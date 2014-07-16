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Mac uyumlu gelişmiş fotoğraf uygulaması Pixelmator %50 indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
202
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu gelişmiş fotoğraf uygulaması Pixelmator %50 indirime girdi
Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanan en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından Pixelmator, uzun bir aradan sonra ciddi bir indirim aldı.
Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, katman tabanlı çalışma yapabiliyor ve PSD, TIFF, JPEG, PNG, PDF gibi birçok popüler formata destek veriyor. iCloud temelinde hazırlanan içerikleri senkronize edebilen uygulama, 160'dan fazla hazır efektiyle de ilginç sonuçların önünü açıyor. 64-bit desteğiyle yüksek performans vaat eden Pixelmator, Flickr, Twitter ve Facebook tabanlı paylaşma desteğini de aktif olarak veriyor.
OSX 10.9.1 üzeri 64-bit sistemlerde çalışabilen ve daha önce 62,99 TL fiyat etiketiyle satılan Pixelmator, an itibariyle buradan 33,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/us/app/pixelmator/id407963104?mt=12 Yorum Yaz
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