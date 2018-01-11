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Marvel, Black Widow filmi için hazırlıklara başladı

Uzun süredir gündemde olan Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor. Marvel filmin senaryosunu kaleme alması için Jac Schaeffer ile anlaşarak ilk somut adımları atmaya başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
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16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Kara Dul (Black Widow), sonunda kendi filmine kavuşuyor. İlk olarak Iron Man 2'de sinemaseverlerin karşısına çıkan ve o günden beri Marvel sinematik evreninin önemli bir parçası olan Black Widow'un bireysel filmi için ilk somut adımlar atılmaya başlandı.
Marvel, uzun süredir gündemde olan Black Widow filmi için nihayet hazırlıklara başladı ve filmin senaryosunu kaleme alması için Jac Schaeffer ile anlaştı. Schaeffer, bilim-kurgu unsurları içeren komedi filmi TiMER'ın senaryosunu yazarak adını duyurmuştu.
Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige'nin Black Widow filmi için birçok senarist ile görüştüğü ve yıllardır karakteri canlandıran Scarlett Johansson'a danıştıktan sonra Schaeffer'da karar kıldığı belirtiliyor.
Bugüne kadar kadın bir kahraman etrafında dönen süper kahraman filmlerinin gişe performansı hakkında endişeler olsa da, özellikle Wonder Woman'ın geçtiğimiz yıl yakaladığı büyük başarı Black Widow gibi filmlerin önünü açmış gibi görünüyor. 

http://variety.com/2018/film/news/marvel-black-widow-jac-schaeffer-screenwriter-1202643908/ Yorum Yaz
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
az tampon çekimi,biraz degaje ve mümkünse sevişme sahnesi tamamdır hasılat cepte
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mehmedaltair 1 yıl
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ÇatlakMerlin 11 ay
Böyle kara dula can kurban diyecek milyonlar hazırda bekliyor :) E malum bizim atasözlerimizde bile atın ölümü arpadan olsun var. Bu filmin gişede başarısız olma ihtimali yok gibi, en azından bizim ülkemizde :)
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45Barzo45 1 yıl
umarım en az 1milyar olur gişede
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gxhero 1 yıl
Konu belli SALT angelina ablaya saygılar... :)
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K.J 1 yıl
Bu blackwidow'un kadın düşmanı falan varsa onu yapıştırın, sağlam kasası olsun tabi
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mehmedaltair 1 yıl
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mu5tafa 1 yıl
Captain marvel solo filmi gelmeyecek miydi.. 2. Kadın kahraman filmine ne gerek var?
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Furiosa 1 yıl mu5tafa
fazla hasılat göz çıkarmaz hesabı.
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
az tampon çekimi,biraz degaje ve mümkünse sevişme sahnesi tamamdır hasılat cepte
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BlackGhost12 1 yıl kımyasal
Tampon biraz fazla olsun hocam.

Bişeyden değil, gelirleri fazla olsun istiyorum.
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MessiTugi 1 yıl kımyasal
kımyasal
az tampon çekimi,biraz degaje ve mümkünse sevişme sahnesi tamamdır hasılat cepte


Düşmanın boynuna doladığı kısmı atlamayalım. Lütfen
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gxhero 1 yıl kımyasal
Şevişme varsa bu kesin. :]
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The Balance 1 yıl
Sen git o kadar hayranı olmasına rağmen Hulk filmi yapma.
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Infinitum Nihil 1 yıl The Balance
Centaurus A
Sen git o kadar hayranı olmasına rağmen Hulk filmi yapma.

Hulk'un film hakları Universal'da. Marvel; Avengers veya Thor: Ragnarok gibi filmlerde Hulk'u kullanabiliyor ama bireysel filmini çekmek için Universal ile anlaşması gerekiyor. Universal böyle bir anlaşmaya yanaşmadığı için şimdilik bir Hulk filmi zor görünüyor.
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Kerim5100 1 yıl
Bu film tutar apaçık ortada


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black widow, black widow filmi ve
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