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Mac Pro, 19 Aralık'ta satışa sunuluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Mac Pro, 19 Aralık'ta satışa sunuluyor

22 Ekim’de düzenlenen Mac / iPad özel etkinliğinde aralık ayı içerisinde satışa sunulacağı duyrulan Mac Pro’nun satışa sunulacağı tam tarih açıklandı.

Apple’dan yapılan resmi açıklamaya göre firmanın son dönemdeki en devrimsel ürünü olan Mac Pro, 19 Aralık’tan itibaren başta Apple Online Store olmak üzere satış kanallarından teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

Tüm dünyayla aynı anda, Apple Online Store TR üzerinden ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni Mac Pro'nun iki farklı standart konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz 6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECC bellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Öte yandan her iki modelde de özel yapılandırma seçenekleri bulunurken; bu seçeneklerin fiyata etkisi ancak Mac Pro satışa sunulduktan sonra netlik kazanacak.


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donanımcı123 5 yıl en beğenilen
Ney bu su bardağı mı?
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AhmetSelçuk 5 yıl
Bu kadar para alınıyor ama 256gb SSD koyuyorlar. Bu konfigürasyona 1tb SSD yakışırdı.
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allking 5 yıl
küçük bir araştırma yaptım ekran kartları 600x2 dolar retail(baz model d300) 400 dolar bellekler, işlemci 300 dolar,400 dolar ssd anakart kasa psu hariç 2300 dolar gibi bir fiyat var (abd)bu alet abd de 3000 dolar ise fiyatı sunduklarına göre makul dahi sayılabilir. türkiyede satılan ikinci modelde 1000 dolarlık ekran kartları 500 dolar bellekler ve 700 dolarlık işlemci var. abd de 4000 dolar. velhasıl her türlü bu aletler satılır oyuncu arkadaşlarım kusura bakmayın fiyatlar pahalı değil. Not: Bir Hp, lenovo vs sitesine girin workstation bilgisayar hakkında fiyat dahi alamazsınız gelin görüşelim derler.
küçük bir araştırma yaptım ekran kartları 600x2 dolar retail(baz model d300) 400 dolar bellekler, işlemci 300 dolar,400 dolar ssd anakart kasa psu hariç 2300 do...
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doctor5945 5 yıl
apple.com/... link burada inceleyin
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rabitelli 5 yıl
düzeltme: pro video editing olayında mac döver. Zira avid ve adobe programları esasında mac için çıkmış sonrasında pc optimizasyonları gelmiştir. Bünyamin beton filmi de faynıl kat pro ile şeyedilmiştir. Öyle ise videoda mac...

Modelleme ve animasyon demiyorum ama. Bu alanda halen pastadan pc nin aldığı pay fazladır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizde gerek duymadığı halde alan ergenler olur en iyisi en güzeli benim olsun mantıgı
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lyrasirius 5 yıl
hitap ettiği kesim belli..bir tasarım stüdyosunda görsel anlamda nasıl durduğu kimileri için mühim olabilir..tasarımı ilginç fakat güzel değil bana göre..sadece ilginç.."kasa tasarımı umrumda değil, bana daha güçlü bir macintosh gerek" diyenler için bu parayla çok daha güçlü bir hackintosh yapmak mümkün..
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bydoctore 5 yıl
Teknolojik tabure.
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Guest-89A521F1-A 5 yıl
Tasarım olarak ilginç ve az yer kaplayacak gibi görünüyor. Ayrıca fiyatı fazla bulan kişiler için belirtmek isterim ki bu bilgisayarı alan kişiler genellikle sinema sektöründe veya fotoğrafçılık sektöründe v.b alanlarda çalışan profesyonel kişiler.
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rabitelli 5 yıl
MEK;
1- En hızlı stabil ve güvenlidir (olldu canım, tüfekte mi eşekte mi deyimini bi hatırlayın bakayım.)
2- Porofesyonellere hitp eder (Hee, tabi.
(Masaüstü yayıncılık tayfasını bunun dışında tutuyoruz. Mek bu grup için yaratılmıştır o ayrı) )
3- Meke virüs bulaşmaz (yavaşşş yerler yaş. Prekambriyen dönemi için geçerli olabilir ama artık sistem pastasında Mac payı arttıkça os(x) için yazılan virüs vesair böcük sayısı artmaktadır.)
4- Donanım apple'a özel üretilir (Ha bak bu doğru, keyfine göre bir bilgissayar mağazasına gidip, ekran kartı, ram vs upgrade edemezsin, teknik servise şeyetmek gerek, teknik servis de parçayı vermez, gelir kendi takar. yani tam şeyetmek gerek. ama hakkını da yememek lazım; o kadar kazıktan sonra adam tüm makinalara kırık master collection yüklemişti. Acanstan alacaklarımızı alamayınca BSA'yı falan aradık ama fıs çıktı, gelmediler bile [bu da bi anektod işte, anlayana] )
5- Sıfır donma yapar (Hee, görürsem söylerim. Aceminin elinde neyin neye çıktığını bilirsiniz. Zamanında acanstaki meklerde çalışmamak için işleri hep evde yapardım

