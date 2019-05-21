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Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu

Microsoft'un rekabette başarısız olarak sonunda geçmek zorunda kaldığı Chromium platformu, arayüzde bir değişiklik olmadan Edge adında karşımıza çıkmıştı. Bu sürüm sonunda Mac için de sunuldu.
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Tarayıcılar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu
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Bu ayın başlarında macOS için Edge tarayıcısının tanıtımını yapan Microsoft, artık resmi olarak kullanıcıları bir önizleme sürümü indirmeye davet ediyor. MacOS 10.12 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen ve günlük güncellenen Canary sürümünü yayınlayan Microsoft, geliştirici kanalı sürümlerini de çok yakında sunacağını belirtti.
Tarayıcının üzerinde çalışan Microsoft, şimdiye kadar klavye kısayollarına odaklanmıştı fakat artık Touch Bar desteği de tarayıcıya eklendi. Mac için Edge sürümü artık Touch Bar’dan medya kontrolleri ve sekmeler arası geçiş özelliği sunuyor. Apple’ın tasarım algısına yaklaşmak adına sekmelerde yuvarlatılmış köşeler de bu sürümde görülüyor. Microsoft’un planına göre aynı arayüz Windows sürümüne de getirilecek.
Mac için Edge Canary sürümünü indirmek için buraya tıklayarak Microsoft’un sayfasına gidebilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/5/20/18632709/microsoft-edge-mac-browser-download-preview Yorum Yaz
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