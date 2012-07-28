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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mark Zuckerberg, Facebook'un cep telefonu alanına gireceğine dair iddiaları reddetti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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900 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olarak gösterilen Facebook'un, cep telefonu pazarına giriş yapacağı iddiaları aylardır gündemdeydi. Facebook'un, üretim için Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ile anlaşma masasına oturduğu söyleniyordu. HTC'nin Facebook'la anlaşmaya varma sebebi, Google - Samsung yakınlaşmasına dahi bağlanmıştı. Zira Google, HTC'nin ardından Nexus serisinde Samsung'dan yana tercih kullanmaya başlamıştı.
Ancak Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, iddiaları ''cep telefonu üretmenin kendileri için çok şey ifade etmediğini belirterek'' reddetti. Elbette Zuckerberg'in sözleri, HTC ChaCha, HTC Salsa gibi Facebook odaklı yeni modellerle karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor.

http://thenextweb.com/facebook/2012/07/26/mark-zuckerberg-doesnt-make-sense-for-facebook-to-build-its-own-phone/?awesm=tnw.to_i2UT&utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus&utm_campaign=social%20media Yorum Yaz
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danGerfuLL 7 yıl
Once uygulamalarini adam etsinler de sonra girmeyi dusunsunler.
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aycayildirim 7 yıl
Zaman tünelinden sonra bir de bu olaylara girip berbat etmesinler bence o.o
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E_Aydin35 7 yıl
Tam anlamıyla bu sektöre girip seri model üreteceklerini zaten sanmıyoruz, ama HTC üretimi sadece bir Facebook hizmetini aşırı dozda kendisinde barındıran bir telefon olabilir.. :)
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Sam.Fisher 7 yıl
Herkesin kendi alanında kalmasını tercih ederim.
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armanatilgan 7 yıl
Hayırlısı be gülüm
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Lepanto 7 yıl
Gereksiz olurdu zaten.
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