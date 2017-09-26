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Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor

Elektrikli süpürgeleriyle ünlü İngiliz şirketi Dyson elektrikli bir otomobil geliştirdiğini açıkladı. 2020 yılında tanıtılacak otomobil piyasadakilerden radikal derecede farklı olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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24
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli süpürgeleriyle tanınan dünyaca ünlü marka Dyson, elektrikli otomobil inşa ettiğini doğruladı. Şirket 2020 yılında elektrikli otomobilini tanıtacak. Dolayısıyla nasıl bir araç üzerinde çalıştıklarını görebilmemiz için uzun süre beklememiz gerek. Dyson elektrikli otomobil projesinde 400'den fazla çalışanı bulunan bir ekibin olduğunu belirtti.
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İngiltere merkezli teknoloji şirketi, pil ve dijital motor teknolojisinde geniş tecrübeye sahip. İlk elektrikli otomobilini geliştirirken bu deneyimden faydalanacak. Dyson bu projeye 2.6 milyar dolar gibi önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.

Piyasadaki elektrikli otomobillerden farklı olacak

Dyson'un kurucusu ve CEO'su James Dyson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin ilk otomobilinin yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olmayacağını söyledi. Deneyimli yönetici bugün piyasada gördüğümüz elektrikli otomobillerden "radikal derecede farklı" olacağını söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay açıklanmadığı için sadece "bekleyip görmemiz" gerekecek.
Dyson'un elektrikli otomobilinin ucuz olması beklenmiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı araç hakkındaki diğer detaylar önümüzdeki yıllarda açığa çıkacak.

https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/26/james-dyson-electric-car-2020?CMP=twt_a-technology_b-gdntech Yorum Yaz
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl en beğenilen
10 yıl önce aldığım dyson dc 29 hala yeni rakiplerine kök söktürür..
üstelik 10 yıl boyunca filtre değişim gibi masraflarım olmadı yıka kurut yerine tak azalmayan bir emiş gücü..
sinbo vs diyenler olmuş bir dyson süpürge kullanmadıysanız klavye hakimi olmaktan öteye gidemezsiniz
bari okuyunda bilginiz olsun.
adam öncü biri yeni teknolojileri bulup patentini alıyor..
bir kök siklon teknolojisi bu gün hala ulaşılamayan bir noktada..
saatte 300 km hızla dönen partiküllerle oluşan toz girdabı..
klasik elektrik motorlarından özgün fırçasız bir döngü ve yüzde 35 elektrik tasarrufu neodmiyum mıknatısı kullanıyor..
bir boeıng motorundan 4 kat daha hızlı..
hiç azalmayan bir emiş gücü..
ve ömür boyu filtre garantisi..
şimdi bunlar nerde sinbo nerede el insaf biraz destekli yazın bari.
ben satış danışmanı veya bu süpürgenin bir ortağı değilim 10 yıl önce aldığım ürün hala aynı performansta üstelik sıfır filtre değişim maliyeti ile.
bu tip üreticilerin ürünlerine her zaman şans vereceğim.
10 yıl önce aldığım dyson dc 29 hala yeni rakiplerine kök söktürür..üstelik 10 yıl boyunca filtre değişim gibi masraflarım olmadı yıka kurut yerine tak aza...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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chawush 2 yıl
Dyson sektöre girerse Sinbo da sektörün şahini olur demedi demeyin
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Sanki Bana Pele 2 yıl Şifon
Şifon
Dyson süpürgelerde baya iyi bakalım elektrikli otomobillerde nasıl iş çıkaracak


2500 lirayı bana versen bende öyle süpürürüm
ŞifonDyson süpürgelerde baya iyi bakalım elektrikli otomobillerde nasıl iş çıkaracak2500 lirayı bana versen bende ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
fotifoti 2 yıl
ucuz olmayacağı kesin otomobil :)
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K@sToR 2 yıl
bu adamların yaptığı arabalar fiyat olarak ferrari ile kapışacağından biz ancak salyalarımızı akıtırız.
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FRAPS_TR 2 yıl
Dyson ve apple gibi firmalar marka satar , o fiyatları hakketmezler.
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AlkanExclusive 2 yıl
17. senesi dolmak üzere olan bir Dyson sahibi de biziz. Bozulmadı arkadaş motoru falan. İlk günkü gibi çalışıyor.Adamlar inanılmaz sağlam yapıyorlar. Otomobilde de aynı mantıkla üretim yaparlarsa kaymağını yerler.
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celilsaygin 2 yıl
Artık yolların tozunu arttırırlar
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trojana 2 yıl
Bundan sonra artık yolları süpürür.
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V4LKyR 2 yıl
Bu adam ELEKTRİKLİ MOTOR üretme konusunda bir dahi.
Motor üreten adam herşeyi yapar.
Dolayısıyla bu işler böyledir.
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berkerden 2 yıl
DC02 Maşallah hala taş gibi daha iyisini görmedim. 02 den anlaşılabileceği üzere ilk serilerden tek sorunu değişmesi gereken filtresi. Yenilerinde o da yok. Tamam premium bir ürün, pahalı ama boşuna uğraşmıyorlar farkları kesinlikle var.
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl en beğenilen
10 yıl önce aldığım dyson dc 29 hala yeni rakiplerine kök söktürür..
üstelik 10 yıl boyunca filtre değişim gibi masraflarım olmadı yıka kurut yerine tak azalmayan bir emiş gücü..
sinbo vs diyenler olmuş bir dyson süpürge kullanmadıysanız klavye hakimi olmaktan öteye gidemezsiniz
bari okuyunda bilginiz olsun.
adam öncü biri yeni teknolojileri bulup patentini alıyor..
bir kök siklon teknolojisi bu gün hala ulaşılamayan bir noktada..
saatte 300 km hızla dönen partiküllerle oluşan toz girdabı..
klasik elektrik motorlarından özgün fırçasız bir döngü ve yüzde 35 elektrik tasarrufu neodmiyum mıknatısı kullanıyor..
bir boeıng motorundan 4 kat daha hızlı..
hiç azalmayan bir emiş gücü..
ve ömür boyu filtre garantisi..
şimdi bunlar nerde sinbo nerede el insaf biraz destekli yazın bari.
ben satış danışmanı veya bu süpürgenin bir ortağı değilim 10 yıl önce aldığım ürün hala aynı performansta üstelik sıfır filtre değişim maliyeti ile.
bu tip üreticilerin ürünlerine her zaman şans vereceğim.
1 Yanıt Yanıtla +31
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fx82ms 2 yıl TEPEE PREMİUM PACK
Ürün broşürünü okuyabilmişiniz ne mutlu size
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Dj_Gençkan 2 yıl
YU-MA-TU dan atak bekliyorum
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