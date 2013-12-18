Mac Pro, 19 Aralık'ta satışa sunuluyor

22 Ekim’de düzenlenen Mac / iPad özel etkinliğinde aralık ayı içerisinde satışa sunulacağı duyrulan Mac Pro’nun satışa sunulacağı tam tarih açıklandı.
Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre firmanın son dönemdeki en devrimsel ürünü olan Mac Pro, 19 Aralık’tan itibaren başta Apple Online Store olmak üzere satış kanallarından teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.
Tüm dünyayla aynı anda, Apple Online Store TR üzerinden ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni Mac Pro'nun iki farklı standart konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz 6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC bellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Öte yandan her iki modelde de özel yapılandırma seçenekleri bulunurken; bu seçeneklerin fiyata etkisi ancak Mac Pro satışa sunulduktan sonra netlik kazanacak.
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Modelleme ve animasyon demiyorum ama. Bu alanda halen pastadan pc nin aldığı pay fazladır
1- En hızlı stabil ve güvenlidir (olldu canım, tüfekte mi eşekte mi deyimini bi hatırlayın bakayım.)
2- Porofesyonellere hitp eder (Hee, tabi. (Masaüstü yayıncılık tayfasını bunun dışında tutuyoruz. Mek bu grup için yaratılmıştır o ayrı) )
3- Meke virüs bulaşmaz (yavaşşş yerler yaş. Prekambriyen dönemi için geçerli olabilir ama artık sistem pastasında Mac payı arttıkça os(x) için yazılan virüs vesair böcük sayısı artmaktadır.)
4- Donanım apple'a özel üretilir (Ha bak bu doğru, keyfine göre bir bilgissayar mağazasına gidip, ekran kartı, ram vs upgrade edemezsin, teknik servise şeyetmek gerek, teknik servis de parçayı vermez, gelir kendi takar. yani tam şeyetmek gerek. ama hakkını da yememek lazım; o kadar kazıktan sonra adam tüm makinalara kırık master collection yüklemişti. Acanstan alacaklarımızı alamayınca BSA'yı falan aradık ama fıs çıktı, gelmediler bile [bu da bi anektod işte, anlayana] )
5- Sıfır donma yapar (Hee, görürsem söylerim. Aceminin elinde neyin neye çıktığını bilirsiniz. Zamanında acanstaki meklerde çalışmamak için işleri hep evde yapardım )
Hadi goygoyu bi yana bırakak;
Uzun süre her iki makinayı da kullanmış (89'lar PC ile tanışma, 2003 MAC), masa üstü yayıncılık ve matbuat işlerinden sonra reklam ajansı sahibi olmuş, şimdilerde de profesyonel reklam fotoğrafçılığı yapan birisi olarak; Hakkını yememeli, MAC iyidir. Ancak en hızlısı, en stabili cartı curtu diye etiketlemek doğru değildir. Zira yazılımsal üstünlüğü ve haşırt fiyatı haricinde bi numarası yoktur. Yok efendim findozda şöyle olurmuş, böyle kasarmış, mavi ekran gelirmiş, miş miş de miş miş. Bu hatalarla karşılaşmamak kullanıcının elindedir. Masa üstü yayıncılık vb ile uğraşan biri için optimize adobe yazılımları ve kullanım kolaylığı nedeni ile MAC iyi olsa da, Mimarlık, mühendislik, Finans, "Profesyonel" Video işleri için MAC'i konumlandırmaya çalışmak akıl işi değildir. Zira "pinnacle ile montaj yapıyom aga" diyorsanız bu kategorinin az biraz dışındasınız elbette ve bana bulaşmadan MAC kullanmaya devam ediniz.
Ve bir PC WS'da zırt pırt mavi ekran, os hatası vs alıyorsanız, muhtemelen yazılımlarınız lisanssızdır, zırt pırt makinaya yabancı medya vasıtası ile veri yüklenmektedir, abidik gubidik torrent siteleri, feyzbuk, xhamster gibi iş anında gereksiz yerlere bu makina ile girerseniz ( oha demeyin, gözümle gördüğüm ve bir çok denyo personelin yaptığını yazıyorum) o makina zaten mek de olsa çok yaşamaz anacıım.
Ha gün gelir sanal makina çalıştırmadan tüm bu yazılımların MAC versiyonları çıkarsa bu dediklerim de değişebilir. Ayrıcanaa; mevzubahis MEK'in 11000 kaatlık fiyatına laf edenler: İşe yarar bir PC workstation 15000 kaat tutar bilginize.
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