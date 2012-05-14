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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MacBook Pro ve iMac modeli benchmark testlerinde Ivy Bridge yüklü olarak görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın masaüstü platformuna yönelik ürünlerinde güncelleme sezonu yaklaşırken, modellerin Ivy Bridge taşıyan prototipleri de benchmark sonuçlarında görünmeye başladı.

Geekbench sitesinde ortaya çıkan sonuçlara göre MacBook Pro 9.1 ve iMac 13.2 isimlendirilen iki modelin benchmark sonuçları görülüyor.

MacBook Pro 9.1 modelinde 2.7GHz hızında çalışan Ivy Bridge Core i7-3820QM işlemci ve 8GB DDR3 1600MHz RAM bulunduğu dikkat çekiyor. Geekbench skoru ise 12252. Hali hazırda Core i7-2860QM işlemci kullanan MacBook Pro modelinin skoru ise 10,500 seviyesindeydi.

iMac 13.2 modelinde ise 3.4GHz hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3770 işlemci ve 4GB DDR3 1600MHz RAM bulunuyor. Geekbench skoru 12183. Core i7-2600 işlemci barındıran iMac modeli ise 11,500 puan almıştı.

Listenin ne kadar gerçekçi olduğu bilinmiyor ancak anakart kodlarının geçerli olduğu belirtiliyor. Ivy Bridge güncellemesi yeni Mac serilerinde büyük ihtimalle hayata geçecek. Bu bakımdan sonuçların doğru olduğu varsayılabilir. Bunun yanında Retina ekran da yeni modeller için en çok konuşulan iddiaların arasında yer alıyor.
MacBook Pro ve iMac modeli benchmark testlerinde Ivy Bridge yüklü olarak görüntülendi
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http://www.macrumors.com/2012/05/14/unreleased-2012-macbook-pro-and-imac-models-showing-up-in-benchmarks/ Yorum Yaz
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yuxiu0602 7 yıl
konusunda geriye doğru gidiyor.
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bocekgrafik 7 yıl
m.t.y.

apple a tavsiyem: öncelikle özürlü gibi çalışan lion sürümünü adam etmesi şeklindedir. anlaşılan apple ın amacı; mac os yide ( yeni adı os) ios laştırmak. Çocuk oyuncağına çevirdiler iyice. apple mac ın donanımının yarısı kadar işletim sistemi yazılımıyla ilgilenseydi hala işin profesyonelleri 10.4 veya snow leopard da kalmazdı. ürettiğin cihazlar belli donanıma sahip olmasına rağmen, ve sen sadece bunlara yazılım üretmene rağmen ( işletim sistemi) hala performans sorunları yaşatıyorsan ben sana ne diyeyim apple. apple kendi güzelim mac işlemcileri bırakıp intele geçtiğinden bu yana perf. konusunda geriye doğru gidiyor.


Aynen katılıyorum. Telefon, tablet ve müzik işine girmek macintoshlara hep olumsuz olarak yansıdı. Apple'ın yaptığı kârlar arttı ve şirket batma tehlikesini atlatıp büyüdü ancak olan biz mac'çilere oldu.
Apple, IOS ile uğraşmaktan, Mac OS X'e eskisi kadar özenmiyor, alelâde ve çıkarmış olmak için yeni versiyon çıkarıyor. Onu da çoğunlukla yine telefon ve tabletlerle aradaki optimizasyon için yapıyor, mac'ler için değil. Mac OS X'in eski stabilitesi artık yok ve her geçen gün de bu durum daha da kötüye gidiyor. Dediğin gibi, en stabil sistem 10.4 idi. 10.5 ile windows desteği geldi ama bu versiyonla birlikte stabilite de yavaş yavaş azalmaya başladı ve 10.7 ile bu sorun tavan yapmış durumda. Şu anda 10.6 kullanıyorum. Bilgisayarın hemen her açılışında masaüstünün kendiğinden alafabetik olarak sıralanmasına sinir oluyorum mesela.


@TunerSS ve napolyon94: Eski mac'lerde, snomask'in dediği gibi IBM-Motorola ortak yapımı olan işlemciler kullanılıyordu eski mac'lerde. O işlemciler o kadar kaliteli ve hızlılardı ki, o işlemcilerle şimdikileri Intel'i bile. Şu an IBM'in bu işlemcileri bildiğim kadarıyla yalnızca yüksek kapasiteli serverlarda kullanılıyor. Yine o işlemciler, o kadar iyilerdi ki, nasıl ki şu an Intel'in üst seviye işlemcilerini kullananlar AMD ile dalga geçiyorlarsa, aynı durum o zaman bu işlemcileri biz kullanırken Intel ile dalga geçiyorduk. Benim 3 yıllık ve 400 MHz'lik mac'im, arkadaşımın henüz aldığı PIII 650'den bile hızlı, bildiğin PIII 800 gibi çalışıyordu. Ben dalgamı geçerken, arkadaş ise bu duruma sinir oluyordu.


