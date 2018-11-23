Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti

Bir dönem sadece Güney Kore, Japonya ve Batılı ülkelerin boy gösterdiği en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde artık Çin hakimiyeti var. Henüz tek olarak liderliği ele geçiremediler ancak toplam oranlarda farkı açıyorlar.
Yavaş yavaş liderliğe yürüyor
Yılın üçüncü çeyreği itibariyle yapılan pazar analizine göre toplamda 355 milyon akıllı telefon satılan pazarda yüzde 6 civarında bir daralma yaşandı. Daralma en çok Samsung ve Apple’ı etkiledi.
Mobil bölümde kriz korkusu yaşayan Samsung halen lider durumda ancak 72 milyon satış rakamı yüzde 13 civarında bir düşüşe işaret ediyor. Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 satışlarının bir önceki amiral gemilerine göre geride kaldığı anlaşılıyor.Ayrıca Bkz. "Çin’de komik araştırma: Zenginler Huawei, fakirler iPhone satın alıyor"
Huawei iki çeyrektir Apple’ı geride bırakmayı başarıyor. ABD-Çin ticaret savaşına rağmen Huawei yüzde 33 büyüdü ve 52 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Bu rakam hem kendisi için hem de Çinli üreticiler arasında tarihi bir rekor demek.
Apple ise Çin ve Hindistan pazarlarında durgunluğu aşamadığı için büyüme gösteremedi ve 47 milyon iPhone satışında kaldı. Xiaomi 34.3 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 21 büyüdü ve dördüncülüğü garantiledi. Beşinci sırada Oppo yüzde 2 kayıpla 30 milyon civarında akıllı telefon sattı.
Bireysel anlamda Çinliler lider değil ancak pazar paylarını topladığımızda ilk 5 sırada yüzde 32 civarında bir rakam elde ediliyor. Hem Samsung hem de Apple açısından fark büyük. İlk 10 sırada ise Vivo, Tecno, Coolpad gibi diğer Çinliler de yer alıyor. Böylece pazarda Çinlilerin yüzde 50 civarında bir paya sahip olduğu tahminini yapabiliriz.
https://www.gizmochina.com/2018/11/23/idc-xiaomi-shipped-34-3-million-smartphones-in-q3-2018-to-become-worlds-no-4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimse türkiyeye dost değil, yeri geldiğinde azeriler bile satar. Onun için f/p hangi cihazsa onu alırım.
Çinli dayıların en kaliteli telefonu Antep baklavası gibi çatırdayarak kırılıyor
bu yeniyil katliamini bilirsin istanbulda disco basildi. basan kim ... kirgiz. niye basti? seriatci bir tip idi arap efendilerinin taleplerini yerine getirdi.
cinde de pala ile okul basan seriatci uygurlar vs... adamlara saldirdin ve karsiligi olacak. cin bu, karsinizda ezik tipte liberal beyaz avrupali yok solcu kafada. kucukler minnaklar ama sayilari 1,2 milyara vardi. eeee gidip saga solu basip benim cocugumu esimi ailemi oldurecegine, cin icabina baksin seriatcilerin.
he bu arada evet yine dinci maguduriyeti ... olan yine derdi ekmegi imani olan siradan uygurlar da zulm goruyor. tiksiniyorum bu kafadan! gittikleri her medeniyette , muslumanlarin basina dert aciyorlar. lakin sorsak en muslumanlari bu seriatci kafadakiler, oraya buraya saldirirken Allah ekber lakin kaybedince, nolur abi kandirdilar beni zorla savastirdilar ehuehuhehu magudurum ben magudur edebiyati.
cdn.mashreghnews.ir/... 12 yasinda cocugun kafasini kesebilecek herkes bence cinin iskencelerine maruz kalmali. acitasyon icin ...
Turkluk bilinci ile yetisen uygur cocuklar... cin bunun icin bunlara zulm ediyor goruldugu uzre degil mi?
uygurlari zaten sevmiyordum. gokturk imparatorlugunu yiktilar, cin ile bir olup. komunist geldi komunist oldu ... simdi araplara tapmaya basladilar. bir kere Turk olamadilar. zamaninda budist takiliyorlardi...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6079 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, xiaomi ve