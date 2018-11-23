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Akıllı telefon pazarında Çin hakimiyeti

Çinli üreticiler toplamda akıllı telefon pazarının en yüksek pay oranını yakaladı. İlk 5 içerisinde yüzde 32, ilk 10 içerisinde ise yüzde 50 civarında bir pay söz konusu. Lider ise Huawei.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece Güney Kore, Japonya ve Batılı ülkelerin boy gösterdiği en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde artık Çin hakimiyeti var. Henüz tek olarak liderliği ele geçiremediler ancak toplam oranlarda farkı açıyorlar.

Yavaş yavaş liderliğe yürüyor

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle yapılan pazar analizine göre toplamda 355 milyon akıllı telefon satılan pazarda yüzde 6 civarında bir daralma yaşandı. Daralma en çok Samsung ve Apple’ı etkiledi.

Mobil bölümde kriz korkusu yaşayan Samsung halen lider durumda ancak 72 milyon satış rakamı yüzde 13 civarında bir düşüşe işaret ediyor. Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 satışlarının bir önceki amiral gemilerine göre geride kaldığı anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin’de komik araştırma: Zenginler Huawei, fakirler iPhone satın alıyor"

Huawei iki çeyrektir Apple’ı geride bırakmayı başarıyor. ABD-Çin ticaret savaşına rağmen Huawei yüzde 33 büyüdü ve 52 milyon akıllı telefon satışı yaptı. Bu rakam hem kendisi için hem de Çinli üreticiler arasında tarihi bir rekor demek.

Apple ise Çin ve Hindistan pazarlarında durgunluğu aşamadığı için büyüme gösteremedi ve 47 milyon iPhone satışında kaldı. Xiaomi 34.3 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 21 büyüdü ve dördüncülüğü garantiledi. Beşinci sırada Oppo yüzde 2 kayıpla 30 milyon civarında akıllı telefon sattı.

Bireysel anlamda Çinliler lider değil ancak pazar paylarını topladığımızda ilk 5 sırada yüzde 32 civarında bir rakam elde ediliyor. Hem Samsung hem de Apple açısından fark büyük. İlk 10 sırada ise Vivo, Tecno, Coolpad gibi diğer Çinliler de yer alıyor. Böylece pazarda Çinlilerin yüzde 50 civarında bir paya sahip olduğu tahminini yapabiliriz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/23/idc-xiaomi-shipped-34-3-million-smartphones-in-q3-2018-to-become-worlds-no-4/ Yorum Yaz
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javaprof 5 ay
Ne çini severim ne de amerikayı birisi türk katliamı yapıyor diğeri pkklılara silah dağıtıyor. Şurda sempatik bulduğum tek firma samsung bu ülkelerin ürününü alıpta ölen bir şehitte payım olmasını istemem özellikle apple.
Ne çini severim ne de amerikayı birisi türk katliamı yapıyor diğeri pkklılara silah dağıtıyor. Şurda sempatik bulduğum tek firma samsung bu ülkelerin ürününü al...
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay en beğenilen javaprof
Güney Kore'de ABD yalayıcısı ohooo yav herkesi iyi mi sandın sen bu dünyada kendi kabuğunda yaşayan yok japon güney kore direk abd destekli
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mavizaman 5 ay
samsung erimeye devam ediyor bir dönemde nokia da böyleydi.
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Technotronic 5 ay
Huawei ve xiaomi, apple ve Samsung un sonunu getirecek.
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Bluedn 5 ay
Çin fanatikliği yapanları anlamıyorm Çin dünyayı ele geçirse ABD den daha beter eder emin olun
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~Lion King~ 5 ay
Konunun amacı teknoloji, konuşulanlara bakın.
Kimse türkiyeye dost değil, yeri geldiğinde azeriler bile satar. Onun için f/p hangi cihazsa onu alırım.
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46and77 5 ay
Türkün Türkt'en başka dostu yoktur
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firat_kilic 5 ay
Atatürkün Türkiyesi ve Atatürkü örnek alan ilk okulda okutan Çin. Geldiğimiz noktaya bak. Göstermelik Atatürkçülük bayramdan bayrama// Birde Atatürkü ve silah arkadaşlarını kötüleyen bir iktidar ve uzantıları. Ne yapıyor? Millete ait olan Cumhuriyet kurumlarını ele geçirip zarar göstertip kendi adamlarına özelleştiriyor. Millet ne yapıyor? Ne?. Ya Atatürkün fikirlerini uygularsın yada ezilir gidersin. Adam klasik. Tüm zamanlara uygulanabilen düşüncesini kavrayabilirsen eğer. O sensin O benim O Biziz. Cumhuriyet BİZ demektir ÖZEL sektör ise BEN demektir. Millet demek BİZ demektir. Kimse cevap yetiştirmesin. Çünkü bu soru değil. Şimdi ÇİNİ izlemeye devam et. Çine komünist diyip antikomünist (anti halkçı) derneği kuran fetö bu derneklerin elemanı olan eski cumhurbaşkanı abd.gül.... şimdi çin için ne diyor acaba? Ve bu kaldığımız geriliği bu adamlara borçlu değilmiyiz? Hala oturup düşünmedin herhalde... Düşünce düşünürsün çünkü hep böyle yapıyorsun. Bir de düşmeden önce düşünmek var. Bunu unutma.
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javaprof 5 ay firat_kilic
ne diyon emmi? Herkes atatürkü örnek almak zorunda mı kimi yavuz sultan selimi örnek alır kimi newtonu kimi teslayı. Ben şahsen mühendis olduğum için newton veya al harezmi yi kendime daha yakın görürüm.
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koyunsavar 5 ay

