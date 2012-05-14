MacBook Pro ve iMac modeli benchmark testlerinde Ivy Bridge yüklü olarak görüntülendi

Apple'ın masaüstü platformuna yönelik ürünlerinde güncelleme sezonu yaklaşırken, modellerin Ivy Bridge taşıyan prototipleri de benchmark sonuçlarında görünmeye başladı.





Geekbench sitesinde ortaya çıkan sonuçlara göre MacBook Pro 9.1 ve iMac 13.2 isimlendirilen iki modelin benchmark sonuçları görülüyor.





MacBook Pro 9.1 modelinde 2.7GHz hızında çalışan Ivy Bridge Core i7-3820QM işlemci ve 8GB DDR3 1600MHz RAM bulunduğu dikkat çekiyor. Geekbench skoru ise 12252. Hali hazırda Core i7-2860QM işlemci kullanan MacBook Pro modelinin skoru ise 10,500 seviyesindeydi.





iMac 13.2 modelinde ise 3.4GHz hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3770 işlemci ve 4GB DDR3 1600MHz RAM bulunuyor. Geekbench skoru 12183. Core i7-2600 işlemci barındıran iMac modeli ise 11,500 puan almıştı.





Listenin ne kadar gerçekçi olduğu bilinmiyor ancak anakart kodlarının geçerli olduğu belirtiliyor. Ivy Bridge güncellemesi yeni Mac serilerinde büyük ihtimalle hayata geçecek. Bu bakımdan sonuçların doğru olduğu varsayılabilir. Bunun yanında Retina ekran da yeni modeller için en çok konuşulan iddiaların arasında yer alıyor.













http://www.macrumors.com/2012/05/14/unreleased-2012-macbook-pro-and-imac-models-showing-up-in-benchmarks/