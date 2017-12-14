Mahkeme kararı belli oldu: Booking.com Türkiye'ye geri dönebilir

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada yeni bir karara imza attı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada çarpıcı bir karar verdi. Mahkeme, TÜRSAB’ın bir hafta içinde 500 bin TL’lik teminat mektubu getirmesini istedi. Söz konusu sürede teminat mektubu getirilmemesi halinde, Booking,com için verilen tedbir kararı kalkabilir.
Online otel rezervasyon platformu Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.
Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ara kararını bugün açıkladı. Ara kararda, ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamasına ilişkin şu açıklamaya yer verildi:
“…Tedbir kararı verirken teminat aramaması yerinde görülmemiştir. Hükmün bu nedenle kaldırılmasına ve tedbir kararı nedeniyle davalı ve müdahillerin olası zararlarının teminatı olmak üzere takdiren 500.000-TL nakdi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı tedbir kararının uygulanmasına oy çokluğu ile kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar vermek gerekmiştir”
Kararda, 500 bin liralık teminat mektubu için 1 haftalık kesin süre verildi.
http://www.hurriyet.com.tr/booking-comdan-cok-onemli-turkiye-aciklamasi-40612902 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gezi ve Turizm konusunda da yazdım. Booking.com'un TR otellerine TC sınırları üzerinde ulaşılamamasının sebebi TR'de temsilciliği olmayan, olmadığı içinde ne Ticaret bakanlığına, ne ekonomi bakanlığına ama en önemlisi faaliyetinin unsuru olan Turizm ve Kültür Bakanlığına tabi, bağlı ve denetiminde olmaması buna rağmen de tekel oluşturmasını önlemekti.
en basitinden, rezervasyon yaparsın, iptal etmek durumunda kalmışsındır, iptal etmez, bu durumu şikayet etmek istesen kim ilgilencek seninle? Türsab'a bağlı değil, bakanlığa bağlı değil.
Her otelden %15 komisyon alır, üzerine otele ağır yaptırımlar uygular. Türkiye'de büyük tur operatörleri dahil, hiç bir acente sattığı bir otel üzerinden %15 komisyon almaz. Booking. in ilk kırmızı çizgisidir. itiraz etsen edemezsin.
booking.com ile bir seyahat acentesi arasında iç pazarda fiyat %50 ye kadar fark gösterir
X otel Y acentesinde gecelik 100 TL fiyat verir
Y acentesi, TÜRSAB'a, Turizm bakanlığına bağlıdır, denetimi vardır, koşulları vardır, eleman çalıştırırken belli kriterler ve donanıma sahip olmalıdır ona göre maaş verir.
Faaliyetleri için Maliye bakanlığına bağlıdır, o 100 TL lik satıştan kazandığı komisyon üzerinden vergi verir, çalıştırdığı personel için SGK kesintisi verir. Yeri kira ise stopaj verir.
booking.com aynı X oteli 70 TL'den satar
70 TL nin içinde %15 komisyonu vardır
birde fatura kestiği için %8 KDV öder
merkezi Hollanda da olduğu için Türkiye-Hollanda arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olduğundan. Şirket Hollanda'da vergi ödüyorsa Türkiye'de vergi ödemek zorunda değil. yani ödemez.
İşte Türsab bunun önüne geçmek adına ve tekelleşmesi adına yaptı bunu
Yoksa Başaran'ı zerre sevmem adam geçen hafta yapılması gereken genel kurulu bile iptal etti
ama insanlara sadece daha ucuza aldığı bir şeyi sırf elinden alındı diye yasaklayana kızmadan önce bir araştırmalı neden ucuz, yerli firmada neden pahalı diye.
En basit tabirle booking.com otel rezervasyonlarında Hollanda menşeli bir firmaya uygulanan kapitülasyon du
Lozan antlaşması bizlerin kırmızı çizgisi, güncellenemez, revize edilemez ayrıca Kapitülasyonlar Lozan antlaşmasında kaldırıldı.
Lozan'ı savunan birisinin, sırf işine geliyor diye booking.com'u savunması kendi içinde tezat oluşturmasıdır.