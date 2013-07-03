Mac OS için ReadKit uygulaması, yeni servisler ile güncellendi

Mac kullanıcıların tarafından beğenilerek kullanılan RSS okuyucusu ReadKit, 2.1.0 sürümüne güncellendi.

Sade ara yüzü ve kullanımı kolay yapısı ile öne çıkan ReadKit, 2.1.0 sürümü ile Feedbin ve Feed Wrangler RSS servislerine destek vermeye başladı. Ayrıca açılış süresi ve genel olarak performansı geliştirilen uygulama, ayarlar menüsü içerisine eklenen seçenekler yanında birçok hatadan da kurtulmuş durumda.

Google'ın Reader isimli sevisini kapatması sonrası gittikçe daha popüler hale gelen RSS okuyucularından ReadKit, Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan 8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

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