullanıldığı bir tasarım anlayışı ile geliyor. Kavisli ekranı ve tamamen cam arka kapağı, Nokia 8 Sirocco'yu güçlü gösteriyor. Nokia 8 Sirocco, cam gövdenin bir getirisi olarak kablosuz şarj desteğine de sahip.

HMD Global tarafından üretilen Nokia 8 Sirocco, donanımsal anlamda ölü doğuyor diyebiliriz. Bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 845 işlemcili çok sayıda telefon göreceğiz. Nokia 8 Sirocco ise Snapdragon 835 işlemcisi ile geliyor. Nokia, bu tasarıma bir de Snapdragon 845 koysaydı çok rahat bir şekilde Nokia 9 olarak lanse edebilirdi.

Nokia 8 Sirocco kamera özellikleri

Çift arka kameradan birincil kamera 12 MP çözünürlüğe, telefoto özellikli ikincil kamera ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Çift arka kamera sayesinde bokeh efektli fotoğraf çekilebiliyor. Canlı portre özelliği sayesinde deklanşöre basmadan bokeh efektinin şiddetini değiştirebiliyor ve anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Nokia 8 Sirocco özellikleri

5.5 inç boyutunda 2560x1440 çözünürlüğünde ekran

Snapdragon 835, 6 GB RAM

128 GB dahili depolama

12 MP + 13 MP Zeiss optikli çift arka kemera

3260 mAh batarya, kablosuz şarj

Android Oreo

Nokia 8 Sirocco fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 8 Sirocco, Nisan ayında çıkışını gerçekleştirecek. Nokia 8 Sirocco fiyatı 750 dolar olacak. Bu telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.