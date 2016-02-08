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Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları

İnsanoğlunun Mars yolculuğunda çok önemli rollere sahip olacak olan Orion uzay kapsülü, 2018'deki Ay uçusunun hazırlıkları için Kennedy Space Center'a getirildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları

NASA'nın Mars'a yolculuk planlarının önemli bir parçası olan Orion uzay kapsülü, hazırlıklarına devam ediyor. 2018 yılının sonlarına doğru Ay'a insansız bir test uçuşu gerçekleştirecek olan Orion, Kennedy Uzay Merkezi'nde bu uçuş öncesi son hazırlarını yapacak.

4-6 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Orion kapsülü, 3.3 x 5 metrelik boyutlarla taşıdığı mürettebata 9 metreküplük bir yaşam alanı sunuyor. Apollo görevlerinde kullanılan modülleri temel alan araçta, ekipman olarak 3 boyutlu bir yazıcıya dahi yer veriliyor.

2014 yılının Aralık ayında ilk test uçusunu gerçekleştiren Orion, insanlı uçuşlara 2020'li yılların başlarında start verecek. Öncelikle bir asteroite insan taşıyacak olan araç, NASA'nın planlarına göre 2030 gibi Mars'a insan götürecek ve çok büyük bir devrimin önemli bir parçası olacak.

Orion'un şu an hazırlıklarına devam ettiği Exploration Mission 1 (Keşif Görevi 1) uçusu 7 gün sürecek. Bu süre boyunca Ay'ı turlayacak olan araç sonrasında Dünya'ya geri dönecek. Uçuş her ne kadar insansız gerçekleştirilecek olsa da, Apollo görevlerinden bu yana öncelikli görevi insan taşımak olan bir aracın derin uzaydaki ilk seyahati olacak. Orion EM-1'i tamamladıkta sonra, bir asteroite insan taşıma görevi olan EM-2'nin hazırlıklarına başlayacak.

NASA'nın Orion mürettebat kapsülü üzerindeki çalışmaları ilk olarak 2004 yılında başlamıştı. Tamamiyle güneş enerjisinden güç alan kapsül, Yeryüzü'ne iniş yaparken paraşüt sistemleri kullanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bağlanabilen Orion, insanoğlunun uzay yolculuğunda çok önemli roller oynayacak.


http://www.space.com/31855-nasa-orion-capsule-arrives-ksc.html Yorum Yaz
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
2023 yıllarındada Marsa BİM açarız.
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hollowman_ 3 yıl
marsa yolculuğun 6 ay süreceğini düşünürsek, 6 kişi o kadarcık yerde çıldırmadan biraz zor varır sanırım. bir de bunun dönüşü var.
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BatuhanXxX 3 yıl hollowman_
hollowman_
marsa yolculuğun 6 ay süreceğini düşünürsek, 6 kişi o kadarcık yerde çıldırmadan biraz zor varır sanırım. bir de bunun dönüşü var.

Dönüşü yok. Gidenler geri gelmeyecek.
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mladenbmv 3 yıl
marsı boşverin daha aya bile çıkamıyorsunuz da marsta ne işiniz var.yıl 1960 lar aya insan ayak bastı yıl 2016 aya başka insan adım atmadı,demekki o zamanki teknoloji daha ilerdeymiş veya o zamanki bilim adamları daha zekiymiş.
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Spiderhip 3 yıl mladenbmv
Eğer holywood'a değil gerçekten Ay'a ayak bastılarsa :)

Diğer yandan gidip bakıp görmüş olabilirler, her yer dağ taş, önemli bir element de yok daha insan göndermeye lüzum yok da demiş olabilirler. Malum 1kg nin bile uzaya çıkması ekstra ne kadar maliyet. 6 kişi, minimum kg den 6*60 = 360Kg ek maliyet.

Diğer yandan da o zamanlar robotik teknolojileri yoktu, sonradan ilerledi. E acıkmayan, çişi gelmeyen, psikolojisi bozulmayan robotlar olunca insanlarla uğraşmak istememiş olabilirler. En nihayetinde bir kaç taş çakıl neyim toplayıp, resim çekip gelecen. :)
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Sirkadyen 3 yıl mladenbmv
mladenbmv

marsı boşverin daha aya bile çıkamıyorsunuz da marsta ne işiniz var.yıl 1960 lar aya insan ayak bastı yıl 2016 aya başka insan adım atmadı,demekki o zamanki teknoloji daha ilerdeymiş veya o zamanki bilim adamları daha zekiymiş.

Ay'a insan göndermenin bir anlamı yok. Hem yüzeyinde hem atmosferinde bir ton uydu var zaten, hakkında herşeyi biliyoruz. Durup dururken Ay'a gitmek için masraf yapmaya gerekecek birşey yok.
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Lews Therin Telamon 3 yıl
Komplo teorisyenleri gelir şimdi
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım gezegenler arası yoluculuk bakalım nasıl olacak..
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clopin 3 yıl
gidince ne olacak sanki insansız araç zaten var incelemeni yapıyorsun boşa masraf sırf hava prestij çabası başka halt yok
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JoeyBane 3 yıl
Klostrofobik bir yolculuk
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homebird 3 yıl
9 metreküpte 6 kişi. Fiziksel dayanıklılıktan öte psikolojik olarak zorlu bir imtihan olur bu. Tabi astronotlar uyumayacaksa...
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aliofage 3 yıl
Ömrümüz bitmeden umarım bunları görürüz.
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ozbey08 3 yıl
beni götürsünler, koca gezegen benim üzerime tapuyu olur. gezegenime bayrak yaparım bağımsızlığımı ilan ederim,benden başka geleni de vururum.
Mars artık benim öz malım kimseye vermem derim
hayal gücüm iyidir :)
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