Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor

Haber Editörü
Elektrikli süpürgeleriyle tanınan dünyaca ünlü marka Dyson, elektrikli otomobil inşa ettiğini doğruladı. Şirket 2020 yılında elektrikli otomobilini tanıtacak. Dolayısıyla nasıl bir araç üzerinde çalıştıklarını görebilmemiz için uzun süre beklememiz gerek. Dyson elektrikli otomobil projesinde 400'den fazla çalışanı bulunan bir ekibin olduğunu belirtti.Ayrıca Bkz. "iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı"
İngiltere merkezli teknoloji şirketi, pil ve dijital motor teknolojisinde geniş tecrübeye sahip. İlk elektrikli otomobilini geliştirirken bu deneyimden faydalanacak. Dyson bu projeye 2.6 milyar dolar gibi önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.
Piyasadaki elektrikli otomobillerden farklı olacak
Dyson'un kurucusu ve CEO'su James Dyson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirketin ilk otomobilinin yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olmayacağını söyledi. Deneyimli yönetici bugün piyasada gördüğümüz elektrikli otomobillerden "radikal derecede farklı" olacağını söylüyor. Araçla ilgili daha fazla detay açıklanmadığı için sadece "bekleyip görmemiz" gerekecek.
Dyson'un elektrikli otomobilinin ucuz olması beklenmiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı araç hakkındaki diğer detaylar önümüzdeki yıllarda açığa çıkacak.
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/26/james-dyson-electric-car-2020?CMP=twt_a-technology_b-gdntech Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üstelik 10 yıl boyunca filtre değişim gibi masraflarım olmadı yıka kurut yerine tak azalmayan bir emiş gücü..
sinbo vs diyenler olmuş bir dyson süpürge kullanmadıysanız klavye hakimi olmaktan öteye gidemezsiniz
bari okuyunda bilginiz olsun.
adam öncü biri yeni teknolojileri bulup patentini alıyor..
bir kök siklon teknolojisi bu gün hala ulaşılamayan bir noktada..
saatte 300 km hızla dönen partiküllerle oluşan toz girdabı..
klasik elektrik motorlarından özgün fırçasız bir döngü ve yüzde 35 elektrik tasarrufu neodmiyum mıknatısı kullanıyor..
bir boeıng motorundan 4 kat daha hızlı..
hiç azalmayan bir emiş gücü..
ve ömür boyu filtre garantisi..
şimdi bunlar nerde sinbo nerede el insaf biraz destekli yazın bari.
ben satış danışmanı veya bu süpürgenin bir ortağı değilim 10 yıl önce aldığım ürün hala aynı performansta üstelik sıfır filtre değişim maliyeti ile.
bu tip üreticilerin ürünlerine her zaman şans vereceğim.
2500 lirayı bana versen bende öyle süpürürüm