)


Hadi goygoyu bi yana bırakak;
Uzun süre her iki makinayı da kullanmış (89'lar PC ile tanışma, 2003 MAC), masa üstü yayıncılık ve matbuat işlerinden sonra reklam ajansı sahibi olmuş, şimdilerde de profesyonel reklam fotoğrafçılığı yapan birisi olarak; Hakkını yememeli, MAC iyidir. Ancak en hızlısı, en stabili cartı curtu diye etiketlemek doğru değildir. Zira yazılımsal üstünlüğü ve haşırt fiyatı haricinde bi numarası yoktur. Yok efendim findozda şöyle olurmuş, böyle kasarmış, mavi ekran gelirmiş, miş miş de miş miş. Bu hatalarla karşılaşmamak kullanıcının elindedir. Masa üstü yayıncılık vb ile uğraşan biri için optimize adobe yazılımları ve kullanım kolaylığı nedeni ile MAC iyi olsa da, Mimarlık, mühendislik, Finans, "Profesyonel" Video işleri için MAC'i konumlandırmaya çalışmak akıl işi değildir. Zira "pinnacle ile montaj yapıyom aga" diyorsanız bu kategorinin az biraz dışındasınız elbette ve bana bulaşmadan MAC kullanmaya devam ediniz.



Ve bir PC WS'da zırt pırt mavi ekran, os hatası vs alıyorsanız, muhtemelen yazılımlarınız lisanssızdır, zırt pırt makinaya yabancı medya vasıtası ile veri yüklenmektedir, abidik gubidik torrent siteleri, feyzbuk, xhamster
gibi iş anında gereksiz yerlere bu makina ile girerseniz ( oha demeyin, gözümle gördüğüm ve bir çok denyo personelin yaptığını yazıyorum) o makina zaten mek de olsa çok yaşamaz anacıım.





Ha gün gelir sanal makina çalıştırmadan tüm bu yazılımların MAC versiyonları çıkarsa bu dediklerim de değişebilir. Ayrıcanaa; mevzubahis MEK'in 11000 kaatlık fiyatına laf edenler: İşe yarar bir PC workstation 15000 kaat tutar bilginize.
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rabitelli 5 yıl
yazdığın mesajın arkasında dur be aslanım. yaz sil kaç olmuyor, geliyor haberi ve içeriği bildirim zamazingosundan
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bodyman700 5 yıl
fiyat aslında tek tek hesaplanırsa (tam olarak hesaplanamaz ama muadillerinden fiyat çıkarabilirsiniz.) normal gibi duruyor. asıl mesele kasa tasarımı; iki adet fire pro ekran kartı, xeon işlemci, ramler ve ssd tek bir blokla soğutuluyor. ben şahsen ısınma sorunu olur mu diye merak ediyorum. hatta bileşenlerin tam performans çalışmayacağını, downclock edilerek soğutma sağlanacağını düşünüyorum ama denemeden bir şey diyemem tabiki.
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confuest 5 yıl bodyman700
Boyle performans gerektiren uygulamalarda kullanilacak urunde downclock gibi bir durum olursa piyasadan geri cekmek zorunda kalirlar. Biri demis masaustulerle karsilastiralim digeri demis notebooklarla bu urunu ikisiyle de karsilastiramazsiniz beyler tasarim ve kullanilan sistem acisindan farkli bir urun. Ha ancak parcalarin ya da muadillerinin fiyatina bakabilirsiniz o kadar ki onu da hesapladigimizda bodyman700 arkadasimizin dedigi gibi fiyat makul diyebiliriz. Ozellikle son seri macbook prolarda oldugu gibi fiyat sisirmesi yok
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bellair 5 yıl
her nekadar tasarımını çok beğensem de o ssd o makineye olmamış
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ensar_cakmak 5 yıl
Guzel olmuş ama kasasi biraz kotu olmus
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confuest 5 yıl
Dogruduzgun macbook pronun fiyati bile 6800tl iken bu bilesenlere bu fiyat gayet guzel bence fiyata bak oha vs. Gibi yorumlara gerek yok
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34sem 5 yıl
Bunu ilk gören bilgisayar kasası sanmaz. Şahsen ben: "one?" dedim. :D
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barantr90 5 yıl
Fiyat bireysel kullanım için zaten pahalı ki gel gelelim dummy kullanıcıya hitap eden bir ürün değil. Kurulsal alanlar için geliştirilmiş bir ürün ve fiyat normal.
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