Marriott otel zinciri müşterilerin mobil hotspot erişimini engellemekle suçlanıyor





Son dönemde akıllı telefonlarda yer alan bir özellik sayesinde hücresel veri bağlantısını WiFi üzerinden yakındaki cihazlarla paylaşabiliyoruz. Mobil hotspot olarak adlandırılan bu özellik farklı rahatsızlıklar doğurabiliyor.





Ülkemizde kullanım konusunda bir kısıtlama yok ancak örneğin ABD'de operatörünüzden ek bir tarifeniz yoksa mobil hotspot özelliği akıllı telefonunuzda pasif hale geliyor. Ancak ilgili tarifeye geçtiğinizde interneti paylaştırabiliyorsunuz.





Bununla ilgili farklı bir örnek ise Marriott otel zincirinde yaşanıyor. ABD Nashville bölgesinde bulunan bir Marriott otelinde toplantı için gelen müşterilerin mobil hotspot erişimleri engelleniyor ve otelin ücretli WiFi hizmetinin kullanılması tavsiye ediliyor.





Elbette müşteriler bu zorlamaya kayıtsız kalamadı ve ABD haberleşme komisyonuna uygulama ile ilgili şikayette bulunuldu. Marriott ise başta itiraz etse de sonra 600 bin dolar karşılığında zararı tazmin etti ve şikayet konusunu ortadan kaldırdı.





Otel zincirinin savunması ise müşterileri hayalet mobil hotspot'lardan korumak ve otelin kendi ağının güvenliğini sağlamak şeklinde. Ancak komisyon kişisel yönlendiricilerin bir tehlike içermeyeceğini belirterek itirazı reddetti.





Kullanıcıların sadece kendileri için sunulan 3G internet hizmetini yanındaki kişilere de paylaştırması bazıları tarafından hoş görülmüyor. Kullanıcılar bu yaklaşıma şiddetle karşı çıksa da komisyon ABD'de operatörlerin hotspot erişimini tarifeye bağlamasını yasal kabul ediyor.

http://recode.net/2014/10/03/marriott-settles-fcc-complaint-about-blocking-rival-wi-fi-networks/