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Mars'ta tam 20 kilometrelik yer altı gölü bulundu

İtalya Uzay Ajansı, Mars'ta tam 20 kilometre genişliğinde yer altı gölünün bulunduğunu açıkladı. Sıvı haldeki göl yüzeyin yaklaşık bir buçuk kilometre altında yer alıyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
5,1b
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14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İtalyan bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı, Mars'ın güney buzullarının altında yatan sıvı halde dev bir yer altı gölünün tespit edildiğini açıkladı. Bugün Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yer altı gölü yüzeyin yaklaşık bir buçuk kilometre aşağısında bulunuyor. Ayrıca dev gölün tam 20 kilometrelik bir genişliğe sahip olduğu belirtiliyor.

İtalyan Uzay Ajansı tarafından yayınlanan tarihi çalışma, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde bulunan Mars Express isimli uzay aracından elde edilen verilerle yapılmış. Avrupa Uzay Ajansı'na ait olan Mars Express, 2012-2015 yılları arasında Mars'ın 'Planum Australe' isimli bölgesini MARSIS adlı radar sistemini kullanarak incelemiş.

Kutup bölgesindeki yüzeye doğru radar darbeleri gönderen uzay aracı, buz tabakasının bazı tuhaf sinyaller geri gönderdiğini tespit etmiş. Bu sinyalleri Antarktika ve Grönland buz tabakalarının altında bulunan göllerin yapısına benzeten araştırmacılar,"Elde ettiğimiz veriler Mars'ta büyük bir sıvı su kütlesinin olduğunu gösteriyor." sözlerini kullanıyor.

Kızıl Gezegen'in geçmişte büyük su kütlelerine sahip olduğu bugün zaten yapılan birçok araştırmada dile getiriliyor. Ancak "Mars günümüzde hala sıvı halde su barındırıyor mu?" sorusu bildiğiniz gibi uzun bir süredir bilim dünyasının en önemli tartışma konularından birisiydi. Bu anlamda İtalyan araştırmacıların bugün yayınladığı araştırma tarihi bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

https://www.popularmechanics.com/space/moon-mars/a22541370/underground-lake-liquid-water-mars/ Yorum Yaz
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shockwave error 10 ay en beğenilen vjdrsjejv
tabii ki haber niteliği var. ne bekliyordun? 40km uzunluğunda şezlong dolu beach bulduk haberi mi
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direkt3d 10 ay
Yok artık
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DH Misafiri 10 ay
Eyer su bulundysa bence yaşam biçimlerde vardır
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SEO-Uzmanı 10 ay
nötron bombası atarsanız ! radyosyon yaymaz !
nötron adı üzerinde nötürdür !
amerika bunu japonyaya attığı bomba sonrası
istila edilecek bölgede radyosyon olmaması için geliştirmişti.
bununla oldukça geniş çaplı bir çukur kuyusu açabilirsiniz !
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terimer 10 ay
Mars'taki kolonilerin ve yasamlarin ifsaasindan once Dunya kamuoyunu bu tip haberlerle hazirliyorlar.
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xamaximax 10 ay
yine mi 10 senedir su bulunuyor 50 senedir aya gidemediler nasa gitsin film çeksin stanley kubrick reisin kemikleri sızlıyor nasanın yeni filmlerinde açılar berbat ay filmi güzeldi
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Sirkadyen 10 ay xamaximax
Su izlerine rastlanılıyordu. İlk defa sıvı suyun bulunduğuna dair kanıtlar elde edildi. Kolay birşey değil, kirletmemek amacıyla direk olarak su kütlesinin incelenme imkanı yok.
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the_hornet 10 ay
ama kuyu suyuymuş...
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zayim334 10 ay the_hornet
yıllar önce cmylmz'ın dediği gibi
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stalker(1979) 10 ay
Doğru ise insanlı görevlerde inecekleri yer bu yer olacak demek ki.
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SKYFALL 10 ay
Ama bu bildiğimiz göl değil :D
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Redunay 10 ay
Nasa bunu biliyormuydu acaba merak ettim.
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tropeus77 10 ay
Nasanın hayatı yalan..
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MARS, uzay araştırmaları ve
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