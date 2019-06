Mac Pro, 19 Aralık'ta satışa sunuluyor

22 Ekim’de düzenlenen Mac / iPad özel etkinliğinde aralık ayı içerisinde satışa sunulacağı duyrulan Mac Pro’nun satışa sunulacağı tam tarih açıklandı.

Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre firmanın son dönemdeki en devrimsel ürünü olan Mac Pro, 19 Aralık’tan itibaren başta Apple Online Store olmak üzere satış kanallarından teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Tüm dünyayla aynı anda, Apple Online Store TR üzerinden ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni Mac Pro'nun iki farklı standart konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz 6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC bellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Öte yandan her iki modelde de özel yapılandırma seçenekleri bulunurken; bu seçeneklerin fiyata etkisi ancak Mac Pro satışa sunulduktan sonra netlik kazanacak.