Madonna yeni klibini Snapchat ile yayınladı

Yaklaşık 1 hafta önce hizmete giren Snapchat'in Discover özelliğini ile yapılan paylaşım ses getirmeyi başardı. Madonna'nın "Living for Love" şarkısına çekilen klip dünyada ilk defa Snapchat üzerinden yayınlandı.

Madonna'nın yeni klibini izlemek için kullanıcılara verilen 24 saatlik süre bu akşam süresini dolduracak, bu sürenin ardından ise başka bir içerik 24 saat süreyle Discover'da yerini alacak. Yeni gelir modeli olarak getirilen bu özelliğin müzik sektörüne ilgi duyması sektör açısından ilginç karşılansa da Snapchat'in müzik sektörü ile ilgilendiği Sony Pictures'in hack skandalı sonrası yayınlanan e-posta yazışmalarında da ortaya çıkmıştı.