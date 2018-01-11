Marvel, Black Widow filmi için hazırlıklara başladı

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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Kara Dul (Black Widow), sonunda kendi filmine kavuşuyor. İlk olarak Iron Man 2'de sinemaseverlerin karşısına çıkan ve o günden beri Marvel sinematik evreninin önemli bir parçası olan Black Widow'un bireysel filmi için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.
Marvel, uzun süredir gündemde olan Black Widow filmi için nihayet hazırlıklara başladı ve filmin senaryosunu kaleme alması için Jac Schaeffer ile anlaştı. Schaeffer, bilim-kurgu unsurları içeren komedi filmi TiMER'ın senaryosunu yazarak adını duyurmuştu.
Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige'nin Black Widow filmi için birçok senarist ile görüştüğü ve yıllardır karakteri canlandıran Scarlett Johansson'a danıştıktan sonra Schaeffer'da karar kıldığı belirtiliyor.
Bugüne kadar kadın bir kahraman etrafında dönen süper kahraman filmlerinin gişe performansı hakkında endişeler olsa da, özellikle Wonder Woman'ın geçtiğimiz yıl yakaladığı büyük başarı Black Widow gibi filmlerin önünü açmış gibi görünüyor.
http://variety.com/2018/film/news/marvel-black-widow-jac-schaeffer-screenwriter-1202643908/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bişeyden değil, gelirleri fazla olsun istiyorum.
Düşmanın boynuna doladığı kısmı atlamayalım. Lütfen
Hulk'un film hakları Universal'da. Marvel; Avengers veya Thor: Ragnarok gibi filmlerde Hulk'u kullanabiliyor ama bireysel filmini çekmek için Universal ile anlaşması gerekiyor. Universal böyle bir anlaşmaya yanaşmadığı için şimdilik bir Hulk filmi zor görünüyor.
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