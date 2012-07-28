Mark Zuckerberg, Facebook'un cep telefonu alanına gireceğine dair iddiaları reddetti

900 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olarak gösterilen Facebook'un, cep telefonu pazarına giriş yapacağı iddiaları aylardır gündemdeydi. Facebook'un, üretim için Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ile anlaşma masasına oturduğu söyleniyordu. HTC'nin Facebook'la anlaşmaya varma sebebi, Google - Samsung yakınlaşmasına dahi bağlanmıştı. Zira Google, HTC'nin ardından Nexus serisinde Samsung'dan yana tercih kullanmaya başlamıştı.



Ancak Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, iddiaları ''cep telefonu üretmenin kendileri için çok şey ifade etmediğini belirterek'' reddetti. Elbette Zuckerberg'in sözleri, HTC ChaCha, HTC Salsa gibi Facebook odaklı yeni modellerle karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor.



http://thenextweb.com/facebook/2012/07/26/mark-zuckerberg-doesnt-make-sense-for-facebook-to-build-its-own-phone/?awesm=tnw.to_i2UT&utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus&utm_campaign=social%20media