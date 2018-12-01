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NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı

26 Kasım tarihinde başarılı bir şekilde Mars yüzeyine inen keşif aracı InSight çalışmalarına başladı. Güneş panellerini açan araçtan yeni fotoğraflar geldi. Bir de rekor haberi var.
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Uzay
Onur Emre Karadağ
Yazar
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NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı
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NASA, Mars’a yolladığı InSight keşif aracını 26 Kasım tarihinde başarılı bir şekilde indirebilmiş ve ilk fotoğrafı yayınlamıştı. Bugün ise iki yeni fotoğraf Mars InSight resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Keşif aracı çalışmaları için güç toplamaya başlamış bile.

InSight yeni bir rekor kırdı

2.2 metre genişliğindeki güneş panellerini tamamıyla açmayı başaran InSight, bir günde tam 4,588 wH güç üreterek, Mars’a iniş yapan keşif araçları arasında yeni bir rekor kırdı. Ayrıca topladığı güç sayesinde çalışmalarına başlayan InSight, kamera koruma lenslerini çıkarıp yeni fotoğraflar gönderdi. Aracın kameralarından ICC olarak adlandırılanı hala bir miktar toz içeriyor. Robotik kolun üzerinde bulunan IDC ise net görüntüler gönderebiliyor.

NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı
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Gönderilen fotoğraflardan keşif aracının Mars üzerindeki konumu tespit edilmeye çalışılıyor. Bilim adamlarından gelen bilgilere göre InSight, 4 derece eğimli olarak duruyor. Ancak 15 derece eğime kadar çalışabilecek şekilde tasarlanmış. O yüzden şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor. 15 dereceden fazla bir eğimle duruyor olsaydı güneş panellerini açamayacaktı.

Ayrıca Bkz. "NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi]"

Araştırmacıların sıradaki hedefi yüzey altı araştırmaları için ısı probu yerleştirilecek yeri seçmek olacak. NASA'nın InSight aracı, Mars'ta oluşan depremler, yüzey/yer altı sıcaklığı vb. verileri toplayarak gezegenlerin oluşma sürecini anlamak amacıyla gönderilmişti.


https://www.engadget.com/2018/11/30/mars-insight-lander-nasa/ Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen

Burası Mars filan değil,Arizona çölü. Mars olsa bile Dünya gibi Mars da düz.
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.Uzay. 5 ay
çok iyi gerçekten
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deoks 5 ay
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interwap 5 ay
Aslında Nasa bu mucizevi anı ölümsüzleştirmek istiyordu. Bize geldiler. Nasa aracının Mars'a inişini kayıt altına almak istiyorlardı. Bu kaydı bizim yapmamızı istiyorlardı, aramızda kalsın dediler. Bizde yerli ve milli imkanlarla onlarcan önce Marsa gidip dronla inişlerini kaydettik. Ayıp olmasın diyede açıklamadık bunu.
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SEO-Uzmanı 5 ay
benim cep telefonu bile daha iyi çekiyor nedense !
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MaSSive 5 ay en beğenilen

Burası Mars filan değil,Arizona çölü. Mars olsa bile Dünya gibi Mars da düz.
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alpteki 5 ay
Bu nasanin fotograflari nedense hep Shoplanmia gibi duruyor :)
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