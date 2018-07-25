Mars'ta tam 20 kilometrelik yer altı gölü bulundu

İtalyan bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı, Mars'ın güney buzullarının altında yatan sıvı halde dev bir yer altı gölünün tespit edildiğini açıkladı. Bugün Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yer altı gölü yüzeyin yaklaşık bir buçuk kilometre aşağısında bulunuyor. Ayrıca dev gölün tam 20 kilometrelik bir genişliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Kızıl Gezegen'in geçmişte büyük su kütlelerine sahip olduğu bugün zaten yapılan birçok araştırmada dile getiriliyor. Ancak "Mars günümüzde hala sıvı halde su barındırıyor mu?" sorusu bildiğiniz gibi uzun bir süredir bilim dünyasının en önemli tartışma konularından birisiydi. Bu anlamda İtalyan araştırmacıların bugün yayınladığı araştırma tarihi bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

https://www.popularmechanics.com/space/moon-mars/a22541370/underground-lake-liquid-water-mars/

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İtalyan Uzay Ajansı tarafından yayınlanan tarihi çalışma, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde bulunan Mars Express isimli uzay aracından elde edilen verilerle yapılmış. Avrupa Uzay Ajansı'na ait olan Mars Express, 2012-2015 yılları arasında Mars'ın 'Planum Australe' isimli bölgesini MARSIS adlı radar sistemini kullanarak incelemiş.Kutup bölgesindeki yüzeye doğru radar darbeleri gönderen uzay aracı, buz tabakasının bazı tuhaf sinyaller geri gönderdiğini tespit etmiş. Bu sinyalleri Antarktika ve Grönland buz tabakalarının altında bulunan göllerin yapısına benzeten araştırmacılar,"Elde ettiğimiz veriler Mars'ta büyük bir sıvı su kütlesinin olduğunu gösteriyor." sözlerini kullanıyor.