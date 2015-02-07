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Madonna yeni klibini Snapchat ile yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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5
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Madonna yeni klibini Snapchat ile yayınladı
Yaklaşık 1 hafta önce hizmete giren Snapchat'in Discover özelliğini ile yapılan paylaşım ses getirmeyi başardı. Madonna'nın "Living for Love" şarkısına çekilen klip dünyada ilk defa Snapchat üzerinden yayınlandı.
Madonna'nın yeni klibini izlemek için kullanıcılara verilen 24 saatlik süre bu akşam süresini dolduracak, bu sürenin ardından ise başka bir içerik 24 saat süreyle Discover'da yerini alacak. Yeni gelir modeli olarak getirilen bu özelliğin müzik sektörüne ilgi duyması sektör açısından ilginç karşılansa da Snapchat'in müzik sektörü ile ilgilendiği Sony Pictures'in hack skandalı sonrası yayınlanan e-posta yazışmalarında da ortaya çıkmıştı. 

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doctor_bey 4 yıl
Klibi gösterdikten sonra şanslı kişilere hediye vermeliler bence; mesela 10.000 kişilik bir kota oluşturup klibi izledikten sonra klipteki şarkı bu 10.000 kişiye özel bir kod aracılığıyla müzik platformlarından (artık iTunes mu olur baska bir platform mu olur orasını bilmem) alma imkanı sunsa daha çok dikkat çeker, en azından ben indiririm yani uygulamayı; beleşe hayır demem her ne kadar küçük bir olasılık olsa bile
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Alpoahmo 4 yıl
Bi haber daha görmüştüm geçenlerde artık 5 dakikalık snapta dizi çekilicekmiş
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Qatar Foundation 4 yıl
iyi olay yapmışlar
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mcrew 4 yıl
wp10 gelince nolcak ki
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DH Misafiri 4 yıl
Kendini bilmez Snapchat Windows Phone için uygulamasını getirsin önce.6snapin yapımcısı Rudy kaynak kodlarını alın bakın yeter ki wp kullanıcılarını mahrum etmeyin dedi.Onlar sallamadı bile.Bilerek yapıyorlar ama Windows 10 ile görüşeceğiz hepsiyle..
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