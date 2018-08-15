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Markalardan Google ve Facebook'a reklam boykotu

Sosyal medyadan başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek veren şirket sayısı artıyor. Şirketler Instagram, Facebook, Google gibi ABD'li platformlara verdiği reklamı durduruyor.
9 ay
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1
11
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının ardından ülkemizde ABD ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyası devam ediyor.  #ABDyeReklamVerme kampanyasına katılan Türk firma sayısı artıyor.


İlk olarak Türk Havayolları ve Türk Telekom, ABD’li şirketlere reklam vermeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Uşak Belediyesi medya reklam planlarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu. Turkcell, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya, Biruni Üniversitesi ve Türksat da benzer açıklamalarda bulunarak reklam vermeyeceğini duyurdu.

Reklam gelirlerinden vergi almıyoruz

Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’ın gelirleri ülkemizden diğer ülkelerdeki ofislere aktarıldığı için reklamlardan elde edilen gelirler Türkiye’ye vergi olarak dönmüyor. Yalnızca Google’a yapılan ödemelerden yüzde 18 oranında KDV kesiliyor.

Facebook ve Google’a Türkiye’den yatırılan reklam ücretinin yılda 1 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor. Bu iki şirket, elde ettiği geliri İrlanda'daki ofisine aktarıyor ve Türkiye'den elde ettiği reklam gelirinin gelir vergisini ödemiyor.

Kullanıcılar #ABDyeReklamVerme etiketi altında kampanyaya markalardan destek talep ediyor. Bu platformları boykot etmek için sadece reklamı kesmek değil kullanmayı da bırakmak da gerekir. Zira platformdaki her hareketiniz big data olarak kayıt altına alınıp reklamlar için kullanılıyor.



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sadrag 9 ay en beğenilen
Bu olay bana o kadar yapmacık geliyor ki.. Reklam vermeyince gerçekten ne kazanacaksın? Nasıl uluslararası bir güç olacaksın? Ticaretini tanıtabileceğin başka hangi platformlar var? Neden bugünü kazanmak yerine geleceği kazanmaya uğraşmıyor bizim insanımız? Arka planı fabrikayla, yatırımla, teşvikle desteklenmeyen her hamle milletin gazını almaktan başka bir seye yaramıyor.. ki işin acı yanı, bu hamleleri yapan güç sahipleride bunun farkında.
Bu olay bana o kadar yapmacık geliyor ki.. Reklam vermeyince gerçekten ne kazanacaksın? Nasıl uluslararası bir güç olacaksın? Ticaretini tanıtabileceğin başka h...
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Yanıtla +19
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nihat383 9 ay
Boykutu başlattıkları platformun da Amerigan markası olması da ayrı bir ironi
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webbie 9 ay
Suriye ile yaşadığımız sorun nedeniyle miyarlarca dolar zarar ettik ve etmeye devam ediyoruz.
Libya, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinin başında gelen inşaat sektörünün en çok iş yaptığı birkaç ülkeden biriydi ama orada bizim de içinde olduğumuz grup Kaddafi'yi devirdikten sonra, beslediğimiz Libyalı teröristler ülkelerine girişimizi yasakladı ve milyarlarca dolar zarar ettik.
Rusya ile yaşadığımız sorun nedeniyle inşaat, turizm, tekstil ve gıda olmak üzere, en güçlü olduğumuz sektörlerde milyarlarca dolar zarar ettik.
Almanya ile yaşadığımız sorun nedeniyle, milyarlarca dolar zarar ettik.
Türk Telekom'u kiraya verdik. Kiralayan firma, borcu olan milyarlarca doları ödemedi ve bir de elde ettiği parayı yurtdışına kaçırdı. Bu işten de milyarlarca dolar zarar ettik.
İnşaat firmalarına devlet garantili kredi çektirilip, müşteri garantili köprüler, tüneller yaptırdık. Bu işlerin hepsi zarar etti ve milyarlarca dolar zararı bir ödedik ve ödemeye devam ediyoruz.
Biz son 15 yılda, birkaç kişinin verdiği kararlar neticesinde milyarlarca dolar zarar etmişiz ama yine aynı adamlar istiyor diye, Google adlı firmayı boykot edeceğiz, öyle mi? Bunca yıldır cebimizden "Vergi" adı altında çalınan paralar yetmedi, şimdi de iktidarın beceriksizliği yüzünden, yaptığımız ticareti kendi ellerimizle mi baltalayalım?
Biraz akıllı olun ve size ait olana biraz sahip çıkın. Hayatınız boyunca kullanmayacağınız köprülerle, havalimanlarıyla; elin Araplarına satılan kurumların satışıyla ya da devletin sizi müşteri olarak pazarladığı şehir hastaneleriyle gurur duymak yerine, her sene cebinizden bu saçmalıklar için çalınan paraları hesap edin.
Suriye ile yaşadığımız sorun nedeniyle miyarlarca dolar zarar ettik ve etmeye devam ediyoruz.Libya, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinin başında gele...
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1 Avatar
fredydexter 9 ay
Arkadaşlar Amazon ve Apple değeri kaç para

