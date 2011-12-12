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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac App Store 100 milyon indirme sayısını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın büyük başarı yakalayan mobil uygulama mağazası App Store konusundaki tecrübesini OS X işletim sistemi kullanıcılarına aktarmasıyla ortaya çıkan Mac App Store platformunun yayına başlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

6 Ocak 2011 tarihinde resmi olarak kullanıma sunulan Mac App Store aradan geçen 11 aylık sürede 100 milyon uygulama indirme sayısını geride bıraktı. Mac App Store üzerinden MacBook, iMac ve MacPro ürünleri için uygulama indirilebiliyor.

Apple küresel pazarlama şefi Philip Schiller yaptığı açıklamada sadece 3 yılda App Store'un kullanıcıların mobil uygulama edinme alışkanlığını değiştirdiğini, Mac App Store'un da aynı şekilde PC yazılım endüstrisini değiştireceğine inandığını belirtti.
Schiller 1 yıldan az bir sürede gerçekleşen 100 milyon indirme sayısı sayesinde Mac App Store'un dünyadaki en büyük ve en hızlı büyüyen PC yazılım mağazası olduğunu vurguladı.

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E_Aydin35 7 yıl
ohh ohh maşallah 100 milyonu aştımı vay be.. :)
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AMERICOS 7 yıl
App Store akar.
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Parn 7 yıl
Mac Appstore un onumuzdeki sene onemli yol kat edecegine inaniyorum bunun nedeni stabil mac kullanicisinin artmasi fakat tek sorun fiyatlarda bence indirime gidilmeli
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Guest-F8946C419 7 yıl
Parn

Mac Appstore un onumuzdeki sene onemli yol kat edecegine inaniyorum bunun nedeni stabil mac kullanicisinin artmasi fakat tek sorun fiyatlarda bence indirime gidilmeli

Mac fiyatları düşmez, sabit olur genelde..

Çünkü kullanılan malzeme bunu gerektiriyor ve fiyatı sadece Türkiye olarak farzetmemek lazım derim ben kardeşim :)
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Radiologist 7 yıl
kesilikle iphone-ipad appstore'a göre çok gerilerde. üç-beş tane uygulam harici adam gibi uygulama yok.birçok uygulama paralı.mühendisler için iphone'a uygulama geliştirmek daha karlı geliyor olmalı.
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Guest-F8946C419 7 yıl Radiologist
Radiologist

kesilikle iphone-ipad appstore'a göre çok gerilerde. üç-beş tane uygulam harici adam gibi uygulama yok.birçok uygulama paralı.mühendisler için iphone'a uygulama geliştirmek daha karlı geliyor olmalı.

Mac bir iphone ve ipad kadar satmıyor ki çok normal.

Ve her mac sahibi, 10.7 kullanmıyor o yüzden fazla şaşırtmadı beni açıkcası.


Ekrem bey;

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