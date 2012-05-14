MacBook Pro ve iMac modeli benchmark testlerinde Ivy Bridge yüklü olarak görüntülendi

Haber Editörü
Apple'ın masaüstü platformuna yönelik ürünlerinde güncelleme sezonu yaklaşırken, modellerin Ivy Bridge taşıyan prototipleri de benchmark sonuçlarında görünmeye başladı.
Geekbench sitesinde ortaya çıkan sonuçlara göre MacBook Pro 9.1 ve iMac 13.2 isimlendirilen iki modelin benchmark sonuçları görülüyor.
MacBook Pro 9.1 modelinde 2.7GHz hızında çalışan Ivy Bridge Core i7-3820QM işlemci ve 8GB DDR3 1600MHz RAM bulunduğu dikkat çekiyor. Geekbench skoru ise 12252. Hali hazırda Core i7-2860QM işlemci kullanan MacBook Pro modelinin skoru ise 10,500 seviyesindeydi.
iMac 13.2 modelinde ise 3.4GHz hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3770 işlemci ve 4GB DDR3 1600MHz RAM bulunuyor. Geekbench skoru 12183. Core i7-2600 işlemci barındıran iMac modeli ise 11,500 puan almıştı.
Listenin ne kadar gerçekçi olduğu bilinmiyor ancak anakart kodlarının geçerli olduğu belirtiliyor. Ivy Bridge güncellemesi yeni Mac serilerinde büyük ihtimalle hayata geçecek. Bu bakımdan sonuçların doğru olduğu varsayılabilir. Bunun yanında Retina ekran da yeni modeller için en çok konuşulan iddiaların arasında yer alıyor.
http://www.macrumors.com/2012/05/14/unreleased-2012-macbook-pro-and-imac-models-showing-up-in-benchmarks/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen katılıyorum. Telefon, tablet ve müzik işine girmek macintoshlara hep olumsuz olarak yansıdı. Apple'ın yaptığı kârlar arttı ve şirket batma tehlikesini atlatıp büyüdü ancak olan biz mac'çilere oldu. Apple, IOS ile uğraşmaktan, Mac OS X'e eskisi kadar özenmiyor, alelâde ve çıkarmış olmak için yeni versiyon çıkarıyor. Onu da çoğunlukla yine telefon ve tabletlerle aradaki optimizasyon için yapıyor, mac'ler için değil. Mac OS X'in eski stabilitesi artık yok ve her geçen gün de bu durum daha da kötüye gidiyor. Dediğin gibi, en stabil sistem 10.4 idi. 10.5 ile windows desteği geldi ama bu versiyonla birlikte stabilite de yavaş yavaş azalmaya başladı ve 10.7 ile bu sorun tavan yapmış durumda. Şu anda 10.6 kullanıyorum. Bilgisayarın hemen her açılışında masaüstünün kendiğinden alafabetik olarak sıralanmasına sinir oluyorum mesela.
@TunerSS ve napolyon94: Eski mac'lerde, snomask'in dediği gibi IBM-Motorola ortak yapımı olan işlemciler kullanılıyordu eski mac'lerde. O işlemciler o kadar kaliteli ve hızlılardı ki, o işlemcilerle şimdikileri Intel'i bile. Şu an IBM'in bu işlemcileri bildiğim kadarıyla yalnızca yüksek kapasiteli serverlarda kullanılıyor. Yine o işlemciler, o kadar iyilerdi ki, nasıl ki şu an Intel'in üst seviye işlemcilerini kullananlar AMD ile dalga geçiyorlarsa, aynı durum o zaman bu işlemcileri biz kullanırken Intel ile dalga geçiyorduk. Benim 3 yıllık ve 400 MHz'lik mac'im, arkadaşımın henüz aldığı PIII 650'den bile hızlı, bildiğin PIII 800 gibi çalışıyordu. Ben dalgamı geçerken, arkadaş ise bu duruma sinir oluyordu.
Lâkin devir değişti. Kurtların kocayıp köpeklere maskara olması gibi Apple bizi mac'lerde Intel işlemcileri kullanmaya başlayarak, PC'cilere maskara haline getirdi. Ve yine o zaman ki mac'lerin malzeme kaliteleri de o kadar iyiydi ki, mac'lerin herbirş eyleri özeldi ve ürünleri yine pahalıydı ancak bu fiyatı hak ediyordu. Ancak şu an için durum malesef öyle değil. Apple mac'lerin sadece dışa bakan yüzünü güzel yaptırıyor ancak dahili parçaların hemen hepsini de en ucuz ve kapasitesi en düşük olanlarından topluyor. Allah seni bildiği gibi etsin Apple.
tr.wikipedia.org/...
ondan önce ibm işlemcilerimi kullanıyordu?
Benim bildiğim kadarıyla motorolanın apple için ürettiği işlemcileri kullanıyordu
Umarım sene sonuna kadar 2. Nesil AMD Fusion ''Trinity'' işlemcili MacBook Air modeli görebiliriz.
ürettiğin cihazlar belli donanıma sahip olmasına rağmen, ve sen sadece bunlara yazılım üretmene rağmen ( işletim sistemi) hala performans sorunları yaşatıyorsan ben sana ne diyeyim apple.
apple kendi güzelim mac işlemcileri bırakıp intele geçtiğinden bu yana perf. konusunda geriye doğru gidiyor.