Markalardan Google ve Facebook'a reklam boykotu

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının ardından ülkemizde ABD ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyası devam ediyor. #ABDyeReklamVerme kampanyasına katılan Türk firma sayısı artıyor.





İlk olarak Türk Havayolları ve Türk Telekom, ABD’li şirketlere reklam vermeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Uşak Belediyesi medya reklam planlarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu. Turkcell, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya, Biruni Üniversitesi ve Türksat da benzer açıklamalarda bulunarak reklam vermeyeceğini duyurdu.

Reklam gelirlerinden vergi almıyoruz

Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter’ın gelirleri ülkemizden diğer ülkelerdeki ofislere aktarıldığı için reklamlardan elde edilen gelirler Türkiye’ye vergi olarak dönmüyor. Yalnızca Google’a yapılan ödemelerden yüzde 18 oranında KDV kesiliyor.

Facebook ve Google’a Türkiye’den yatırılan reklam ücretinin yılda 1 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor. Bu iki şirket, elde ettiği geliri İrlanda'daki ofisine aktarıyor ve Türkiye'den elde ettiği reklam gelirinin gelir vergisini ödemiyor.

Kullanıcılar #ABDyeReklamVerme etiketi altında kampanyaya markalardan destek talep ediyor. Bu platformları boykot etmek için sadece reklamı kesmek değil kullanmayı da bırakmak da gerekir. Zira platformdaki her hareketiniz big data olarak kayıt altına alınıp reklamlar için kullanılıyor.