Lâkin devir değişti. Kurtların kocayıp köpeklere maskara olması gibi Apple bizi mac'lerde Intel işlemcileri kullanmaya başlayarak, PC'cilere maskara haline getirdi.
Ve yine o zaman ki mac'lerin malzeme kaliteleri de o kadar iyiydi ki, mac'lerin herbirş eyleri özeldi ve ürünleri yine pahalıydı ancak bu fiyatı hak ediyordu. Ancak şu an için durum malesef öyle değil. Apple mac'lerin sadece dışa bakan yüzünü güzel yaptırıyor ancak dahili parçaların hemen hepsini de en ucuz ve kapasitesi en düşük olanlarından topluyor. Allah seni bildiği gibi etsin Apple.
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Rubisco 7 yıl
Heryere para saçıp duruyolar, herşeye sponsor sarıyorlar, BSDgiller de buna dahil. Amaç uzun vadede LLVM üstüne herşeyi oturtabilmek. FreeBSD nasıl GCC yi artık kullanmayacağını açıkladı, LLVM/Clang ile devam edeceğini açıkladıysa (GPLv3 deki sponsor vs. maddelerinden) böyle devam eder bu işler uzun süre.
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RecycleBin 7 yıl
dunya kadar para ver, netten dizi film izledigin zaman, kasaya sicakligindan yaklasilmasin, yok boyle sacmalik .
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snomask 7 yıl
3'ünüzün cevabı da doğru diyebilirim. yani PowerPC, AIM olarak bilinen 1991’de Apple_IBM_Motorola birleşimi tarafından meydana getirilmiş bir RISC mikroişlemcisidir.
tr.wikipedia.org/...
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napolyon94 7 yıl
m.t.y.
apple a tavsiyem: öncelikle özürlü gibi çalışan lion sürümünü adam etmesi şeklindedir. anlaşılan apple ın amacı; mac os yide ( yeni adı os) ios laştırmak. Çocuk oyuncağına çevirdiler iyice. apple mac ın donanımının yarısı kadar işletim sistemi yazılımıyla ilgilenseydi hala işin profesyonelleri 10.4 veya snow leopard da kalmazdı. ürettiğin cihazlar belli donanıma sahip olmasına rağmen, ve sen sadece bunlara yazılım üretmene rağmen ( işletim sistemi) hala performans sorunları yaşatıyorsan ben sana ne diyeyim apple. apple kendi güzelim mac işlemcileri bırakıp intele geçtiğinden bu yana perf. konusunda geriye doğru gidiyor.

ondan önce ibm işlemcilerimi kullanıyordu?
1 Yanıt Yanıtla +2
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TunerSS 7 yıl napolyon94
napolyon94

m.t.y.

apple a tavsiyem: öncelikle özürlü gibi çalışan lion sürümünü adam etmesi şeklindedir. anlaşılan apple ın amacı; mac os yide ( yeni adı os) ios laştırmak. Çocuk oyuncağına çevirdiler iyice. apple mac ın donanımının yarısı kadar işletim sistemi yazılımıyla ilgilenseydi hala işin profesyonelleri 10.4 veya snow leopard da kalmazdı. ürettiğin cihazlar belli donanıma sahip olmasına rağmen, ve sen sadece bunlara yazılım üretmene rağmen ( işletim sistemi) hala performans sorunları yaşatıyorsan ben sana ne diyeyim apple. apple kendi güzelim mac işlemcileri bırakıp intele geçtiğinden bu yana perf. konusunda geriye doğru gidiyor.


ondan önce ibm işlemcilerimi kullanıyordu?

Benim bildiğim kadarıyla motorolanın apple için ürettiği işlemcileri kullanıyordu
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aceleciburak 7 yıl
Intel'in Ultrabook düşkünlüğü Apple'ı MacBook Air modelinde dahada rekabetçi olabilmek için özellikle Grafik performansında AMD ile yakınlaştırabilir.bunun olabilmesi için öncelikle ''Trinity'' işlemcilerin gereken performansı yansıtması gerekli.
Umarım sene sonuna kadar 2. Nesil AMD Fusion ''Trinity'' işlemcili MacBook Air modeli görebiliriz.
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m.t.y. 7 yıl
apple a tavsiyem: öncelikle özürlü gibi çalışan lion sürümünü adam etmesi şeklindedir. anlaşılan apple ın amacı; mac os yide ( yeni adı os) ios laştırmak. Çocuk oyuncağına çevirdiler iyice. apple mac ın donanımının yarısı kadar işletim sistemi yazılımıyla ilgilenseydi hala işin profesyonelleri 10.4 veya snow leopard da kalmazdı.

ürettiğin cihazlar belli donanıma sahip olmasına rağmen, ve sen sadece bunlara yazılım üretmene rağmen ( işletim sistemi) hala performans sorunları yaşatıyorsan ben sana ne diyeyim apple.

apple kendi güzelim mac işlemcileri bırakıp intele geçtiğinden bu yana perf. konusunda geriye doğru gidiyor.


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dodomoco 7 yıl
Bunun olacagi zaten belliydi her intel islemcisine bir mac cikiyor
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