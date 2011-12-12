Mac App Store 100 milyon indirme sayısını geçti

Apple'ın büyük başarı yakalayan mobil uygulama mağazası App Store konusundaki tecrübesini OS X işletim sistemi kullanıcılarına aktarmasıyla ortaya çıkan Mac App Store platformunun yayına başlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti.





6 Ocak 2011 tarihinde resmi olarak kullanıma sunulan Mac App Store aradan geçen 11 aylık sürede 100 milyon uygulama indirme sayısını geride bıraktı. Mac App Store üzerinden MacBook, iMac ve MacPro ürünleri için uygulama indirilebiliyor.





Apple küresel pazarlama şefi Philip Schiller yaptığı açıklamada sadece 3 yılda App Store'un kullanıcıların mobil uygulama edinme alışkanlığını değiştirdiğini, Mac App Store'un da aynı şekilde PC yazılım endüstrisini değiştireceğine inandığını belirtti.

Schiller 1 yıldan az bir sürede gerçekleşen 100 milyon indirme sayısı sayesinde Mac App Store'un dünyadaki en büyük ve en hızlı büyüyen PC yazılım mağazası olduğunu vurguladı.