Mad Rocket: Fog of War hayatta kalma oyunu ilgi görüyor

Hayatta kalma oyunları türüne yeni bir bakış açısı getiren Mad Rocket: Fog of War uzun süredir devam eden deneme sürecini bitirdi ve indirmeye sunuldu. Kısa sürede de trend oyunlar listesine girdi.

Mad Rocket: Fog of War neler sunuyor?

Mad Rocket: Fog of War biraz farklı bir yaklaşım sunuyor. Oyuncular karşı tarafın üssünü kuş bakışı harita üzerinde yok etmeye çalışıyor. Harita ise tamamen kapalı ve ilerleyerek açmak gerekiyor. Strateji de burada devreye giriyor.

Eğlenceli grafiklere sahip olan oyun dikkat ve strateji gerektiriyor. Oyun alanına ilk olarak indirdiğiniz taktik ekibi korumak için hedef belirleyerek büyük roket, roket yağmuru, ağır silahlarla tarama şeklinde sürekli atış yapmanız gerekiyor. Alanı yok etmek için belirli bir süreniz var.

Ayrıca Bkz.

"Helyum gazı Apple cihazlarını bozuyor"

Battle Royale türünde olduğu gibi belirli bir puan bareminiz var ve her kullandığınız silahta puan harcıyorsunuz. Barem belirli bir sürede dolduğu için alana attığınız silahları iyi düşünmeniz gerekiyor. Özellikle zamanın daraldığı durumlarda bu çok önemli.

Hikâye modunda bölüm geçtikçe farklı hediye ekipmanlar ve paralar kazanıyorsunuz. Bunları silahlarınızı geliştirmek için harcamanız gerekiyor. Hem silahlarınız hem karakteriniz seviye atlıyor ve yükseltme imkânı oluyor.

Kendinizi geliştirirken üssünüzü de en iyi şekilde geliştirmeniz ve korumaya almanız gerekiyor. Zira PvP modunda bir üsse saldırıya geçtiğiniz zaman sizin üssünüzün de erişimi açılıyor. Üste savaş imkânı olmadığı için farklı silahlar kullanarak bir koruma kalkanı oluşturuyorsunuz.

Oyun oldukça sürükleyici ve zaman alıcı. Oyun içi satışlar çok fazla oyuncuyu zorlamıyor. Kazandığınız paralarla kendinizi geliştirebiliyorsunuz.