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Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri

Nokia 8 Sirocco, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) tanıtıldı. Nokia 8'in yenilenen hali Nokia 8 Sirocco kavisli ekrana sahip. Nokia 8 Sirocco özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
8,9b
1
32
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Görseller The Verge'den alınmıştır.
Nokia, amiral gemisi telefonu Nokia 8'in yenilenmiş versiyonu Nokia 8 Sirocco'yu tanıttı. Nokia 8 Sirocco, kavisli ekranı ve tasarımsal bir takım özellikleriyle Nokia 8'den ayrışıyor.
Nokia 8 Sirocco, "hamburger tasarım" diyebileceğimiz ön ve arkada cam materyalin köşelerde ise metal çerçevenin kullanıldığı bir tasarım anlayışı ile geliyor. Kavisli ekranı ve tamamen cam arka kapağı, Nokia 8 Sirocco'yu güçlü gösteriyor. Nokia 8 Sirocco, cam gövdenin bir getirisi olarak kablosuz şarj desteğine de sahip.
HMD Global tarafından üretilen Nokia 8 Sirocco, donanımsal anlamda ölü doğuyor diyebiliriz. Bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 845 işlemcili çok sayıda telefon göreceğiz. Nokia 8 Sirocco ise Snapdragon 835 işlemcisi ile geliyor. Nokia, bu tasarıma bir de Snapdragon 845 koysaydı çok rahat bir şekilde Nokia 9 olarak lanse edebilirdi.

Nokia 8 Sirocco kamera özellikleri 

Çift arka kameradan birincil kamera 12 MP çözünürlüğe, telefoto özellikli ikincil kamera ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Çift arka kamera sayesinde bokeh efektli fotoğraf çekilebiliyor. Canlı portre özelliği sayesinde deklanşöre basmadan bokeh efektinin şiddetini değiştirebiliyor ve anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Nokia 8 Sirocco özellikleri

  • 5.5 inç boyutunda 2560x1440 çözünürlüğünde ekran
  • Snapdragon 835, 6 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama
  • 12 MP + 13 MP Zeiss optikli çift arka kemera
  • 3260 mAh batarya, kablosuz şarj
  • Android Oreo

