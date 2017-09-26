Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor

Elektrikli süpürgeleriyle tanınan dünyaca ünlü marka Dyson, elektrikli otomobil inşa ettiğini doğruladı. Şirket 2020 yılında elektrikli otomobilini tanıtacak. Dolayısıyla nasıl bir araç üzerinde çalıştıklarını görebilmemiz için uzun süre beklememiz gerek. Dyson elektrikli otomobil projesinde 400'den fazla çalışanı bulunan bir ekibin olduğunu belirtti.

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İngiltere merkezli teknoloji şirketi, pil ve dijital motor teknolojisinde geniş tecrübeye sahip. İlk elektrikli otomobilini geliştirirken bu deneyimden faydalanacak. Dyson bu projeye 2.6 milyar dolar gibi önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.

Piyasadaki elektrikli otomobillerden farklı olacak

Dyson'un kurucusu ve CEO'su James Dyson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin ilk otomobilinin yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olmayacağını söyledi. Deneyimli yönetici bugün piyasada gördüğümüz elektrikli otomobillerden "radikal derecede farklı" olacağını söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay açıklanmadığı için sadece "bekleyip görmemiz" gerekecek.

Dyson'un elektrikli otomobilinin ucuz olması beklenmiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı araç hakkındaki diğer detaylar önümüzdeki yıllarda açığa çıkacak.

https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/26/james-dyson-electric-car-2020?CMP=twt_a-technology_b-gdntech