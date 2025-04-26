Android kullanım istatistikleri yayınlandı: Android 15 hayal kırıklığı yarattı

Android 15, ilk olarak Eylül 2024'te Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kapsamında kullanıma sunulmuş, bir ay sonra da Pixel cihazlara gelmişti. Hemen sonra, OnePlus ve Nothing gibi üreticiler cihazlarına kararlı sürümü vermeye başlamıştı. Samsung'da ise işler yavaş ilerledi ve Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünü dağıtmakta zorlandı.
Android 15 cihazların sadece %4,5'inde yüklü
Rakamlara gelirsek, Android tarafındaki yavaş benimsenme sorunun devam ettiğini görüyoruz. 1 Nisan itibarıyla Android 15 cihazların sadece %4,5'inde yüklü bulunuyor. Samsung son haftalarda One UI 7'yi dağıtmaya başladı ancak bu cihazlar rakamlara dahil değil. Dahil olsa bile rakamın oldukça düşük olacağı aşikar.
Son dönemde başta Samsung olmak üzere Android telefon üreticileri güncelleme sürelerini uzatmış olsa da, zamanında verilmeyen ve oldukça geciken güncellemeler sorun olmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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