Nokia 8 Sirocco fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 8 Sirocco, Nisan ayında çıkışını gerçekleştirecek. Nokia 8 Sirocco fiyatı 750 dolar olacak. Bu telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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yonex78 1 yıl en beğenilen
"HMD Global tarafından üretilen Nokia 8 Sirocco, donanımsal anlamda ölü doğuyor diyebiliriz. Bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 845 işlemcili çok sayıda telefon göreceğiz. Nokia 8 Sirocco ise Snapdragon 835 işlemcisi ile geliyor. Nokia, bu tasarıma bir de Snapdragon 845 koysaydı çok rahat bir şekilde Nokia 9 olarak lanse edebilirdi."
Bu nasıl bir degerlendirmedir....
Snapdragon 835 şu an piyasadaki çalışan en güçlü mobil platform zaten.herkes zengin snapdragon 845 çıkıyor diye telefon mu almıyor
hepimiz v9 arabalara mı biniyoruz
herkes triplex dairede mi oturuyor
Neyin açgözlülügü bu ey editör...
Ben hala daha snapdragon 615 li bir makina kullanıyorum ve şükür işimi görüyor.
Hadi cihaz snapdragon 820 ile yada 652ile falan çıksa bu modele bu donanım yakışmamış desen anlarım.
Biraz objektif bakın şu olaylara...
"HMD Global tarafından üretilen Nokia 8 Sirocco, donanımsal anlamda ölü doğuyor diyebiliriz. Bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 845 işlemcili çok sayıd...
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DaggeredByRuhtan 1 yıl
araya gene xiaomi one plus gibi markaları sokuşturanları anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla +12
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Witcher3 1 yıl
8800 şirokkoyu bilmeyenler liselidir hatta üniversitelidir
1 Yanıt Yanıtla +4
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Ermis1453 1 yıl
Bu günlerde telefon araştırıyordum. Bunu gördüm açıkçası eski nokiacı olarak heyecanlandım.
Tam istediğim gibi. 16.9 5.5inc 141mm küçük telefon. S9+ büyük ve 200€ daha pahalı. Eğer nokia 750€ çıkarsa. 750€ deniyor
Ben fransada yım. S9 859€. S9+ 959€. Nokia istediğim boyutta. 128gb 6gb ram ve 750€. Büyük ihtimalle alacağım.
835 olmuş 845 olmuş benim için fark etmiyor. Ne fark ediyor onuda bilmiyorum. Benim için boyut ve kamerası. Nokia kamerası kötü olmaz diye düşünüyorum.
Edit: sevmediğim tek yeri edge olması. Keşke düz olsaydı. S7 edge kullanıyorum. Edge sevmiyorum.
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3arbar 1 yıl
edge ekranın çok dezavantajları oluyor.kullanım zorluğu bunlardan biri.diğeri ise kenarların iyice incelmesinden dolayı ele batması
fiyat olayına gelirsek. 500 dolara çıkacak olan asus zenfone 5z bütün fiyat dengelerini tekrardan değiştirdi.
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EmreDFace 1 yıl
Vay sirocco vay , sende dokunmaktik olup önüne arkana kamera aldın ha.
Teknolojiye ayak uyduramıyor Nokia , bence eski çıkardığı telefonları aynı şekilde çıkarsın yeni çıkardıklarından daha fazla satar.
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DH Misafiri 1 yıl
bir sirocco'ya benzemiyor
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DH Misafiri 1 yıl
iPhone x kamerasına kızıp note 8 geçtim ama oda çok büyük ve kullanmakta zorlanıyorum 5inç telefonlarda kamera tekli yada kötü bence nokia 8 sirocco çok güzel olmuş güzel tasarım bir de güzel resim çeksin birde iPhone çıktığı gibi ses çıkıyor ise tadından yenmez herkes işlemci vs diye ağlıyor sanırsın hepsi video dönüştürücü işi ile uğraşıyor yada grafik oyunları oynuyor alakası yok hemen hemen herkes çok basit grafikleri olan oyunlar oynuyor ve resim çekip müzik dinledikten sonra sosyal ağlarına bakıyor :)
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DH Misafiri 1 yıl
Nokia bir kıraldır geri döndü bu telefon muhteşemdir saygılar
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Mr. Jingles 1 yıl
Bu telefon Android dünyası açısından çok önemli bir stratejik adım. Android One amacı itibariyle telefonların güncellemeleri tıpkı Pixel serisi gibi hızlı bir şekilde almaları için Google tarafından desteklenen ve saf Android'i Google dışında bir üreticinin telefonunda deneyimlemenin tek yolu. İlk kez güncelleme sorunu yaşamayacak bir amiral gemi var. Yani aylarca güncelleme diye tüketicileri mağdur etmeyecek bir üst seviye bir cihaz var. Kimse buna değinmemiş ama bu her şeyden önemli bir konu. Üreticiler Android One kapsamında orta ve alt seviye donanımların dışına çıkmıyorlardı. Nokia bu algıyı değiştirerek bu platformun can direği olacağını gösterdi. Çok zekice bir hamle ile Android One platformuna ilk kez amiral gemi seviyesinde bir ürün sundu. Bu telefon Pixel serisinin tek alternatifi konumunda. Umarım gelecek olan Nokia 9 da Android One desteği ile gelir. Samsung, LG ve Xiaomi'nin ağır özelleştirmeleriyle yazılım çöplüğüne dönen telefonlarından kurtulmak için harika bir seçenek olmuş.
Haberi yapan arkadaş telefonlarla render alıyor anlaşılan ya da 0.1855929594919 saniye önce uygulama açmak onun için çok önemli. O yüzden ölü doğdu demiş.
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5510gokhan 1 yıl
çöööp
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V4LKyR 1 yıl
Hamburger tasarım mı...
Sandviç tasarım olmasın? Çünkü hamburger tasarım olsaydı yerinde duramazdın.
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yonex78 1 yıl en beğenilen
"HMD Global tarafından üretilen Nokia 8 Sirocco, donanımsal anlamda ölü doğuyor diyebiliriz. Bu sene Mobil Dünya Kongresi'nde Snapdragon 845 işlemcili çok sayıda telefon göreceğiz. Nokia 8 Sirocco ise Snapdragon 835 işlemcisi ile geliyor. Nokia, bu tasarıma bir de Snapdragon 845 koysaydı çok rahat bir şekilde Nokia 9 olarak lanse edebilirdi."
Bu nasıl bir degerlendirmedir....
Snapdragon 835 şu an piyasadaki çalışan en güçlü mobil platform zaten.herkes zengin snapdragon 845 çıkıyor diye telefon mu almıyor
hepimiz v9 arabalara mı biniyoruz
herkes triplex dairede mi oturuyor
Neyin açgözlülügü bu ey editör...
Ben hala daha snapdragon 615 li bir makina kullanıyorum ve şükür işimi görüyor.
Hadi cihaz snapdragon 820 ile yada 652ile falan çıksa bu modele bu donanım yakışmamış desen anlarım.
Biraz objektif bakın şu olaylara...
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