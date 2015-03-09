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MacBook ülkemiz fiyatları belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,5b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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MacBook ülkemiz fiyatları belli oldu

Apple'ın bugünkü etkinliğinin yıldızlarından olan 12 inçlik Retina MacBook ülkemizde de kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Hem MacBook hem de güncellenmiş diğer MacBook serilerinin fiyatları belli oldu.
12 inçlik MacBook modelinin fiyatı 4299TL'den başlıyor. 512GB SSD versiyonu ise 5299TL olarak belirlenmiş. Döviz kurlarının da etkisiyle MacBook çok uçuk bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu haliyle ürün diğer MacBook ailesinden de ayrıldığını gösterdi.
Apple diğer MacBook serilerini de Broadwell tabanlı işlemcilerle güncelledi. MacBook Air serisi 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemci ve HD 6000 grafik birimi ile güncellenirken, 4GB RAM ve 128GB/256GB seçenekleri korunuyor. Yine döviz kurunda kaynaklı modellerin fiyatları da artışa geçti.
11 inçlik MacBook Air serisinde 128GB kapasiteli versiyon 2999TL, 256GB kapasiteli versiyon 3699TL olarak belirlenmiş. 13 inçlik seride ise 128GB kapasiteli versiyon 3399TL, 256GB kapasiteli versiyon 3999TL şeklinde satılacak.
MacBook Pro serisinde ise 2.7-2.9GHz saat hızlarında çalışan Core i5 çift çekirdekli işlemci, 8GB LPDDR3 bellek, Intel Iris 6100 grafik birimi yer alırken, Force Touch baskı hassasiyetli trackpad de mevcut. Fiyatlar kapasiteye göre değişiyor. 128GB kapasiteli model 4299TL, 256GB kapasiteli versiyon 4999TL, 512GB kapasiteli versiyon da 5999TL başlangıç fiyatına sahip.



http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook/alt%C4%B1n-512gb Yorum Yaz
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oKsyqeN 4 yıl en beğenilen
6 Bin lira para vericem birde entegre grafik kullanıcam ? Bu bilgisayarları alanların kafasını yaşabilsem keşke.
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strathmorea 4 yıl
2.el peugeot 206 var 2000 model, 512 model ssd li olan MacBook ile takas olunur.
(Zaytung gibi fiyatlar)
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oktayakgoz 4 yıl
ne güzel bir kısır döngü oluşturmuş apple. en pahalı en iyisi mantığıyla alış veriş yap sonra en iyisi bu diye gezin
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Parallel Killer 4 yıl
şaka gibi geçen seneki fiyatlara göre %50 zam yemiş nerdeyse tüm modeller
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tygra 4 yıl
Yahu ne salak adamlar var ... Soygun, zorla olur. Pahali gelirse apple almazsin, malligin luzumu yok. Boyle dusunen "apple ya da bir baska firma" ikamesi olan olmayan herhangi bir urun/hizmet icin neyse de ikamesi olan urun/hizmet icin "soygun" kelimesi mal turnusolu.

Soygunu yapan "zorunlu vergi" diye dayatan devlettir. Apple samsung vs vs silah zoruyla satmiyor. almazsin olur biter.
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cobanmahmut 4 yıl
Bizim Tofaş-Şahin'den daha pahalı
Hiç değilse Şahin ayağımızı yerden kesiyor
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dreampowder 4 yıl
Senelerdir donanımhaberdeyim, karşınızda derlemiş olduğum bitmeyen apple haberleri kilşeleri:

1- "ooo o fiyata araba alınır". Al hocam, tutan mı var? internete girmek için de arabaya biniyorsunuz, karşı caddeden sağa dönüyorsunuz, orada internet var.

2- "o fiyata bir pc toplarım varyaa üfff!" topla hocam, zorla mı veriyorlar size? Ben senelerdir topluyorum, evimde mutlaka toplama bir pc olmazsa olmazımdır. Ama işimde apple kullanıyorum, ikisinin yaptığı işler apayrı. Birinin yapabildiğini diğeri yapamıyor. İşinize hangisi geliyorsa.

3- "apple fanboyları nasıl olsa ne çıksa alıyorlar". Herkes salak bir siz akıllısınız, böyle devam edin


Macbook'lara gelince; açıkçası bana macbook air'lar bile gereksiz gözükürken bu model üstüne tüy dikmiş. Öncelikle Code M modelleri 2ghz hızlarını görmeden değil macbook bence hiçbir markanın core m serisi cihaz alınmaz. Cihazda kullandıkları pci express ssd ler ile işlemcinin yavaşlığını kapatmaya çalışıyorlar ama o da bir yere kadar.
. Sonuç olarak olmamış.