Çinli dayıların en kaliteli telefonu Antep baklavası gibi çatırdayarak kırılıyor
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expressimo 5 ay koyunsavar
O da bir şey mi sen antep baklavası görmemişssin htc adı altında baklava yufkası satıyorlar.
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OverClocK1ng 5 ay
Çin'lilerden başka yükselme gösteren olmamış. Adamlar resmen kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz demişler...
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javaprof 5 ay OverClocK1ng
hocam profilinizdeki foto size mi ait yoksa donanım inceleyen biri falan mı?
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alemburda34 5 ay
Xiaomi fırtına gibi esiyor ülkemizdede hemen hemen heryerde bulunabilir oldu
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javaprof 5 ay
Ne çini severim ne de amerikayı birisi türk katliamı yapıyor diğeri pkklılara silah dağıtıyor. Şurda sempatik bulduğum tek firma samsung bu ülkelerin ürününü alıpta ölen bir şehitte payım olmasını istemem özellikle apple.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay javaprof
Güney Kore'de ABD yalayıcısı ohooo yav herkesi iyi mi sandın sen bu dünyada kendi kabuğunda yaşayan yok japon güney kore direk abd destekli
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firat_kilic 5 ay javaprof
Biraz da şuradan okunabilir / Çini abd kontrollü islamla çökertme / Ayrıca çinliler hala Kubilay hanın çini fethinden sonra bastığı para Yuanı kullanır. Eğer çin islamlaşırsa bilki amerika onu din ile ele geçirmiştir. Bunun bir ucu fetöydü. O işler bildiğin gibi değil tvlerden anlatıldığı gibi değil.. oturup kendin tarafsız arge yapıp zamanda parçaları birleştirip ne nereye gidiyoru görmen lazım... öteki türlü kulaktan kulağa oynayabiliriz ama yaşımız kaldırmaz. Abd için ise Dp zamanında fatin rüştü zorlunun abd de meclisten habersiz imza attığı belgelerde eğer TR.abd ile imzalı anlaşmaya karşı gelir ise kontrollü gerilla kurup Türkiyeye bu gerilla ile yaptırımda buluncağı fln yazıyor diye okumuştum. m.bianet.org/...
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bluedevil866 5 ay javaprof
Cin 10 yildir kimseye ellemiyordu nedense birden celallendi mi?
bu yeniyil katliamini bilirsin istanbulda disco basildi. basan kim ... kirgiz. niye basti? seriatci bir tip idi arap efendilerinin taleplerini yerine getirdi.
cinde de pala ile okul basan seriatci uygurlar vs... adamlara saldirdin ve karsiligi olacak. cin bu, karsinizda ezik tipte liberal beyaz avrupali yok solcu kafada. kucukler minnaklar ama sayilari 1,2 milyara vardi. eeee gidip saga solu basip benim cocugumu esimi ailemi oldurecegine, cin icabina baksin seriatcilerin.
he bu arada evet yine dinci maguduriyeti ... olan yine derdi ekmegi imani olan siradan uygurlar da zulm goruyor. tiksiniyorum bu kafadan! gittikleri her medeniyette , muslumanlarin basina dert aciyorlar. lakin sorsak en muslumanlari bu seriatci kafadakiler, oraya buraya saldirirken Allah ekber lakin kaybedince, nolur abi kandirdilar beni zorla savastirdilar ehuehuhehu magudurum ben magudur edebiyati.
cdn.mashreghnews.ir/... 12 yasinda cocugun kafasini kesebilecek herkes bence cinin iskencelerine maruz kalmali. acitasyon icin ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Turkluk bilinci ile yetisen uygur cocuklar... cin bunun icin bunlara zulm ediyor goruldugu uzre degil mi?
uygurlari zaten sevmiyordum. gokturk imparatorlugunu yiktilar, cin ile bir olup. komunist geldi komunist oldu ... simdi araplara tapmaya basladilar. bir kere Turk olamadilar. zamaninda budist takiliyorlardi...
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