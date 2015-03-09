MacBook ülkemiz fiyatları belli oldu





Apple'ın bugünkü etkinliğinin yıldızlarından olan 12 inçlik Retina MacBook ülkemizde de kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Hem MacBook hem de güncellenmiş diğer MacBook serilerinin fiyatları belli oldu.

12 inçlik MacBook modelinin fiyatı 4299TL'den başlıyor. 512GB SSD versiyonu ise 5299TL olarak belirlenmiş. Döviz kurlarının da etkisiyle MacBook çok uçuk bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu haliyle ürün diğer MacBook ailesinden de ayrıldığını gösterdi.

Apple diğer MacBook serilerini de Broadwell tabanlı işlemcilerle güncelledi. MacBook Air serisi 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemci ve HD 6000 grafik birimi ile güncellenirken, 4GB RAM ve 128GB/256GB seçenekleri korunuyor. Yine döviz kurunda kaynaklı modellerin fiyatları da artışa geçti.

11 inçlik MacBook Air serisinde 128GB kapasiteli versiyon 2999TL, 256GB kapasiteli versiyon 3699TL olarak belirlenmiş. 13 inçlik seride ise 128GB kapasiteli versiyon 3399TL, 256GB kapasiteli versiyon 3999TL şeklinde satılacak.

MacBook Pro serisinde ise 2.7-2.9GHz saat hızlarında çalışan Core i5 çift çekirdekli işlemci, 8GB LPDDR3 bellek, Intel Iris 6100 grafik birimi yer alırken, Force Touch baskı hassasiyetli trackpad de mevcut. Fiyatlar kapasiteye göre değişiyor. 128GB kapasiteli model 4299TL, 256GB kapasiteli versiyon 4999TL, 512GB kapasiteli versiyon da 5999TL başlangıç fiyatına sahip.









http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook/alt%C4%B1n-512gb