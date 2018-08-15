Markalardan Google ve Facebook'a reklam boykotu

İlk olarak Türk Havayolları ve Türk Telekom, ABD’li şirketlere reklam vermeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Uşak Belediyesi medya reklam planlarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu. Turkcell, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya, Biruni Üniversitesi ve Türksat da benzer açıklamalarda bulunarak reklam vermeyeceğini duyurdu.
Reklam gelirlerinden vergi almıyoruz
Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’ın gelirleri ülkemizden diğer ülkelerdeki ofislere aktarıldığı için reklamlardan elde edilen gelirler Türkiye’ye vergi olarak dönmüyor. Yalnızca Google’a yapılan ödemelerden yüzde 18 oranında KDV kesiliyor.
Facebook ve Google’a Türkiye’den yatırılan reklam ücretinin yılda 1 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor. Bu iki şirket, elde ettiği geliri İrlanda'daki ofisine aktarıyor ve Türkiye'den elde ettiği reklam gelirinin gelir vergisini ödemiyor.
Kullanıcılar #ABDyeReklamVerme etiketi altında kampanyaya markalardan destek talep ediyor. Bu platformları boykot etmek için sadece reklamı kesmek değil kullanmayı da bırakmak da gerekir. Zira platformdaki her hareketiniz big data olarak kayıt altına alınıp reklamlar için kullanılıyor.
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Libya, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinin başında gelen inşaat sektörünün en çok iş yaptığı birkaç ülkeden biriydi ama orada bizim de içinde olduğumuz grup Kaddafi'yi devirdikten sonra, beslediğimiz Libyalı teröristler ülkelerine girişimizi yasakladı ve milyarlarca dolar zarar ettik.
Rusya ile yaşadığımız sorun nedeniyle inşaat, turizm, tekstil ve gıda olmak üzere, en güçlü olduğumuz sektörlerde milyarlarca dolar zarar ettik.
Almanya ile yaşadığımız sorun nedeniyle, milyarlarca dolar zarar ettik.
Türk Telekom'u kiraya verdik. Kiralayan firma, borcu olan milyarlarca doları ödemedi ve bir de elde ettiği parayı yurtdışına kaçırdı. Bu işten de milyarlarca dolar zarar ettik.
İnşaat firmalarına devlet garantili kredi çektirilip, müşteri garantili köprüler, tüneller yaptırdık. Bu işlerin hepsi zarar etti ve milyarlarca dolar zararı bir ödedik ve ödemeye devam ediyoruz.
Biz son 15 yılda, birkaç kişinin verdiği kararlar neticesinde milyarlarca dolar zarar etmişiz ama yine aynı adamlar istiyor diye, Google adlı firmayı boykot edeceğiz, öyle mi? Bunca yıldır cebimizden "Vergi" adı altında çalınan paralar yetmedi, şimdi de iktidarın beceriksizliği yüzünden, yaptığımız ticareti kendi ellerimizle mi baltalayalım?
Biraz akıllı olun ve size ait olana biraz sahip çıkın. Hayatınız boyunca kullanmayacağınız köprülerle, havalimanlarıyla; elin Araplarına satılan kurumların satışıyla ya da devletin sizi müşteri olarak pazarladığı şehir hastaneleriyle gurur duymak yerine, her sene cebinizden bu saçmalıklar için çalınan paraları hesap edin.