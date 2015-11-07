Marshmallow sürümü ilk kez Android kullanım oranlarına dahil edildi

Google bir aylık periyotlarla mobil işletim sistemi Android'in sürüm dağılımını yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan rakamları bu bağlantı ile birlikte biz de sizlere aktarmıştık. Eylül ayına ait rakamlarda Android 5.0 Lollipop sürümü toplamda %23 seviyesine ulaşarak önemli bir yükselişe imza atmıştı.

Google bu kez Ekim de ayına ait rakamları paylaştı. Bu ayı önemli yapan ise Android 6.0 Marshmallow sürümünün son haline kavuşması ve yaygın olarak satılan bazı modellerde görülmeye başlanması. Güncel işletim sistemi ilk ay itibariyle %0.3 gibi ufak bir pay almış olsa da bu oran ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde yükselecektir. Diğer yandan Android 5.1 sürümünde ufak bir artış, Android 5.0 sürümünde de benzer oranda bir azalma gözleniyor. %1 oranındaki bu oynama genel olarak son bir ay içerisinde Android 5.1'e güncellenen modelleri temsil ediyor.

Froyo ve Gingerbread gibi çok eski sürümlerin oranlarında herhangi bir değişiklik olmazken Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerinin kullanımının da azaldığını görüyoruz. Yine de Jelly Bean sürümü toplamda %29 ile önemli bir paya sahip. En yüksek oran %37.8 ile Andoid Kitkat sürümüne ait olurken Lollipop ise toplamda %25.6 seviyesinde.

Android ekosistemindeki bu parçalanmanın çok fazla cihaz satılmasından ve güncellemenin büyük ölçüde üretici insiyatifine bırakılmasından kaynaklandığını hatırlatalım. Büyük üreticiler amiral gemisi modellerine bir şekilde güncelleştirmeleri ulaştırsa da özellikle Çinli üreticiler sürüm yükseltme konusunda şimdilik başarısız. Çıkışının ardından sürümü yükseltilmeyen orta ve giriş seviyesi modeller de işin içine katılınca tablonun böyle bir hal alması kaçınılmaz oluyor. Android 6.0'lı milyonlarca akıllı telefon satılsa da bu sürümün önümüzdeki bir kaç ay içerisinde %10 barajını aşması zor görünüyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html