Kafamda hiçbir kullanım senaryosuna oturtamıyorum bu modelleri. Bir tek uyan şey var, starbucks'ta otururken masaya atılan bmw/mercedes anahtarlığının yanında artık ipad yerine bunları görme ihtimalmiz yüksek (bir de beats kulaklıkla müzik dinlerseniz kralsınız). Bu halleriyle facebook ta gezinmekten fazlasını yapamazlar zaten
.

Amacınız bu cihazda hava atmak dışında birşeyler yapabilmek ise o zaman bir ipad alın, aynı işlevselliği daha mobil olarak size sunuyor zaten, paranız da cebinizde kalsın

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doctor_bey 4 yıl
iSheep'lerin yeni oyuncağı...
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MrKhAn o7 4 yıl
Yeni macbook'un dezavantajlari nelerdir? Suradaki yazida acikca anlatilmis, buyrun: songfornight.com/...
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mafaky 4 yıl
Bu arada, bir saplama yapayım.

2015 model MBA'ler ve 13" rMBP, Apple TR Online Satış Sitesinden temin edilebiliyordu. Şimdi bunlar Zorlu ve Akasya mağazalarından da temin edilebilmekte. Bu mağazalardaki iPad'lerdeki modeller ve fiyatları "201" olanlar ancak teşhirdekiler halen 2014'ler. Ancak mağaza stoklarına 015 modeller de girmiş durumda; birkaç gün içinde teşhirdekiler de 2015 modellerle değiştirilecek imiş...

Tabi 9 Mart'ta lansmanı yapılmış olan meşhur 12" rMB henüz ortalarda yok (fiyat listelerinde yer almakta...) ve Nisan içinde bir tarihte geleceği söylenmekte...

Bilginize.
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mafaky 4 yıl MrKhAn o7
MrKhAn o7

Yeni macbook'un dezavantajlari nelerdir? Suradaki yazida acikca anlatilmis, buyrun: songfornight.com/...

Bakın, yeni rMB'ları alacak kişilerin profilleri aşağı yukarı belli. Tabii ki bunları DJ'ler almayacak. Burakın giriş-çıkış donanımını, yani DJ o sırada seri çalışırken kazara elini çarpacak olsa o rMB uçup gidecek!...

Emin olun Apple da bu yeni rMB ile sadece belli bir alıcı kesimi etkileyip onlara ürün satacak. Aklı başında, profesyonellere göre değil zaten bu ürün. Alacaklar güle güle kullansınlar; ben almam da, alamam da!... Ama bir süs eşyası olarak beğenirim; arada bir AppleStore'a girdiğimde alır okşarım, vs. vs.
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Redesus 4 yıl
Yine de macbook un alıcısı belli eski macler kadar satılır bu da
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broodofqueen 4 yıl
Lenovo'nun Yoga Pro 2'üne baktım, güzel cihaz.. Ekranı ile daha önde hatta. Kıyas yapılacak cihaz bence Lenovo Yoga Pro. Onun fiyatı 3500 TL civarı bu ise 4300. Pahalı! Air fiyatlarında olsa belki alınır ama bu sefer kendi kendini baltalar. Bence halen en mantıklı çözüm Macbook Air.
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DH Misafiri 4 yıl
klavyeli ipad e kim 4000tl para verir ki?
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uçan tekme 4 yıl
youtube kanallarında da benzer tartışmalar var.insanlar artık koyun yerine konulduğunun farkına varmaya başladılar bu fiyatla.

apple ın insanları koyun yerine koyup nasıl soyduğunu çok net görüyoruz.

netbook ayarında olan bir cihaza 4500 lira istiyor.komedi gibi.

bence çoğu apple fanı uyanmış durumda.
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mk2kill 4 yıl
bu fiyatlara vazelin de dahil mi yoksa alıcılar kendisi mi getiriyor yanında
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FlyingUnderpants 4 yıl
Asus Lenovo Samsung gibi markaların ultrabook'larını tercih ederim paranın yarısı cebime kalır. Free upgrade ile Win10'a terfi ederim mis gibi yıllarca her ortamda kullanırım.
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igetsky 4 yıl
sonunda geldi ama tr den kesinlikle alinmaz.
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