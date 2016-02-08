Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları

NASA'nın Mars'a yolculuk planlarının önemli bir parçası olan Orion uzay kapsülü, hazırlıklarına devam ediyor. 2018 yılının sonlarına doğru Ay'a insansız bir test uçuşu gerçekleştirecek olan Orion, Kennedy Uzay Merkezi'nde bu uçuş öncesi son hazırlarını yapacak.



4-6 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Orion kapsülü, 3.3 x 5 metrelik boyutlarla taşıdığı mürettebata 9 metreküplük bir yaşam alanı sunuyor. Apollo görevlerinde kullanılan modülleri temel alan araçta, ekipman olarak 3 boyutlu bir yazıcıya dahi yer veriliyor.



2014 yılının Aralık ayında ilk test uçusunu gerçekleştiren Orion, insanlı uçuşlara 2020'li yılların başlarında start verecek. Öncelikle bir asteroite insan taşıyacak olan araç, NASA'nın planlarına göre 2030 gibi Mars'a insan götürecek ve çok büyük bir devrimin önemli bir parçası olacak.



Orion'un şu an hazırlıklarına devam ettiği Exploration Mission 1 (Keşif Görevi 1) uçusu 7 gün sürecek. Bu süre boyunca Ay'ı turlayacak olan araç sonrasında Dünya'ya geri dönecek. Uçuş her ne kadar insansız gerçekleştirilecek olsa da, Apollo görevlerinden bu yana öncelikli görevi insan taşımak olan bir aracın derin uzaydaki ilk seyahati olacak. Orion EM-1'i tamamladıkta sonra, bir asteroite insan taşıma görevi olan EM-2'nin hazırlıklarına başlayacak.



NASA'nın Orion mürettebat kapsülü üzerindeki çalışmaları ilk olarak 2004 yılında başlamıştı. Tamamiyle güneş enerjisinden güç alan kapsül, Yeryüzü'ne iniş yaparken paraşüt sistemleri kullanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bağlanabilen Orion, insanoğlunun uzay yolculuğunda çok önemli roller oynayacak.

http://www.space.com/31855-nasa-orion-capsule-arrives-ksc.html