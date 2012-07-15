Major Mayhem, Android için yayınlandı, iOS versiyonu büyük bir güncellemeyle ücretsiz olarak yenilendi

Adult Swim, geçtiğimiz yıl Kasım ayında iOS için satışa sunduğu Major Mayhem oyununu Google Play Store'da yayınladı. Çıktığı ilk dönemde hızla popüler hale gelen yapım, zamanla oynanabilirliğini kaybetmişti. Ancak 2.0 sürümüne güncellenen iOS ve Android versiyonlarında 'freemium' iş modelini benimseyen tecrübeli geliştirici, tekrar yükselişe geçmekte kararlı.

4 farklı mod, 45 bölüm, tamamlanmayı bekleyen 100 hedef, 150 görev nesnesi, 5 özel güç, 20 özgün silah, 42 kıyafet ve şapkanın yer aldığı Major Mayhem'de, üç boyutlu çevrelerde ilerleyerek düşman birliklerini yok edecek, dünyayı ve sevgilinizi kurtarmaya çalışacaksınız.

Side-scrolling türündeki oyunda tüm eşyalara erişebilmeniz için oyunu klasik, TimeBomb, Arcade ve Survival modlarında oynamanız yeterli. Ancak uygulama içi satın alma hizmeti ile istediğiniz ögeyi elde etmeniz çok daha kolay olacak. Yine de piyasadaki diğer'freemium' yapımlara göre oyuncuyu para harcamaya değil oyunu oynamaya yönelttiğini söyleyebiliriz.

Birkaç günde 10,000'in üzerinde Android kullanıcısı tarafından indirilen Major Mayhem, büyük beğeni topladı. Android 2.0 ve üstü sürümlere sahip cihaz sahipleri 26MB büyüklüğündeki oyunu Play Store' dan indirebilirler.

Retina desteği ve çok sayıda yenilikle güncellenerek ücretsiz hale getirilen oyunun 2.0 versiyonunu iOS 3.1.3 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch'lara buradan kurabilirsiniz. Kasım'da paylaşılan tanıtım videosu aşağıdadır.

http://toucharcade.com/2012/07/13/adult-swims-major-mayhem-gets-massive-2-0-update-and-goes-freemium/