Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti

Bir dönem sadece Güney Kore, Japonya ve Batılı ülkelerin boy gösterdiği en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde artık Çin hakimiyeti var. Henüz tek olarak liderliği ele geçiremediler ancak toplam oranlarda farkı açıyorlar.

Yavaş yavaş liderliğe yürüyor

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle yapılan pazar analizine göre toplamda 355 milyon akıllı telefon satılan pazarda yüzde 6 civarında bir daralma yaşandı. Daralma en çok Samsung ve Apple’ı etkiledi.

Mobil bölümde kriz korkusu yaşayan Samsung halen lider durumda ancak 72 milyon satış rakamı yüzde 13 civarında bir düşüşe işaret ediyor. Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 satışlarının bir önceki amiral gemilerine göre geride kaldığı anlaşılıyor.

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Huawei iki çeyrektir Apple’ı geride bırakmayı başarıyor. ABD-Çin ticaret savaşına rağmen Huawei yüzde 33 büyüdü ve 52 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Bu rakam hem kendisi için hem de Çinli üreticiler arasında tarihi bir rekor demek.

Apple ise Çin ve Hindistan pazarlarında durgunluğu aşamadığı için büyüme gösteremedi ve 47 milyon iPhone satışında kaldı. Xiaomi 34.3 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 21 büyüdü ve dördüncülüğü garantiledi. Beşinci sırada Oppo yüzde 2 kayıpla 30 milyon civarında akıllı telefon sattı.

Bireysel anlamda Çinliler lider değil ancak pazar paylarını topladığımızda ilk 5 sırada yüzde 32 civarında bir rakam elde ediliyor. Hem Samsung hem de Apple açısından fark büyük. İlk 10 sırada ise Vivo, Tecno, Coolpad gibi diğer Çinliler de yer alıyor. Böylece pazarda Çinlilerin yüzde 50 civarında bir paya sahip olduğu tahminini yapabiliriz.