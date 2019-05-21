Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu

MacOS 10.12 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen ve günlük güncellenen Canary sürümünü yayınlayan Microsoft, geliştirici kanalı sürümlerini de çok yakında sunacağını Bu ayın başlarında macOS için Edge tarayıcısının tanıtımını yapan Microsoft, artık resmi olarak kullanıcıları bir önizleme sürümü indirmeye davet ediyor.sürümlerde kullanılabilen ve günlük güncellenen Canary sürümünü yayınlayan Microsoft, geliştirici kanalı sürümlerini de çok yakında sunacağını belirtti

Tarayıcının üzerinde çalışan Microsoft, şimdiye kadar klavye kısayollarına odaklanmıştı fakat artık Touch Bar desteği de tarayıcıya eklendi. Mac için Edge sürümü artık Touch Bar’dan medya kontrolleri ve sekmeler arası geçiş özelliği sunuyor. Apple’ın tasarım algısına yaklaşmak adına sekmelerde yuvarlatılmış köşeler de bu sürümde görülüyor. Microsoft’un planına göre aynı arayüz Windows sürümüne de getirilecek.

https://www.theverge.com/2019/5/20/18632709/microsoft-edge-mac-browser-download-preview

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Mac için Edge Canary sürümünü indirmek içinMicrosoft’un sayfasına gidebilirsiniz.