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Marshmallow sürümü ilk kez Android kullanım oranlarına dahil edildi

Google, belirli aralıklarla Android sürümlerinin kullanım oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Mobil işletim sisteminin en güncel sürümü Marshmallow ise yeni yayınlanan listede kendine ilk kez yer buldu
3 yıl
3,8b
1
36
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Marshmallow sürümü ilk kez Android kullanım oranlarına dahil edildi
 
Google bir aylık periyotlarla mobil işletim sistemi Android'in sürüm dağılımını yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan rakamları bu bağlantı ile birlikte biz de sizlere aktarmıştık. Eylül ayına ait rakamlarda Android 5.0 Lollipop sürümü toplamda %23 seviyesine ulaşarak önemli bir yükselişe imza atmıştı.
Google bu kez Ekim de ayına ait rakamları paylaştı. Bu ayı önemli yapan ise Android 6.0 Marshmallow sürümünün son haline kavuşması ve yaygın olarak satılan bazı modellerde görülmeye başlanması. Güncel işletim sistemi ilk ay itibariyle %0.3 gibi ufak bir pay almış olsa da bu oran ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde yükselecektir. Diğer yandan Android 5.1 sürümünde ufak bir artış, Android 5.0 sürümünde de benzer oranda bir azalma gözleniyor. %1 oranındaki bu oynama genel olarak son bir ay içerisinde Android 5.1'e güncellenen modelleri temsil ediyor.
Froyo ve Gingerbread gibi çok eski sürümlerin oranlarında herhangi bir değişiklik olmazken Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerinin kullanımının da azaldığını görüyoruz. Yine de Jelly Bean sürümü toplamda %29 ile önemli bir paya sahip. En yüksek oran %37.8 ile Andoid Kitkat sürümüne ait olurken Lollipop ise toplamda %25.6 seviyesinde.
Android ekosistemindeki bu parçalanmanın çok fazla cihaz satılmasından ve güncellemenin büyük ölçüde üretici insiyatifine bırakılmasından kaynaklandığını hatırlatalım. Büyük üreticiler amiral gemisi modellerine bir şekilde güncelleştirmeleri ulaştırsa da özellikle Çinli üreticiler sürüm yükseltme konusunda şimdilik başarısız. Çıkışının ardından sürümü yükseltilmeyen orta ve giriş seviyesi modeller de işin içine katılınca tablonun böyle bir hal alması kaçınılmaz oluyor. Android 6.0'lı milyonlarca akıllı telefon satılsa da bu sürümün önümüzdeki bir kaç ay içerisinde %10 barajını aşması zor görünüyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
30 ay güncelleme desteği şart.Samsung S ve Note serisi, Xperia Z serisi, LG G serisi, HTC One serisi gibi cihazlara 30 ay zorunlu olmalı. Sürüm dağıtıma başladıktan sonra 40 gün içerisinde de bu cihazlara o sürümün dağıtımına başlanması zorunlu olmalı yoksa böyle dağılır.
30 ay güncelleme desteği şart.Samsung S ve Note serisi, Xperia Z serisi, LG G serisi, HTC One serisi gibi cihazlara 30 ay zorunlu olmalı. Sürüm dağıtıma başladı...
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Okisht 3 yıl s. paul jobs
Emin olun bir çok haberi paylaştığınız bağlantıdan daha hızlı yayınlayabilirim. Ancak karşılaştırmanız gereken şey hız ise içerik kalitesini de hesaba katmalısınız. Sadece bir içerik de değil paylaşılan içeriklerin tümünün inceleyin hepsinde diğer bir çok teknoloji sitesinden daha fazla ayrıntı daha fazla emek var. İki kelime yazıp tabloyu koymayı ben de biliyorum ancak takipçilerin beklediği bu değil, olmamalı da.

Web sitesi sizin sanırım bir kaç haberde daha link atmıştınız. Size tavsiyem en hızlı olmak yerine daha doyurucu daha kaliteli içerikler hazırlamanız ve kendi kitlenizi oluşturmanız. Aksi takdirde birbirinden botla içerik çeken ancak içerisinde okunmaya değer hiç bir cümlenin bulunmadığı "trash" tabiriyle anılan web sitelerden bir farkınız kalmaz.

Unutmadan Kirin 950 haberinin altında neden benzer bir yorumunuz yok? Görünen o ki o haberi biraz geç yazmışsınız :) Hafta sonları genellikle haber anlamında biraz daha durgun geçiyor. Bu durgunluğun kullanıcıya yansımaması için önemli bir haber varsa gece yayınlamak yerine gün ortasında yayına alıyorum. Bu sayede hem haber daha fazla kişiye ulaşabiliyor hem de kullanıcılar hafta sonundaki durgunluktan daha az etkileniyor. Bazı haberlerin 10-15 saat gecikmesindeki temel sebep de bu. İyi günler.
Emin olun bir çok haberi paylaştığınız bağlantıdan daha hızlı yayınlayabilirim. Ancak karşılaştırmanız gereken şey hız ise içerik kalitesini de hesaba katmalıs...
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Patren 3 yıl
kitkat android in xpsi olcak gibi
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Ragnarok. 3 yıl
Yav note 2 ye android 5 gelmeyecek mi?
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MahalleAndroidi 3 yıl
Ah şu firmalar guncellemeyi verse illa nexus veya sony mi alalim
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diego10ribas 3 yıl
lg g3 e ne zaman gelicek bu android 6 net bilgi var mı
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.Aslan. 3 yıl
Arttır,arttır aynı...hep bir donma kasma optimizasyon sorunu.Ne olacak bu androidin hali bilmem..
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GenkaNuank 3 yıl .Aslan.
___General___
Arttır,arttır aynı...hep bir donma kasma optimizasyon sorunu.Ne olacak bu androidin hali bilmem..

Android 6 yı test ettin sanırım ki bu kadar bilgili konusuyorsun
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Qonrul 3 yıl
en kısa zamanda bize de gelir inşallah
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Grkwnxs 3 yıl
Şu android 6 yı GM 4g aldı da nexus 4 almadı ya diyecek bişey yok güncelleme konusunda nexuslar bile beş para etmez ama başka seçeneğimiz yok
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KoşanBalık 3 yıl
Android 6 cok hoştur ama benane
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McLaren64 3 yıl
Google, Android kullanan üreticilere belli zorunluluklar getirmedikçe liste böyle karman çorman olmaya devam eder. Üreticilerin keyfine bırakmaması lazım Google Android kullanıcılarını.
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wustti 3 yıl
bunlar güncelleme vermeyecek belli de bari para ile çıkarsalar isteyen alsa. ben hala 4.4 kullanıyorum güvenlik açısından iyi olurdu bi daha android almam heralde. elimdeki cihaz taş gibi ama eskiyor.
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Guest-5E274E432 3 yıl wustti
wustti

bunlar güncelleme vermeyecek belli de bari para ile çıkarsalar isteyen alsa. ben hala 4.4 kullanıyorum güvenlik açısından iyi olurdu bi daha android almam heralde. elimdeki cihaz taş gibi ama eskiyor.

güncelleme istiyorsanız Nexus almalısınız.
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Hatsune Miku 3 yıl
kitkat android in xp si olcak gibi
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