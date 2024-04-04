Hyundai i20'ye Style Limited Edition donanımı eklendi

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği ve aynı zamanda Türkiye’de de en çok satılan modellerin arasında yer alan Hyundai i20, mevcut donanım seviyelerine bir yenisini daha ekledi. Style donanım seviyesini daha sportif ve daha kullanışlı hale getiren Style Limited Edition, tüketiciler tarafından yoğun rağbet gösterilen 1.4 litrelik benzinli motorla kombine ediliyor.
Hyundai i20 Style Limited Edition’ın kampanyalı satış fiyatı 1.105.000 TL olarak açıklandı. Hyundai i20, Style Limited Edition donanım seviyesiyle birlikte dış görünüşe ve konfor öğelerine önem veren tüketicilere hitap ediyor. Hem dış hem de iç mekanda orantıyı, mimariyi, stili ve teknolojiyi uyumlu hale getiren Hyundai i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...