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ozbey08 9 ay
bu haberi youtuberlar beğenmedi,çünkü adamların reklam kazançları düşecek.
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aktorun 9 ay
Cumhuriyet yıllarında kurulan Şeker Fabrikaları -> Cargill
(merkezi Minneapolis'te bulunan bir ABD firması)
artigercek.com/...
Amerikan ürünlerine boykot mu? Bu saatten sonra. Samimiyiz?
Yanıtla +1
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webbie 9 ay
Suriye ile yaşadığımız sorun nedeniyle miyarlarca dolar zarar ettik ve etmeye devam ediyoruz.
Libya, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinin başında gelen inşaat sektörünün en çok iş yaptığı birkaç ülkeden biriydi ama orada bizim de içinde olduğumuz grup Kaddafi'yi devirdikten sonra, beslediğimiz Libyalı teröristler ülkelerine girişimizi yasakladı ve milyarlarca dolar zarar ettik.
Rusya ile yaşadığımız sorun nedeniyle inşaat, turizm, tekstil ve gıda olmak üzere, en güçlü olduğumuz sektörlerde milyarlarca dolar zarar ettik.
Almanya ile yaşadığımız sorun nedeniyle, milyarlarca dolar zarar ettik.
Türk Telekom'u kiraya verdik. Kiralayan firma, borcu olan milyarlarca doları ödemedi ve bir de elde ettiği parayı yurtdışına kaçırdı. Bu işten de milyarlarca dolar zarar ettik.
İnşaat firmalarına devlet garantili kredi çektirilip, müşteri garantili köprüler, tüneller yaptırdık. Bu işlerin hepsi zarar etti ve milyarlarca dolar zararı bir ödedik ve ödemeye devam ediyoruz.
Biz son 15 yılda, birkaç kişinin verdiği kararlar neticesinde milyarlarca dolar zarar etmişiz ama yine aynı adamlar istiyor diye, Google adlı firmayı boykot edeceğiz, öyle mi? Bunca yıldır cebimizden "Vergi" adı altında çalınan paralar yetmedi, şimdi de iktidarın beceriksizliği yüzünden, yaptığımız ticareti kendi ellerimizle mi baltalayalım?
Biraz akıllı olun ve size ait olana biraz sahip çıkın. Hayatınız boyunca kullanmayacağınız köprülerle, havalimanlarıyla; elin Araplarına satılan kurumların satışıyla ya da devletin sizi müşteri olarak pazarladığı şehir hastaneleriyle gurur duymak yerine, her sene cebinizden bu saçmalıklar için çalınan paraları hesap edin.
Yanıtla +10
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mehmedaltair 9 ay
Ah benim gerizekalı halkım... Boykot öyle olmaz boykot dediğin Facebook gibi firman olur Amerikan markalarının reklam vermesini yasaklarsın öteki türlü reklam vermeyerek yine sen zarar edersin. Bu kadar beyinsiz insanın hala başına iş gelmeden yaşaması bile mucize
1 Yanıt Yanıtla +1
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BilirKişi00 9 ay mehmedaltair
Amerikan mandası seni,içten pazarlıklılar sizi. Sen kimsinki bu millete 'gerizekalı' diyorsun? Senin gibilerin aldığı nefes israf. Sanırsın faceyi abd hükümeti kurdu. Üniversiteden atılmış bir üniversite öğrencisi kurdu.Asıl beyinsiz olan senin gibi 'düşünemeyen' çok hücreli insandan daha az olan oluşumlar.

Bu kararı gayet yerinde buluyorum.
Bu tarz Türkiye'ye vergi ödemeyen şirketlere reklam vermeyin, alışveriş yapmayın. Para kazandırmayın. Bu şirketler Avrupada,Abdde vergi vermeden iş yapamıyorlarsa, Türkiye'dede yapamasın. Biraz gururunuz olsun, milliyetçiliğiniz olsun.
Yanıtla +2
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Baelros 9 ay
O zaman Android isletim sistemini kullanan tum telefonlari da boykot edin. Apple'da zaten boykot ediliyor, bakalim ne kullanacaklar. Windows'da Amerikan markasi sonucta, kullandiginiz tum cihazlarin islemcileri de Amerikan mali. Tas devrine donun bence.
Yanıtla +3
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Slaved by makarna 9 ay
Madem öyle söyleyin Abd'ye ambargo uygulasın?
Abd Ambargo uygularsa diyecekler ki :" ekonomik darbe"
Yanıtla +1
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sadrag 9 ay en beğenilen
Bu olay bana o kadar yapmacık geliyor ki.. Reklam vermeyince gerçekten ne kazanacaksın? Nasıl uluslararası bir güç olacaksın? Ticaretini tanıtabileceğin başka hangi platformlar var? Neden bugünü kazanmak yerine geleceği kazanmaya uğraşmıyor bizim insanımız? Arka planı fabrikayla, yatırımla, teşvikle desteklenmeyen her hamle milletin gazını almaktan başka bir seye yaramıyor.. ki işin acı yanı, bu hamleleri yapan güç sahipleride bunun farkında.
Yanıtla +19
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nihat383 9 ay
Boykutu başlattıkları platformun da Amerigan markası olması da ayrı bir ironi
Yanıtla +18
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smart1978 9 ay
Biraz absurt olacak sonucta reklamlarda ic piyasadan kimse reklam vermezse faydasini da goremeyecek onun yerine yabanci sitelerinkini yine gorecekler ...
Bu olayda aslinda ic piyasadaki musterilerin kendi ayaklarina kursun sikmasidir :/ ...
Gulsem mi aglasam mi :/
anladiigm kadariyla Turkiyedeki Youtuber lar yani gelir elde edenler de fena zararda olacaklar ...
Turkiye in kozu bu mu acaba ?
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