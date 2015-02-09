Mac uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması Affinity Photo'nun herkese açık beta süreci başladı

Serif tarafından Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan gelişmiş fotoğraf düzenleme uygulaması Affinity Photo, ücretsiz beta sürümüyle herkesin kullanımına açıldı.

Photoshop'un karşısına güçlü bir alternatif olarak çıkartılan Affinity Photo, siyah ağırlıklı arayüzüyle rakibine oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor. Her türlü düzenleme işlemi için gereken araçları sol tarafta, katman ve diğer ayarlama seçenekleri ise sol tarafta toplanan uygulama, 16 bit desteğiyle kanal başına ciddi değişiklikler yapabilirken ICC, CMYK, LAB renk desteklerini sunuyor ve Photoshop'un PSD formatındaki dosyalarını katmanlarıyla beraber açabiliyor. Özellikle fotoğraflar içerisinden istenilmeyen objelerin çıkartılması ve perspektif düzenlemeleri noktasında oldukça hızlı ve etkili çalışma gösteren Affinity Photo, karşım modlarını canlı gösterebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından portre düzenlemelerinde sık sık kullanılan "Frekans Ayırma" özelliğini barındıran uygulama, beta olmasına rağmen şimdiden 64-bit eklenti desteğini de kullanıcılarına sunuyor.

Affinity Photo'nun ücretsiz olarak elde edilen beta sürümüne buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://affinity.serif.com/blog/