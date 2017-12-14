Mahkeme kararı belli oldu: Booking.com Türkiye'ye geri dönebilir

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada yeni bir karara imza attı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada çarpıcı bir karar verdi. Mahkeme, TÜRSAB’ın bir hafta içinde 500 bin TL’lik teminat mektubu getirmesini istedi. Söz konusu sürede teminat mektubu getirilmemesi halinde, Booking,com için verilen tedbir kararı kalkabilir.

Online otel rezervasyon platformu Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ara kararını bugün açıkladı. Ara kararda, ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamasına ilişkin şu açıklamaya yer verildi:

“…Tedbir kararı verirken teminat aramaması yerinde görülmemiştir. Hükmün bu nedenle kaldırılmasına ve tedbir kararı nedeniyle davalı ve müdahillerin olası zararlarının teminatı olmak üzere takdiren 500.000-TL nakdi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı tedbir kararının uygulanmasına oy çokluğu ile kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar vermek gerekmiştir”

Kararda, 500 bin liralık teminat mektubu için 1 haftalık kesin süre verildi.

http://www.hurriyet.com.tr/booking-comdan-cok-onemli-turkiye-aciklamasi-40612902